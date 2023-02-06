中澳关系回暖 下月举行部长级直接会谈

（德国之声中文网）澳大利亚贸易部长法瑞尔（ Don Farrell）接受彭博社采访时表示：“尽管中国商务部长此前曾对我说，中澳关系的冰冻期已经结束，现在正在走向春暖花开的季节。但是，中澳紧张关系不是一朝一夕形成的，当然也不会隔夜就完全消失。”

今年2月6日，中澳两国的商贸部长王文涛与法瑞尔举行了视频会谈，这也是2019年以来中澳双方的首次部长级会谈。法瑞尔表示，他希望在对华木材、葡萄酒以及奶制品出口方面，双方能够取得突破。他表示，能否取得这样的突破对澳大利亚经济至关重要，因为中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。对于上台已经8个月的工党政府来说，能够取得这样的突破也至关重要，同其前任中右翼政府不同，工党政府不主张执行强硬的对华政策。

法瑞尔表示，澳中双方政府代表即将举行的会谈将主要聚焦于如何恢复和推动双边的经济往来。一般认为，法瑞尔将在下月前往北京，同中国商业部长王文涛举行直接会晤。

2020年，时任澳大利亚总理的莫里森发出对新冠病毒进行国际溯源调查的呼吁后，中国方面随即实施了不得使用澳大利亚煤炭的非正式限制措施。稍后这类商业惩罚手段又被扩展至澳大利亚对华大宗出口产品葡萄酒、大麦以及龙虾等。

尽管如此，得益于铁矿石价格上涨，澳大利亚对华出口一直呈增长态势。法瑞尔表示，2月6日同中国商业部长王文涛举行视频会谈时他被告知，除了澳大利亚煤炭对华出口已经重新启动之外，中国还将恢复购买澳大利亚的木材。

法瑞尔表示，他还被告知，澳大利亚奶制品企业Bulla时隔多年后已经再次收到来自中国的订单。法瑞尔希望，针对澳大利亚葡萄酒的高额关税也会有所下调。法瑞尔说，中国商业部长王文涛曾向他暗示，他最喜欢来自澳大利亚南部的红葡萄酒。法瑞尔说：“到处都是情况好转的迹象。”

澳大利亚希望同印度和欧盟签署自由贸易协定

尽管澳中贸易出现了好转的势头，但法瑞尔仍计划今年3月同澳大利亚总理阿尔巴尼斯一道出访印度。法瑞尔表示。法瑞尔表示，他将同印度方面就签署一项内容广泛的自由贸易协定举行谈判。去年4月，澳大利亚上一届政府曾同印度就自由贸易达成临时性协定，澳印双方将在此基础上继续举行谈判。法瑞尔说，鉴于在印度向澳大利亚开放农产品市场以及澳大利亚向印度劳工开放就业市场方面，双方仍存在分歧，自由贸易协定的签署仍需要时间。不过，在谈到同欧盟的自由贸易协定时，法瑞尔则表示，无论是澳大利亚还是欧盟方面，都对在今年年内签署自由贸易协定充满信心。

（彭博社，法新社）

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