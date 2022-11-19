 中盼深化與俄關係 普京稱美對台立場錯誤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2022

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时政风云

中盼深化與俄關係 普京稱美對台立場錯誤

中國與俄羅斯外長週四通話，欲強化雙邊合作，兩國領導人也隔空互表支持。針對台灣議題，普京及其密友紛紛做出評論。究竟雙方談話內容為何？台灣如何表態？

2022年9月16日普京在撒馬爾罕會見習近平，出席上海合作組織（SCO）領導人峰會。

2022年9月16日普京在撒馬爾罕會見習近平，出席上海合作組織（SCO）領導人峰會。

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅週四（10月27日）表示，中國希望深化與俄羅斯關係，並會全力支持對方，但他再次避免批評莫斯科入侵烏克蘭一事。

根據央視報導，王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）27日通話時表示，中國將「堅定支持俄國在普京總統的領導下，帶領俄羅斯人民克服困難、消除干擾」。

法新社報導，中國向來避免批評俄烏戰爭，並怪罪美國和北約才是挑起衝突的一方。北京表示，華盛頓及北約透過擴大「跨大西洋軍事聯盟」，以及支持烏克蘭成為親西方的民主國家，「將俄羅斯逼至角落」。

拉夫羅夫則在通話中感謝中國對俄羅斯「解決烏克蘭衝突」立場的支持。

普京評論台灣議題

路透社指出，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）27日表示，俄中關係處於「前所未有」的水平 ，並稱習近平為「摯友」，批評美國因台灣議題而破壞與中國的關係是錯誤的決策。

普京說，俄羅斯承認台灣是「中華人民共和國」的一部分，並說美國官員如眾議院議長佩洛西出訪台灣是對中國的「挑釁」。

普京密友之一、俄羅斯石油巨頭Rosneft執行長謝欽（Igor Sechin），也在同日於一場國際經濟論壇上，對習近平大力讚賞，並稱台灣將按時回歸「母港」。

路透社指出，謝欽說：「（中國）領導層受到高度敬重，他們對像台灣如此困難的問題，平靜而公開地闡述了自己的立場。」他更表示，從美國試圖替自己創建微晶片產業的舉動來說，「台灣回歸故里」將「如期」發生。

台灣的外交部譴責此言論，表明只有該島人民才能決定他們自己的未來，並於聲明中表示：「我們的政府、人民和國際社會都不能接受中國的荒謬言論，或貶低台灣的主權地位。」

專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁

中國稱對俄烏戰爭中立

中國和俄羅斯在冷戰期間關係動盪，但近年隨著雙方努力抗美，關係愈來愈密切。

在俄羅斯2月入侵烏克蘭的前幾天，莫斯科和北京簽署了「不設限」（no-limit）的伙伴關係。面對西方制裁，俄方也不斷尋求與中國建立更緊密的政治及經濟聯繫。

法新社報導，王毅上週於聯合國大會會面烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），被外界解讀，是中國希望對俄烏戰爭立場有所微調。

然而，儘管俄羅斯軍隊在烏克蘭戰爭中受挫，上個月習近平仍對普京表達支持，並說：「中國願意與俄羅斯合作，相互支持其『根本利益』。」西方則批評北京對莫斯科態度過於懷柔。

（綜合報導）

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