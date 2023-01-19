中澳破冰？雙方貿易代表將舉行視訊會談

（德國之聲中文網）中國官媒新華社週四（1月19日）報導，據可靠渠道獲悉，中澳雙方進行了溝通，中國商務部部長王文濤與澳大利亞貿易部長法瑞爾（Don Farrell）將於近期以視訊會議形式進行會談。

新華社報導指，消息人士稱中澳雙方是在瑞士達沃斯舉行的世界貿易組織小型部長級會議上，達成一致意見。

對此，法瑞爾的發言人沒有立即回應路透社的置評請求。

此前，有報道稱法瑞爾可能今年2月訪問中國，與中國商務部長王文濤舉行會晤。如今卻是先傳出兩人將舉行視頻會議，雖然日期尚未確定，但外界解讀這是雙方面對面會談的「前奏」。

英國《衛報》指出，這將會是3年多來澳大利亞貿易部長和中國商務部長之間的首次對話，是雙邊努力「穩定」動蕩關係的最新跡象。

中澳爭端

《衛報》報導，中國可能會推動澳大利亞放棄或暫停在世界貿易組織對北京的葡萄酒和大麥的禁止性關稅，但據信澳方還沒做好準備。

在2020年中澳兩國外交關係最緊張的時候，莫里森政府號召各國對新冠病毒的起源以及疫情擴大的背景等展開獨立調查，此舉觸怒了中國政府。

路透社稱，當時中國駐澳大利亞大使表示，中國消費者可能會抵制澳大利亞的牛肉、葡萄酒、不再來澳大利亞旅遊和讀大學，以回應這一要求進行調查的呼聲。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



莫里森政府指責北京通過對一系列澳大利亞出口產品（包括葡萄酒、大麥、紅肉、龍蝦和煤炭）推出關稅或非官方禁令，進行「經濟脅迫威脅」。

報導指，澳大利亞政府試圖與中國商務部長舉行直接會談，但遭到拒絕。中國官員認為，澳大利亞政府必須首先採取措施 「阻止雙邊關係的下滑」，並為會談創造更好的氛圍。

然而，法瑞爾在被任命為貿易部長後不久就收到了王文濤的賀信，並對該信件做出了回應。官員們現在正在認真商討安排會晤事宜。

關係正常化？

法瑞爾日前接受澳大利亞廣播公司阿德萊德電台（ABC Radio Adelaide）採訪時表示，希望兩國關係正常化。他說，澳中有不同的政治制度，但是有可以合作的領域。

法瑞爾表示，中國仍然是澳大利亞最大的貿易夥伴，在過去一年，澳大利亞對中國出口額達接近創紀錄的3000億澳元。

近期，澳中兩國在貿易領域相互示好。上個月，法瑞爾表示，如果中國取消對澳大利亞出口產品的貿易禁令，澳大利亞將撤銷在世貿組織提出的針對中國的兩起訴訟。

中國方面，有報導稱已有4家中國企業獲准購買澳大利亞煤炭。

中國駐珀斯總領事龍定斌近期訪問了西澳州龍蝦出口商，引發澳龍出口禁令很快將鬆綁的猜測。

不過據ABC報導，雙方修復關係的期間也出現了「雜訊」。日前澳大利亞宣佈將從美國購買40架「黑鷹」軍用直升機。中國外交部發言人汪文斌表示，任何國家之間的防務安全合作都應有利於地區和平穩定，「不針對第三方或損害第三方利益」。

（路透社、《衛報》、ABC等）

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