中澳总理东盟峰会期间举行短暂会晤

（德国之声中文网）周日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯和中国总理李克强在柬埔寨东盟峰会的一次活动期间举行了短暂会晤。会晤后阿尔巴尼斯表示："我要说这次对话是建设性的，是积极的。我认为能够对话是一件好事。关于与中国的关系，我已经反复说过，我们应该在我们能做到的地方进行合作。"阿尔巴尼斯强调："对话总是一件好事。"

两年前，澳大利亚要求对新冠病毒展开国际溯源调查之后，中国做出愤怒回应，宣布对一系列澳大利亚产品实施进口制裁，中澳关系急剧恶化。

阿尔巴尼斯同李克强举行短暂会谈之后，各方猜测，在印度尼西亚举行的G20峰会期间，阿尔巴尼斯很有可能也会同中国最高领导人习近平举行会晤。上周三，阿尔巴尼斯曾表示，如果G20期间澳中领导人能够举行会晤将是双边关系经历多年紧张之后的一个积极发展。

澳大利亚外交部表示，澳中领导人的最后一次会晤是前总理莫里森同习近平在2019年的G20峰会上。

印度尼西亚总统维多多的一名顾问已经证实，中国国家主席习近平将会出席在印尼度假胜地巴厘岛举行的G20峰会。



在柬埔寨期间，阿尔巴尼斯还同美国总统拜登举行了40分钟的、 "具有建设意义的 "会谈，议题涉及气候变化、地区安全、AUKUS伙伴关系以及俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争。阿尔巴尼斯表示，拜登出席明年在澳大利亚举行的美澳日印四边安全对话期间，将应邀在澳大利亚议会发表演说。

阿尔巴尼斯还表示，有关对东盟-澳大利亚-新西兰自由贸易协定进行升级的谈判也已在金边结束。升级内容涉及电子商务、竞争保护、关税以及原产地原则等等。阿尔巴尼斯说："东盟、澳大利亚和新西兰之间蓬勃发展的贸易关系，从今天开始掀开了新的一页。"

(路透社）

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