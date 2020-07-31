 中澳关系再降温 澳洲葡萄酒“受伤” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2020

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时政风云

中澳关系再降温 澳洲葡萄酒“受伤”

中国宣布对从澳大利亚进口的葡萄酒展开反倾销调查，令两国之间本已矛盾重重的双边关系进一步加剧紧张。

Peru Riesling im Restaurant «Populacho» (picture-alliance/dpa/G. Ismar)

2019年，澳大利亚向中国出口了价值约7.6亿欧元的葡萄酒

（德国之声中文网）中国将对从澳大利亚进口的葡萄酒展开反倾销调查，这已经是今年以来北京锁定的第三个澳大利亚工业领域。在此之前，中国曾对澳大利亚的进口牛肉和大麦实施了贸易限制。

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澳大利亚和中国的贸易关系非常密切，但是近期两国都趋于采取更加强硬的立场。澳大利亚会面临哪些经济损失？澳政府手里又拿着哪些反制中国的“王牌”？两国会彻底脱钩吗？澳大利亚国立大学的政治学教授布辛斯基就此接受了德国之声的专访。

澳大利亚的新南威尔士大学周末在中国学生於网路上抗议後，删除了一篇关於香港评论文章的推文，并两度从官网下架该篇文章。德国之声所取得的证据显示，中国学生曾针对此事联系中国领事馆，并透过多个渠道向该校施压。

过去一年，来自中国的Zoo都住在澳大利亚，也在当地参加与举办了多场反中国政府的示威活动。然而，今年4月她突然接到父亲拨来的电话，家乡国保在电话中要求她交出推特帐密，并命她立即返回中国。在家人屡次被国保施压後，她决定公开关键视频。

这项措施可能会严重打击澳大利亚的葡萄酒业。仅在去年，该国就向中国出口了价值12.5亿澳元（约合7.6亿欧元）的葡萄酒，占澳大利亚葡萄酒出口总的三分之一。

根据中国商务部公布的消息，反倾销调查将持续到2021年8月中旬，但是在" 特殊情况"下，也可能延长至2022年2月。澳大利亚贸易部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）称中国公布的决定令人担忧而且不合理。据 ABC广播公司援引这位贸易部长的话说，"这是一个非常令人失望和不解的发展"。

伯明翰指出："澳大利亚葡萄酒没有低于市场价出售，也没有出口补贴。"

自从澳大利亚对香港民主运动给予支持并禁止华为参与其5G网络建设之后，澳中两国之间的关系陷于紧张状态。此外，堪培拉政府还指责中国在南中国海的领土扩张和军事化。

观看视频 01:37

撑中国？挺香港？反送中争议蔓延澳洲

 

李京慧/叶宣（德新社）
 

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