 中澳关系缓和？ 北京接受澳洲邀请 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2018

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时政风云

中澳关系缓和？ 北京接受澳洲邀请

澳大利亚国防部长周三表示，中国海军将和其它26国一起，参加本月在澳大利亚北部沿海举行的联合军演。有分析人士指出，北京此举或意味着某种愿望。

Australia Opera in Sydney erstrahlt in rot, der traditionellen chinesische Farbe für Glück (picture alliance/dpa/Pacific Press)

去年春节之际，悉尼歌剧院的“中国红”

（德国之声中文网）澳大利亚是此次联合海上军演的东道主，并将邀请主要盟友美国参加。今年5月，作为对北京在南中国海岛屿上实施军事化的回应，美国曾收回对中方参加环太平洋国际联合军演的邀请。

在堪培拉通过"外国影响力法案"后，澳中双边关系显著降温。该法案旨在应对中国对澳大利亚内部事务施加影响，以及回应北京在南中国海的咄咄逼人姿态。

澳大利亚对美国关于必须保障在南海的"通航自由"提供外交支持；今年4月，澳大利亚舰只曾在那里遭遇中国军舰。

Australien Parlament in Canberra (picture-alliance/dpa/J. Gollings)

上个月，澳大利亚参议院发言人宣布，外国实习生今后禁止替议员工作。中国留学生申请到澳大利亚议会和政府实习的比例很大，甚至有人在议会或政府工作多年。

然而，澳大利亚却邀请中方参加将于本月底拉开帷幕的联合海上军演。分析家指出，这是演习开始前，澳中双边关系解冻的一个信号。

澳大利亚国防部长佩恩（Marise Payne）在一封以电子信方式发表的声明中表示，中国将参加包括航行、船舶通信与补给、海上训练等在内的一系列演习，但不计划参加实弹演习。佩恩未陈述原因，但补充说，"两国建立了富有成效的国防关系……将会促进相互理解、增加透明度和互信"。

中国国防部未对相关询问作答。

新的参与愿望

海上联合军演在达尔文市以北的战略水域举行，共有27国参加，至9月中旬结束。若干年前，该市将海港租赁给一家中资企业的决定曾导致美国的尖锐批评。

2016年，中国曾以观察员身份参加澳大利亚联合军演。澳大利亚国防部一名发言人在一份电邮中表示，今年只有英国谢绝邀请，不派舰参加。

分析家猜测，中国加入军演可能意味着一种新的参与愿望。澳大利亚国立大学战略与防务研究中心资深研究员卡尔（Andre Carr）表示，"中国政府曾倾向于中断官方访问和官方互动，所以，这可能是中国领导人高兴一些了的信号"。

更多阅读：测双边关系温度 澳外长访华试水？

与此同时，中国迟迟没有批准澳大利亚外长毕晓普访华显示出了两国关系的吃紧。

澳大利亚在5月就向中方提出，希望中国批准澳外长的这次访问。而中方至今没有答复。早在今年6月，分析人士就表示，中方可能会模棱两可，让会晤无法成行。

 

凝炼／达扬（路透社）

 

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