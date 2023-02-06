 中澳关系回暖 下月举行部长级直接会谈 | 经济纵横 | DW | 17.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中澳关系回暖 下月举行部长级直接会谈

中澳官员将在近期内举行会晤，就放宽贸易限制等问题展开磋商。此前，中国商业部长王文涛已经发出了愿意改善双边关系的信号。

Symbolbild Australien China

（德国之声中文网）澳大利亚贸易部长法瑞尔（ Don Farrell）接受彭博社采访时表示：“尽管中国商务部长此前曾对我说，中澳关系的冰冻期已经结束，现在正在走向春暖花开的季节。但是，中澳紧张关系不是一朝一夕形成的，当然也不会隔夜就完全消失。”

今年2月6日，中澳两国的商贸部长王文涛与法瑞尔举行了视频会谈，这也是2019年以来中澳双方的首次部长级会谈。法瑞尔表示，他希望在对华木材、葡萄酒以及奶制品出口方面，双方能够取得突破。他表示，能否取得这样的突破对澳大利亚经济至关重要，因为中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。对于上台已经8个月的工党政府来说，能够取得这样的突破也至关重要，同其前任中右翼政府不同，工党政府不主张执行强硬的对华政策。

法瑞尔表示，澳中双方政府代表即将举行的会谈将主要聚焦于如何恢复和推动双边的经济往来。一般认为，法瑞尔将在下月前往北京，同中国商业部长王文涛举行直接会晤。

2020年，时任澳大利亚总理的莫里森发出对新冠病毒进行国际溯源调查的呼吁后，中国方面随即实施了不得使用澳大利亚煤炭的非正式限制措施。稍后这类商业惩罚手段又被扩展至澳大利亚对华大宗出口产品葡萄酒、大麦以及龙虾等。

尽管如此，得益于铁矿石价格上涨，澳大利亚对华出口一直呈增长态势。法瑞尔表示，2月6日同中国商业部长王文涛举行视频会谈时他被告知，除了澳大利亚煤炭对华出口已经重新启动之外，中国还将恢复购买澳大利亚的木材。

煤炭是澳大利亚重要的对华出口产品。图为澳大利亚坎贝维尔附近的一处露天煤矿。

煤炭是澳大利亚重要的对华出口产品。图为澳大利亚坎贝维尔附近的一处露天煤矿。

法瑞尔表示，他还被告知，澳大利亚奶制品企业Bulla时隔多年后已经再次收到来自中国的订单。法瑞尔希望，针对澳大利亚葡萄酒的高额关税也会有所下调。法瑞尔说，中国商业部长王文涛曾向他暗示，他最喜欢来自澳大利亚南部的红葡萄酒。法瑞尔说：“到处都是情况好转的迹象。”

澳大利亚希望同印度和欧盟签署自由贸易协定

尽管澳中贸易出现了好转的势头，但法瑞尔仍计划今年3月同澳大利亚总理阿尔巴尼斯一道出访印度。法瑞尔表示。法瑞尔表示，他将同印度方面就签署一项内容广泛的自由贸易协定举行谈判。去年4月，澳大利亚上一届政府曾同印度就自由贸易达成临时性协定，澳印双方将在此基础上继续举行谈判。法瑞尔说，鉴于在印度向澳大利亚开放农产品市场以及澳大利亚向印度劳工开放就业市场方面，双方仍存在分歧，自由贸易协定的签署仍需要时间。不过，在谈到同欧盟的自由贸易协定时，法瑞尔则表示，无论是澳大利亚还是欧盟方面，都对在今年年内签署自由贸易协定充满信心。

（彭博社，法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

相关内容

Waving flag of Australia and

中澳就恢复商贸关系举行部长级会谈 06.02.2023

中澳两国商业部长就改善双边关系举行了三年半以来的首次会谈。澳大利亚方面要求中方重启"不设障碍的商贸关系"，解除针对澳大利亚产品的进口禁令。

An open cast or drift coal mine in the Hunter Valley, New South Wales. If we are serious about tackling climate change, coal, the dirtiest of fossil fuels, needs to be kept in the ground. Sadly around 85% of all Austtralians energy is generated from coal fired power stations. They also export huge quantities around the world, especially to China. | Verwendung weltweit

北京松绑澳煤 多家中国国企获批恢复进口 04.01.2023

据消息人士透露，中国国家发改委1月3日与四家国资企业进行了商谈，允许后者恢复从澳大利亚进口煤炭。这是2020年北京对澳洲煤炭实施非正式禁运以来的首个松动迹象。就在12月，两国外长再次举行了会晤，寻求解冻已经冰封近三年的双边关系。

Chris Hipkins (l), Premierminister von Neuseeland, und Anthony Albanese, Premierminister von Australien, sprechen während einer Pressekonferenz im Parlamentsgebäude. (zu dpa «Erdbeben in Türkei und Syrien: Australien und Neuseeland senden Hilfe») +++ dpa-Bildfunk +++

新西兰总理访澳 两国领导人聚焦中国 07.02.2023

新西兰新任总理希普金斯周二访问澳大利亚时同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行会晤。双方在会谈时谈及中国对两国经贸的重要性，同时也表示在必要时会对中国表达不同意见。

广告
日本新一代主力运载火箭H3火箭原计划2月17从种子岛太空中心发射升空， 电视画面显示，主发动机冒出白烟，显示点火成功，但火箭未能发射

日本新一代主力火箭H3发射失败

由于点火出现问题，日本新一代主力火箭H3周五（2月17日）首次发射失败。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。