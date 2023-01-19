中澳就恢复商贸关系举行部长级会谈

（德国之声中文网）澳大利亚保守派执政期间，中澳双边争执不断，2020年开始，中方还对大麦、牛肉以及葡萄酒等澳大利亚重要出口商品征收高额关税。过去几年当中，双边还就扩展在南太平洋区域的影响力展开了激烈的争夺。



去年五月，澳大利亚中左翼政府上台后，中澳关系有所缓和。本周一开始，双方开始了就"完全恢复商贸关系"的谈判。澳大利亚贸易部长法瑞尔（Don Farrell）表示，他同中国商务部长王文涛进行视频通话，重申了恢复"澳大利亚出口产品无障碍交易"的必要性。

中澳商业部长还就适当时候举行面对面会谈达成了共识。中方设置的高关税以及针对澳大利亚煤炭非正式的进口禁令使澳大利亚出口商每年蒙受大约200亿澳元的损失。法瑞尔表示，此次视频会晤是"为稳定澳中关系迈出的重要一步"。

中国官方的新华社援引商务部长王文涛的话报道称，"中国共产党第二十次全国代表大会强调，中国开放的大门只会越开越大。一个不断发展、持续开放的中国，将为包括澳大利亚在内的世界各国带来更多机遇。" 新华社的报道还称，双方下阶段应按照两国领导人会晤指明的方向，相向而行，加强经贸领域沟通协调，就各自关心的问题寻找互利共赢的解决方案。

上周五，因五角大楼指责中国疑似间谍气球飞跃美国领土，美国国务卿布林肯临时取消了前往中国访问的计划。



周一，澳大利亚外交部长黄英贤呼吁中美双方通过外交渠道解决争端，"在当前时刻，通过外交手段解决争端显得尤为重要，以免使事态进一步激化。""我们各方都希望该地区实现和平、稳定和繁荣，这更意味着大国之间应当加强沟通。"

去年年底，黄英贤曾出访北京，她也是过去四年当中首位访华的澳大利亚外长。澳大利亚上届政府因批评中国人权记录，通过反外国渗透法，并呼吁就新冠病毒展开溯源调查而惹恼北京，双方关系一度跌入历史低谷。

澳大利亚当地媒体报道称，一批澳大利亚煤炭将于本周运抵中国港口，这也是中国对澳煤实施非正式进口禁令两年半以后首批运抵中国的澳大利亚煤炭产品。《澳大利亚财经评论》报道称，这是中国当局逐步解除部分针对澳大利亚产品进口禁令的明确信号。



（美联社，路透社）

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