中澳总理会晤谈及杨恒均案 成蕾称遭中方阻挡

中国总理李强17日与澳大利亚总理阿尔巴尼斯会面，除了签署多项协议外，中方也宣布单方面对澳大利亚免签。阿尔巴尼斯称有向李强提及杨恒均案，但不愿透露更多细节。另一方面，澳籍华裔记者成蕾现身中澳合作文件签署现场却遭到阻挡一事，成为瞩目焦点。

（德国之声中文网）中国国务院总理李强週一（6月17日）上午在堪培拉与澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）会晤，双方签署双边合作文件，内容涉及国防军事对话、双边贸易、教育与研究合作、气候变迁及文化交流领域。

根据中国官媒新华社公布的声明，李强表示今年为中澳建立战略伙伴关系10週年，过去10年间最重要的启示为“求同存异、互利合作”，且自阿尔巴尼斯去年11月访华以来，“中澳各领域对话合作进一步恢复发展，两国关系实现全面转圜”。

李强称，中澳发展对彼此“是机遇而不是挑战”，呼吁澳大利亚为中国企业提供公平、公正、非歧视的经商环境，为双方人员往来提供更多便利。

中澳双方都提及保持沟通和协调的重要性。根据澳方释出的声明，两国都认为应维持“成熟、稳定、具建设性”的双边关系。

美联社引述阿尔巴尼斯表示：“我已经明确表示，作为一个具有不同历史、政治制度和价值观的国家，在可能的范圍内我们会与中国合作，在必要的情况下则保持不同意见，并从国家利益出发来互动。”

在与李强的午宴上，阿尔巴尼斯还说：“我们不会总是意见一致，我们的分歧点也不会因为我们保持沉默就消失。”

中澳关系近期有回温迹象，北京已取消许多针对澳大利亚商品施加的关税及出口障碍，但双方仍在多项议题上有所分歧，包含澳大利亚持续批评中国在南太平洋扩张影响力的企图、华裔澳大利亚公民杨恒均遭北京判处死刑缓期执行的案件，以及两军在国际空海域发生冲突等议题。

今年5月，澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）发声明指控，一架澳大利亚MH-60R海鹰直升机在黄海上空的国际空域飞行，却在参与对朝鲜实施制裁的任务时，遭到中国解放军的歼-10战斗机拦截、投下照明弹。马尔斯指出，虽然澳方直升机闪过照明弹，但造成的潜在影响是“重大的”，批评中方的举动“完全不可接受”。

去年11月澳大利亚也曾批评，一艘中国海军舰艇在日本水域使用水下声纳，造成澳大利亚海军舰艇的潜水员受伤。 中方否认使用了声纳，但澳大利亚不接受这一解释。对此，阿尔巴尼斯称，他与李强谈到的实际措施之一，是要改善军方之间的沟通，以避免类似事件再度发生。

澳籍华裔作家杨恒均（又名杨军）今年2月初被中国法院判决死缓。（资料照） 图像来源: Zhan Min/HPIC/dpa/picture alliance/dpa

低调谈及杨恒均案

中澳总理会晤前，杨恒均的支持者在週日（16日）发声明称，北京市高级人民法院决议维持死缓判决，且杨恒均已从北京国安局看守所移送至监狱。虽然澳方外交人员在5月30日已接获中方通知，并在上週提出领事探视，但遭到拒绝。

支持者担心杨恒均的健康状况未获良好照护，呼吁阿尔巴尼斯与李强会面时，应直接要求让杨恒均保外就医，或以其他方式返澳。

不过，双方的《联合成果声明》并没有提到杨恒均案。据《卫报》报道，在两人签署一系列协议的公开仪式上，两人分别致词，但并没有开放媒体提问。

阿尔巴尼斯后来在另外的记者会被问到此案，他透露，会晤中确实提及了杨恒均的案件：“我们澳大利亚当然反对死刑，我重申了我们的立场。”但他也表示不适合公开提及涉及隐私及个人的情况，并未提供此案进一步细节。

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）16日受访曾说，澳方将与李强在闭门会议中讨论到杨恒均案。

澳大利亚特别广播服务公司（SBS）引述澳中关系研究院教授玛丽娜．张（Marina Zhang）分析，认为中国政府可能会对杨恒均的详细情况保密，藉此将此案做为“筹码”，但并非意味著这起事件没有转机。

成蕾现身会场遭挡

值得注意的是，曾被中国关押的澳籍华裔记者成蕾17日也现身中澳文件签署现场媒体区，却遭到疑为中国官方人员的人阻挡。

网络流传画面显示，两名身穿正装的人员站在成蕾身旁，阻挡前方的摄像机拍摄到成蕾的身影。澳方人员多次走上前要求两人移动位置，但都被拒绝。随后成蕾与另一名记者交换座位后，该两人又企图走到成蕾身旁，结果遭澳方人员挡住，几个人站在成蕾座位旁的过道僵持不下，成蕾则是有些无奈地转向背后正在拍摄的媒体微笑。

成蕾曾是中国环球电视新闻网（CGTN）记者，2020年遭中国调查，随后被关押约3年并于去年10月获释，目前任职于澳大利亚天空新闻（Sky News Australia）。她表示，她过去在类似场合就曾有过这类经历，形容中国官员有时候像“控制狂”。

成蕾认为，中方是担心她成为“某种象征”，要避免她在会场上有一些在中方看来“不好”的发言或行为，但这种阻挡行为本身就“很难看”。

阿尔巴尼斯被问及成蕾被挡一事，他表示有看到成蕾并对她微笑，但“没有看到”被挡的情况。他补充道，应该允许媒体记者充分参与活动，“那才是在这栋建筑和澳大利亚其他任何地方应该发生的状况”。

澳大利亚籍华裔记者成蕾去年10月被中国释放（资料照） 图像来源: Sarah Hodges/DFAT/AP/picture alliance

签证、熊猫外交并行

在发表《联合成果声明》时，李强宣布将澳大利亚纳入单方面免签国家范圍，持有澳大利亚护照者未来可免签入境中国15天。另外，双方也同意互为旅游、商务、探亲人员审发3至5年的多次入境签证。

两人在声明中也提及将在保护大熊猫方面展开合作。此前，李强曾先赴阿德莱德的动物园探视大熊猫——“网网”和“福妮”，并表示在这两只大熊猫的租约到期后，中方将继续租借另外两只熊猫给阿德莱德动物园。

李强此行访澳，首站先前往动物园探访中国大熊猫。 图像来源: Asanka Ratnayake/POOL/AFP/Getty Images

（综合报道）

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