中甫发布国防报告 美舰再穿越台海

(德国之声中文网) 美国军方周三(7月24日)说，美军安提顿号巡洋舰（USS Antietam，CG-54）穿越台湾海峡。此举可能会在中美关系紧张期间激怒北京。

美国海军第七舰队发言人，指挥官克莱多斯在声明中说:「航经台湾海峡表明美国对印度太平洋自由开放的承诺。」他强调，「美国海军将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和运营」。

台湾国防部表示，美军战舰自台湾西南海域由南向北在台湾海峡自由航行。台湾国军全程监侦，并掌握台湾周边海、空域动态。

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台海自由航行争议

稍早中国国防部才在新国防白皮书发表会上警告，不放弃武力统台，「搞台独是死路一条」。北京也指责美国破坏全球稳定，谴责华盛顿军售台湾。

美国这时公布军舰驶入台海，势必让因贸易战和地缘政治争议陷于僵局的中美关系再受打击。

安提顿号曾经在2018年7月和10月联同威尔伯号（USS Curtis Wilbur，DDG-54）驶入台海。另外在今年5月，驱逐舰普雷布尔号（USS Preble，DDG-88）和补给舰华特狄尔号（USNS Walter S. Diehl，T-AO 193）亦曾穿越台湾海峡。

夏立民/杨威廉 (路透社等)