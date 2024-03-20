中澳外長會晤 王毅未出席會後記者會

（德國之聲中文網） 中澳雙邊外長週三（3月20日）在澳洲首都坎培拉舉辦「第七輪中澳外交與戰略對話」。

根據中國外交部發出的聲明，王毅向黃英賢表示，此次已經是兩人第6度見面，「每見一次，雙方互信就增加一分，中澳關係就前進一步」。他指出，過去10年中澳關係跌宕起伏，「最根本的是堅持互相尊重……最關鍵的是堅持求同存異」，當前中澳關係既然走在正確的軌道上，就「不走回頭路」。

王毅此行是自2017年以來首度有中國外長到訪澳洲，也象徵著兩國關係升溫。

2020年，澳方要求對新冠病毒的起源進行獨立調查，中澳之間發生外交齟齬，北京對價值數十億的澳洲進口商品課徵高額關稅。不過，自2年前阿爾巴尼斯政府就任以來，北京陸續鬆綁對澳高關稅。

儘管聲明中多次提及中澳合作重要性，但王毅重申中方在台灣、香港、新疆及南海方面的原則，強調「雙方要踐行尊重國家主權和領土完整這一國際法基本準則」。他說，中澳雙方沒有「歷史恩怨糾纏」和根本的利害衝突，「共同利益遠大於分歧」，呼籲雙方「尊重彼此核心利益和重大關切」。

澳洲：與中國的關係需要「繼續努力」

黃英賢在會後的記者會上向媒體表示，兩國將努力為中國國務院總理李強的訪問做準備。

對於中國是否取消澳洲葡萄酒及龍蝦的關稅談判進展，黃英賢表示歡迎，但她也說：「澳洲和中國之間的穩定關係並不是憑空而來，還需要持續努力。」

除此之外，黃英賢也提出澳方對中國人權的擔憂，並表示坎培拉將繼續呼籲釋放華裔澳洲作家楊恆均，並重申澳洲反對死刑。楊恆均因涉嫌犯下間諜罪，在今年2月被北京法院判處死刑緩執行。

另外她也透露，已向王毅表達澳洲對中國在南海行動的憂慮。她說：「我們表達了我們對於海上不安全行為的嚴重關切，以及我們對台海和本地區域和平與穩定的渴望。」

值得注意的是，儘管雙邊在這次會晤中不斷提及合作及關係升溫，但王毅並未出席會後的記者會，突顯兩國之間的分歧。

王毅接下來也將和澳洲總理阿爾巴尼斯見面，另外還將會晤澳洲前總理基廷（Paul Keating）。基廷立場親中，過去曾公開批評澳洲、美國、英國的「AUKUS」核動力潛艦協議。

（綜合報導）

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