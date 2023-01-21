中澳貿易暗潮洶湧 岩龍蝦先闖關

（德國之聲中文網）最近一系列關於中澳外交關係回溫的報導，讓澳洲掀起一陣樂觀氣氛，認為雙方多年的貿易爭議將有一個積極的進展。但專家擔心，中國方面若是要求對澳大利亞的訴求交換條件，那雙方未來若是想要達成協議，將會變得更為困難。

澳大利亞智庫洛伊研究所（Lowy Institute）週一（1月23日）發文，澳大利亞前外交部官員布朗（Justin Brown）認為，儘管這些事態發展是積極的，但中國駐澳大利亞大使肖千先前曾表示，若是想要中方要完全取消對澳洲的貿易限制，需要「（澳方）進一步的善意」。肖千還補充說， 「雙方都有（貿易）擔憂」。

對此，布朗說，澳大利亞的目標是確保以最低限度的讓步，讓中國取消所有限制。可是中國若要交換條件，那想達成中澳雙方都同意的解決方案變得很複雜。

布朗曾任澳大利亞外交和貿易部官員，現在是該部的副秘書長，負責監督貿易和經濟議程。 他曾在 CPTPP談判中擔任澳大利亞首席談判代表，並在其職業生涯中參與了多項貿易和氣候變化談判。 他最近的海外任務是在布魯塞爾，擔任澳大利亞駐歐盟和北約大使，此前他也曾擔任澳大利亞駐加拿大高級專員。

布朗認為，如果中國決定要求交換條件，達成雙方同意的解決方案可能會很複雜。肖千的言論表明，中國可以就澳大利亞的反傾銷制度提出要求。中國經常將澳大利亞的反傾銷制度貼上變相的非關稅貿易壁壘，並就澳大利亞對風塔、不銹鋼水槽和鐵路車輪的反傾銷措施，向世界貿易組織 （WTO）發起挑戰。

布朗還解釋，一個有趣的問題是，中國是否會利用這一機會尋求澳大利亞支持，或是不反對其申請加入《全面進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。雖然澳大利亞前莫里森政府曾表示，只要貿易壁壘仍然存在，它就會阻止中國的申請，而阿爾巴尼斯政府在公開語言的基調上則略顯謹慎。中國同意全面恢復澳大利亞出口，可能會給澳大利亞施加壓力，使其對中國的CPTPP加入採取不那麼消極的立場。

但總的來說，布朗認為，目前中澳之間積極的政治氣氛表明，雙方就結束貿易限制的解決方案將會變得觸手可及。中澳若能成功達成協議，將是一項重大成就，但這也是對雙方善意的考驗。

天空新聞報導，澳大利亞國會的影子移民部長特漢（Dan Tehan）表示，如果中國取消對澳大利亞大麥和葡萄酒的進口禁令，沒有理由繼續將這項爭端提交給世界貿易組織（WTO）。但他認為，外界需要看到的是中國採取行動。

「我們將這兩個爭端提交世貿組織的原因，是因為中國採取的行動」，特漢說。

龍蝦成為下一個重點

在中國實施進口限制長達2年之後，有消息稱，中國官方正在討考慮放寬澳大利亞龍蝦的清關事宜。香港《南華早報》報導，澳大利亞的龍蝦如果能重返中國餐廳的餐桌，還將面臨來自古巴和越南的嚴峻競爭。但在北京與堪培拉的貿易緊張局勢緩和之際，北京已考慮放寬這項針對澳大利亞的進口限制。

香港《南華早報》週日（1月23日）報導，香港海產商會主席李彩華表示，在貿易爭端動盪不安的情況下實施進口限制兩年後，中國官方正在討論澳大利亞龍蝦的清關問題。

中國在早先時候取消了對澳大利亞的煤炭禁令，也讓煤炭成為中澳關係改善後，第一個獲得開放的產業。現在龍蝦等商品，也有機會成為中國官方下一個開放的目標。

近期盛傳中國考慮重新恢復澳大利亞龍蝦進口的說法，與一位中國駐澳大利亞的高階外交官在1月中時，罕見的前往參訪澳洲海產業者有關。

根據中國駐珀斯領事館官網，中國駐珀斯總領事龍定斌曾在1月11日時，參觀了位於西澳的「吉龍騰漁民合作有限公司」（Geraldton Fishermen's Co-operative）。當日也是中國駐澳大利亞大使肖千指出，中國和澳大利亞將「恢復正常關係」的同一天。

龍定斌在參訪時說，作為全澳最大的岩龍蝦出口商，吉龍騰公司多年來在推動中西澳漁業合作、增進人民友好中發揮了重要作用。希望該公司堅定合作信心，關注行業動態，用好中國國際進口博覽會等平台。龍定斌還相信，在各方共同努力下，中澳關係一定獲得更大發展，吉龍騰公司在兩國漁業合作方面發揮更大作用。

吉龍騰公司成立於1950年，總部位於西澳的吉龍騰，是全澳最大的漁業合作社，也是全球最大的岩龍蝦出口商和加工商之一，其出口的Brolos品牌龍蝦，佔到西澳商業出口的65%以上。在2020年之前，傑拉爾頓的龍蝦大約有97%的龍蝦出口到中國。

海鮮示意圖

競爭優勢恐不在？

香港《南華早報》報導，中國廣東省的海鮮進口商李傑（音譯）表示，過去幾年來自澳大利亞的「走私龍蝦」價格過高，導致市場份額流失。李傑說，如果中國再次開始進口，澳大利亞龍蝦的價格可能還會再上漲一點。

深圳一家餐館老闆榮泰（音譯）說，儘管有禁令，可澳大利亞龍蝦仍然可以買到，但它們不再是食客的首選。

一位姓賴的香港海鮮進口商，因事涉敏感只透露了姓氏，他說：「如果澳洲龍蝦能合法回到中國市場，對香港來說是個好消息」。

不過李彩華也說，「目前還沒有細節，包括讓產品進入市場的確切時間表，此外， 我們目前也沒有看到香港的（澳洲龍蝦）價格波動」。

《南華早報》報導指出，即便澳大利亞的龍蝦如果能重返中國餐廳的餐桌，還將面臨來自古巴和越南的嚴峻競爭。

（南華早報、天空新聞、洛伊研究所官網、中國駐珀斯領事館官網）

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