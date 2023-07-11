中澳矛盾升级：微信拒绝澳参议院听证

（德国之声中文网）中国社交媒体应用——微信在澳大利亚华人中使用广泛，在两国复杂的关系中，微信究竟扮演怎样的角色引起广泛关注。微信已经多次拒绝出席澳大利亚参议院关于外国通过社交媒体干涉国内政治事务的听证会。本周二听证会举办的时机正值澳大利亚官方对微信的怀疑态度持续增加之际。

澳大利亚自由党参议员帕特森（James Paterson）发信声称，微信已多次拒绝在澳大利亚参议院外国干涉社交媒体专门委员会的听证会上露面。他向微信的总部所在地深圳的腾讯公司领导层表示，如果微信继续拒绝公开向议会陈述其立场，委员会可能会对其产生负面观感。在信中他写道：“一些在委员会前作证的专家认为，应该考虑禁用微信，以保护澳大利亚用户的自由不受侵犯。如果微信继续拒绝出席委员会，我们将不可避免地对您是否愿意与澳大利亚法律合作得出结论，并做出相应的建议。”

帕特森表示：“我了解在澳大利亚，微信大约有一百万用户，我承认它对于有中国血统的澳大利亚人来说是一种必要的通讯工具。但是，委员会收到了令人信服的证据，微信是中国共产党的‘叙事机器’，我们听到了一些令人不安的指控，即微信已经被用来恐吓和骚扰在海外的中国澳大利亚人权活动家及其家人，以抑制他们的言论自由。”

微信和TikTok在美国已经成为政府检查打击的对象

微信在澳洲：争议与影响力

香港《南华早报》报道称，微信不在澳洲设有常驻员工，因此澳大利亚议会无法强制来自腾讯总部所在地深圳的高管出席听证会。但微信方面表示，“微信在所有市场均严格遵守法规。我们期待继续与澳洲的利益相关者进行对话。”

《南华早报》在报道中指出：微信在澳大利亚的影响力和作用引起了人们的关注。悉尼Lowy研究所今年4月的一项调查显示，微信是澳大利亚人每日使用的第三大社交媒体平台，仅次于YouTube和Facebook。有76%的华裔澳洲人表示，他们每天都使用微信，该应用已成为华人澳洲人获取新闻的主要来源。

然而，微信作为新闻和观点文章的平台，已引起澳大利亚政界的警觉。莫里森执政期间，北京和堪培拉关系的恶化，微信面临着因国家安全问题被封禁的呼声。此外，微信并非唯一在澳洲引发担忧的中国应用。今年4月，澳大利亚宣布将从所有联邦政府所有设备中移除TikTok。如今，同时在澳大利亚被外国通过社交媒体干涉国内政治事务听证会传讯的社交媒体公司还包括推特和领英。

约翰霍普金斯大学的讲师卡普兰(Seth Kaplan)在四月份向澳洲的相关委员会表示，尽管大家都在关注视频分享应用TikTok，但微信对澳大利亚国家安全的威胁更为深远。

微信站不住脚的反驳

据《悉尼先驱晨报》报道，微信对此辩解称，该应用是为中国境外的用户设计的，不受中国法律的管辖。在此腾讯所指的是微信海外版“WeChat”。腾讯之前表示，微信允许用户进行私人交流，不会向用户推送任何内容，腾讯对用户看到的内容没有编辑控制权。

但事实却并非如此。微信多年来一直能够精准的控制什么样的用户能够发送或接受哪些内容。比如要是用微信传送中国当局不愿意看到的禁书，发出的用户可以看到PDF文档顺利发出，但接收方却看不到任何文档。双方也不会收到任何信息传输有误的提示。同时如果发表一些含有包括“四通桥”、“八九六四”等敏感词的聊天消息或多媒体内容，也会面临类似的问题。敏感词的范围，会根据中国境内目前宣传和审查系统的需求不断变化。

不过，《悉尼先驱晨报》也指出：有两位澳洲学者在一份提交给调查委员会的文件中表示，禁止微信可能会对该国庞大且日益增长的中文社区造成“情感、心理和实际上的伤害”。

总的来说，微信已经在全球范围内吸引了12.5亿的月活跃用户，其中大部分位于中国，微信在全球华人社区中的影响力不容忽视。今年８月１日，澳大利亚的相关委员会将向政府提交政策建议。

（《南华早报》、《悉尼先驱晨报》等）

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