中澳外长再会晤 澳外长: 寻求与中国建立稳定关系

（德国之声中文网）一段时间以来，澳大利亚与中国在贸易、新冠病毒起源调查等多领域出现分歧与裂痕，双边关系陷入低谷。不过，自今年工党新政府上台以来，澳中关系似乎展现出回暖迹象。有华裔背景的澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）9月22日说，澳洲的目标是与中国建立稳定的关系。

据路透社报道，黄英贤周四在纽约联合国大会期间会见中国外长王毅后这样告诉记者：“我认为这是一条漫长的道路，在这条道路上，双方都必须走出许多步，来建立更稳定的关系。”

“就分歧问题而言，首先显然是贸易限制问题”，她说。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



2020年以来，中国对肉类、木材、煤炭等澳大利亚出口实施贸易限制措施，作为对澳洲呼吁调查中国新冠病毒起源，以及排除华为在澳参与5G建设的报复。堪培拉则就中国对澳葡萄酒和大麦征收反倾销税问题向世界贸易组织提出申诉。今年7月中旬传出消息，称中国有望放松对澳媒的禁令。中澳关系释放出趋缓的信号。

不过，据澳媒《澳大利亚人报》报道，在黄英贤与王毅在纽约会面后，“结束中国关税的希望破灭”。报道称，在两位外长40分钟的会晤中，从人权到贸易等一系列分歧都没有取得任何进展。

截至发稿，中国外交部网站尚未刊登王毅与黄英贤会面的相关内容。中国官媒也暂时没有对会面的具体内容进行报道。

呼吁中方协助结束俄乌战争

周四在纽约，黄英贤也表示，这次与中国外长的会晤是有建设性的，她敦促中国作为安理会五个常任理事国之一（简称“五常”），利用其影响力帮助结束乌克兰危机。

“中国是一个大国……。我们鼓励中国作为对维护联合国宪章负有特殊责任的五常成员，利用其影响力结束战争”，她说。这位澳外长表示，俄罗斯入侵乌克兰是非法的，总统普京威胁要使用核武器是“不可想象的、不负责任的”。

黄英贤还说，在与王毅的会谈中，她提到澳大利亚记者成蕾和作家杨恒均的问题，两人目前都被拘中国，面临间谍指控。

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据《澳大利亚人报》报道，黄英贤说：“澳大利亚的利益不变，澳政府将继续为那些我们认为必要的问题发言，并继续与中国接触，以稳定关系。”

新工党政府寻求重建澳中关系

黄英贤周四与王毅的会谈是两人三个月内的第二次会谈。两位外长曾于7月8日在巴厘岛出席二十国集团外长会期间会面。当时，王毅就修复中澳关系提出了四点要求，但未得到澳方的积极回应。

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在黄英贤7月与王毅会面之前，中澳外长三年没有会晤。路透社报道指出，今年5月当选的澳大利亚工党政府希望重建澳中关系。在前首相莫里森领导的保守党政府任期里，澳中关系急剧恶化。澳大利亚副总理马尔斯（Richard Marles）本周说，“前政府的讲话方式有一种好斗意味”，表示他的政府正寻求改变这种语气。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。中国官方数据显示，2021年中澳双边贸易额高达2312亿美元，同比增长35.1%，中国从澳进口同比更是上升了40.6%，达到1648亿美元。

（综合报道）

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