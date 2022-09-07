 中澳領導人可望見面 澳總理：讓成蕾見家人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2022

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中澳領導人可望見面 澳總理：讓成蕾見家人

中澳高層近日互相釋出善意後，兩國領袖有望在11月舉行5年來的首次雙邊會晤，但中澳關係真能就此解凍嗎？

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（資料圖）

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（資料圖）

（德國之聲中文網）雖然因貿易制裁、澳大利亞籍記者成蕾遭到中國拘禁，以及台海情勢緊張等因素，中澳關係僵持已久，但在中國和澳大利亞雙方都相繼釋出善意後，中斷5年的中澳領導人雙邊會晤，有望在今年底之前恢復。

法新社報導，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週三（9月7日）在被問及11 月在印度尼西亞舉行的20國集團（G20）峰會期間，進行會談的可能性時，他表示「歡迎」這樣的會議。 

「我願意隨時與任何人對話，尤其是與其他國家的領導人。」阿爾巴尼斯告訴記者。

此前，印尼政府表示，中國國家主席習近平和俄國總統普京（Vladimir Putin）都將20國集團峰會。

在阿爾巴尼斯釋出善意之前，中國駐澳大利亞大使肖千週二（6日）告訴澳洲媒體，他樂見習近平會見阿爾巴尼斯。

根據法新社，肖千在接受澳大利亞廣播公司節目《7.30》專訪時說：「當雙方真有此願望和意願時，我樂見我們兩國進行高層會晤。」

但肖千強調，在這樣的會面之前，「任何人都不應為對方設定先決條件」。同時，為了確保會面是具「建設性的，而不是破壞性的」，肖千還補充，在多年的緊張局勢之後，（中澳雙方）需要創造一種「有利的氣氛」。

中國駐澳大利亞大使肖千（資料照）

中國駐澳大利亞大使肖千（資料照）

中澳兩國領導人最後一次見面是在2017年，當時習近平在德國漢堡舉行的20國集團會議間隙，與澳大利亞自由黨籍的前總理特恩布爾 （Malcolm Turnbull） 舉行了私下會談。

儘管中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，但兩國之間的關係在過去5年大為惡化。尤其在澳大利亞自由黨籍前總理莫里森（Scott Morrison）呼籲，國際社會應對新冠病毒的起源進行調查後，兩國關係幾乎崩潰。在那之後，北京對一系列澳大利亞進口產品實施了懲罰性制裁，高層接觸也被凍結。

在雙方關係冰凍了2年之後，隨著今年澳大利亞工黨的阿爾巴尼斯新政府成立，中國和澳大利亞之間的部長級接觸已經於6月恢復，中國外長王毅和澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）也在7月時於印尼峇里島會晤。

澳總理：讓成蕾能見到家人

儘管如此，中澳關係能否修復仍受其他因素影響。路透社報導，阿爾巴尼斯週三（8日）敦促中國政府，改善對在中國被拘留2年的澳大利亞籍華裔記者成蕾的待遇，並允許她接觸自己的孩子。

「我們對她的待遇有非常強烈的看法」，阿爾巴尼斯說。

現年46歲的成蕾被控向外國政府提供國家機密，在3月的閉門審判後，仍在等待北京法院的判決。澳大利亞領事官員被阻止參加審判。

成蕾出生在中國，小時候隨父母移居澳大利亞。後來她回到中國，2003年開始在美國 CNBC電視台加入新聞事業，2012年她加入了中國國有英語頻道環球電視網（CGTN）。在2020年8月被拘留之前，成蕾是CGTN的商業新聞主播。

華裔澳籍記者成蕾（資料照）

華裔澳籍記者成蕾（資料照）

此前，澳洲媒體報導成蕾在獄中生活條件艱辛，且遲遲難與家人聯繫。成蕾的家人表示，她的兩個孩子和年邁的父母住在澳大利亞自從她被拘留以來，她一直無法與她取得任何聯繫

對此，阿爾巴尼斯指 「中國政府需要做得更好」。肖千在接受澳大利亞電視台節目採訪時則表示，雖然他不能干預正在進行的中國司法審判，但他對「她的家人、她的孩子和她的親戚」表示同情，並試圖基於「人道主義考慮」為更容易的准入提供便利。  

中駐澳大使：「台獨」將受懲罰

在澳洲廣播公司的訪問中，肖千還提及了「台獨」與「再教育」議題，以及表態支持習近平延續任期。

節目訪談中主持人追問，若未來在與中國大陸統一的情況下，台灣人民是否會被「再教育」時，肖千表示，台灣人民有義務了解中國，但他拒絕說這些教育是「強迫」的。

「這是義務的問題……不是武力的問題」，他說。

肖千還警告，對於「少數」、「頑固」主張從中國大陸完全獨立的台灣人，這「不是再教育的問題」，而是要將依中國法律受到懲罰。

此外，肖千還在節目中罕見提到習近平的延長任期。他說，在習近平執政的10年裡，中國取得的成就「比過去幾十年更加引人注目」，「因此，中國公眾廣泛支持這樣一位偉大、英明的領導」，「所以你不會對這種支持將繼續感到驚訝」。

至於聯合國最近發布的新疆人權報告指出，中國政府在新疆嚴重侵犯人權的行為，可能構成反人類罪，肖千也回應指，這份文件是「操縱」和「混淆」的產物。在被問到該報告是否激起了羞恥或厭惡的情緒時，肖千否認並稱該報告是「絕對的捏造」。他說：「這裡面沒有什麼是真的。」

（綜合報導）

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