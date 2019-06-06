 中甫发布国防报告 美舰再穿越台海 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.07.2019

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时政风云

中甫发布国防报告 美舰再穿越台海

不论是美国打台湾牌，还是台湾打美国牌。每次都让震怒的中国政府表示要采取报复措施。面对美军舰不顾反对在今年第6度穿越台海，北京这次会怎么回应?

US-Lenkwaffenkreuzer USS Antietam (CG 54) (Getty Images/AFP/N. Celis)

安提顿号去年驶入台海时，美国太平洋舰队发言人指有关行动是遵照国际法。

(德国之声中文网) 美国军方周三(7月24日)说，美军安提顿号巡洋舰（USS Antietam，CG-54）穿越台湾海峡。此举可能会在中美关系紧张期间激怒北京。

美国海军第七舰队发言人，指挥官克莱多斯在声明中说:「航经台湾海峡表明美国对印度太平洋自由开放的承诺。」他强调，「美国海军将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和运营」。

台湾国防部表示，美军战舰自台湾西南海域由南向北在台湾海峡自由航行。台湾国军全程监侦，并掌握台湾周边海、空域动态。

延伸阅读:中国發表国防白皮书 对台战略引关注

台海自由航行争议

稍早中国国防部才在新国防白皮书发表会上警告，不放弃武力统台，「搞台独是死路一条」。北京也指责美国破坏全球稳定，谴责华盛顿军售台湾。

美国这时公布军舰驶入台海，势必让因贸易战和地缘政治争议陷于僵局的中美关系再受打击。

安提顿号曾经在2018年7月和10月联同威尔伯号（USS Curtis Wilbur，DDG-54）驶入台海。另外在今年5月，驱逐舰普雷布尔号（USS Preble，DDG-88）和补给舰华特狄尔号（USNS Walter S. Diehl，T-AO 193）亦曾穿越台湾海峡。

夏立民/杨威廉 (路透社等)

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德语媒体：北京重申武力攻台选项

中国在周三（7月24日）发表的国防白皮书中，重申了军事手段解决台湾问题的选项。《世界报》对此作了报道。《南德意志报》关注了前中国政府总理李鹏的逝世。 (24.07.2019)  

中国發表国防白皮书 对台战略引关注

中国国防部官员强调，白皮书有助于国际社会理解中国军力发展，能够化解「中国威胁论」。不过中国在亚太和南海的持续军事扩张已经引起周边国家关注和防御。而针对台湾问题，白皮书中的篇幅增加，措辞也更严厉。 (24.07.2019)  

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