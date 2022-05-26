中澳扩大争夺对南太平洋地区的影响力

（德国之声中文网）据路透社报道，中国外交部长王毅在对南太平洋8国展开访问前，北京方面已经先期向该地区的10个国家分发了一份希望双方可以达成的内容涉及警务、安全、渔业、数据和自由贸易区的协议草案。

但是这份协议草案引发了一些太平洋国家对安全建议的担忧。除此之外，南太平洋国家如果在经济层面与北京紧密结合，也可能会引发与美国、澳大利亚等国之间的摩擦。

本周一（5月30日），王毅在斐济参与并联合主持主持第二次中国—太平洋岛国外长会上，各方同意推迟对该协议草案的审议。

南太平洋岛国萨摩亚总理马塔阿法（Fiame Naomi Mata’afa）周四（6月2日）表示，萨摩亚担心，太平洋岛国之间无法先就中方提出的草案计划进行讨论。

她在同到访的澳大利亚外长黄英贤共同参加的新闻记者会上说：“邀请我们去参加一轮讨论，同时就期待做出一个内容广泛的决定或者得到一个结果。我们不可能同意这种做法。”

她说：“我认为，本地区已经得出了一个结论，就是我们需要作为一个地区整体召开会议，考虑商讨发展伙伴向我们提出的任何建议。”

太平洋岛国论坛是太平洋地区最主要的区域性组织，由18个成员国组成，其中也包括澳大利亚和新西兰。帕劳和瑙鲁等成员国与中华人民共和国没有建立邦交关系，这些国家与中华民国之间存在正式外交关系。

中国在具有军事战略意义的南太平洋地区不断寻求安全影响力，其强硬态度引起了澳大利亚、新西兰、美国的关切。

澳大利亚外长黄英贤说，澳大利亚认为，“区域安全是太平洋大家庭（自己）的事务”。

黄英贤还表示，澳大利亚将向萨摩亚提供一艘全新的海岸警卫队巡逻艇。去年萨摩亚的巡逻舰纳法努阿2号（Nafanua II）撞上礁石，造成不可修复的损害。

黄英贤周五还将对汤加进行访问。几天前，中国外长王毅刚刚访问了汤加。黄英贤想向南太平洋岛国传递的信息是，澳大利亚新政府致力于在气候变化方面做出更多的努力。气候变化对太平洋岛国来说是最大的安全挑战。

王毅南太八国行接近尾声

王毅对南太平洋8国的访问之旅已经接近尾声。在访问过程中，王毅与到访国家之前签署了一系列双边协议，涵盖贸易、渔业、基础设施建设以及提供警用设备等多个方面。

《中国日报》在近日发表的一篇社论中批评澳大利亚、美国、新西兰和日本对于王毅的南太之行表达出的不安毫无道理。

评论称：“那些对王毅的访问感到不安的人正在整个地区匆忙地进行外交演习，无论是台前的还是幕后的。”

周四，王毅抵达巴布亚新几内亚。该国即将举行大选。

巴布亚新几内亚国内英语报纸《邮政信使报》引述该国外长的看法说：“人们已经对北京提出的协议草案中的安全事宜部分感到不安。”

巴布亚新几内亚前总理奥尼尔（Peter O'Neill）也批评王毅挑选的访问时间不当。奥尼尔正在竞选下一任总理。

《邮政信使报》引述奥尼尔的看法说，大选结束前，巴布亚新几内亚不应该同中国签署任何协议。他还说，中国为该国大选捐赠安全设备或提供安全支持是“不恰当的做法”。

澳大利亚广播公司早些时候曾报道，王毅访问巴布亚新几内亚期间将向该国提供2000套警用防弹衣。

法新社报道称，预计王毅将在周五与巴布亚新几内亚政府签署一份关于“绿色发展”的投资合作谅解备忘录。

巴布亚新几内亚蕴含丰富的自然资源。该国与近邻澳大利亚已经建立起密切的防务关系。2018年，澳大利亚承诺帮助巴布亚新几内亚建立一个新的海军基地以及帮助培训其警察。但是巴布亚新几内亚也向中国出售液化天然气。今年1月，中国国家能源局副局长还曾与巴布亚新几内亚副总理兼工商部长就扩大天然气合作项目举行了视频会议。

王毅的南太平洋岛国之行最后一站是东帝汶。

(路透社、法新社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。