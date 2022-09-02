中澳外长再会晤 澳外长: 寻求与中国建立稳定关系

澳外长黄英贤在与中国外长王毅于纽约会面后表示，尽管澳中两国在贸易等方面存在分歧，但是澳大利亚的目标是与中国建立稳定关系。这位澳外长也呼吁中国利用其作为大国的影响力，帮助结束乌克兰战争。截至发稿，中方尚未针对这次会面进行报道。
（德国之声中文网）一段时间以来，澳大利亚与中国在贸易、新冠病毒起源调查等多领域出现分歧与裂痕，双边关系陷入低谷。不过，自今年工党新政府上台以来，澳中关系似乎展现出回暖迹象。有华裔背景的澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）9月22日说，澳洲的目标是与中国建立稳定的关系。
据路透社报道，黄英贤周四在纽约联合国大会期间会见中国外长王毅后这样告诉记者：“我认为这是一条漫长的道路，在这条道路上，双方都必须走出许多步，来建立更稳定的关系。”
“就分歧问题而言，首先显然是贸易限制问题”，她说。
2020年以来，中国对肉类、木材、煤炭等澳大利亚出口实施贸易限制措施，作为对澳洲呼吁调查中国新冠病毒起源，以及排除华为在澳参与5G建设的报复。堪培拉则就中国对澳葡萄酒和大麦征收反倾销税问题向世界贸易组织提出申诉。今年7月中旬传出消息，称中国有望放松对澳媒的禁令。中澳关系释放出趋缓的信号。
不过，据澳媒《澳大利亚人报》报道，在黄英贤与王毅在纽约会面后，“结束中国关税的希望破灭”。报道称，在两位外长40分钟的会晤中，从人权到贸易等一系列分歧都没有取得任何进展。
截至发稿，中国外交部网站尚未刊登王毅与黄英贤会面的相关内容。中国官媒也暂时没有对会面的具体内容进行报道。
周四在纽约，黄英贤也表示，这次与中国外长的会晤是有建设性的，她敦促中国作为安理会五个常任理事国之一（简称“五常”），利用其影响力帮助结束乌克兰危机。
“中国是一个大国……。我们鼓励中国作为对维护联合国宪章负有特殊责任的五常成员，利用其影响力结束战争”，她说。这位澳外长表示，俄罗斯入侵乌克兰是非法的，总统普京威胁要使用核武器是“不可想象的、不负责任的”。
黄英贤还说，在与王毅的会谈中，她提到澳大利亚记者成蕾和作家杨恒均的问题，两人目前都被拘中国，面临间谍指控。
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据《澳大利亚人报》报道，黄英贤说：“澳大利亚的利益不变，澳政府将继续为那些我们认为必要的问题发言，并继续与中国接触，以稳定关系。”
黄英贤周四与王毅的会谈是两人三个月内的第二次会谈。两位外长曾于7月8日在巴厘岛出席二十国集团外长会期间会面。当时，王毅就修复中澳关系提出了四点要求，但未得到澳方的积极回应。
在黄英贤7月与王毅会面之前，中澳外长三年没有会晤。路透社报道指出，今年5月当选的澳大利亚工党政府希望重建澳中关系。在前首相莫里森领导的保守党政府任期里，澳中关系急剧恶化。澳大利亚副总理马尔斯（Richard Marles）本周说，“前政府的讲话方式有一种好斗意味”，表示他的政府正寻求改变这种语气。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。中国官方数据显示，2021年中澳双边贸易额高达2312亿美元，同比增长35.1%，中国从澳进口同比更是上升了40.6%，达到1648亿美元。
（综合报道）
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上月履新的澳大利亚总理阿尔巴尼斯强调，中国无理由制裁澳大利亚，敦促中方予以放弃。此一呼吁是在两国防长日前举行了数年以来的首次会晤、中方要求为改善关系拿出“具体行动”后发出的。