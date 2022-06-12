 中澳为修复两国紧张关系迈出第一步 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2022

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时政风云

中澳为修复两国紧张关系迈出第一步

中澳两国国防部长在香格里拉对话会上举行会晤，这是2020年1月以来两国首次举行的高级别外交会谈。不过专家们都认为，澳中两国的关系距离正常化依然长路漫漫。

澳大利亚国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）将其与中国国防部长魏凤和举行的一个多小时的会谈称为改善双边关系迈出的“重要的第一步”。

澳大利亚国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）将其与中国国防部长魏凤和举行的一个多小时的会谈称为改善双边关系迈出的“重要的第一步”。

（德国之声中文网)6月11日，中国驻澳大利亚大使肖千在珀斯应邀出席澳中友协2022年全国大会，并发表题为《回顾过去，展望未来，开创中澳关系新局面》的演讲。这一演讲刚好发表在中澳国防部长在新加坡香格里拉对话会会晤两天前。这也是2020年1月以来两国首次举行的高级别外交会谈。

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澳大利亚总理6月5日表示，一架中国歼击机5月26日在南中国海上空进行了危险的机动动作，威胁到一架正在巡逻的澳军侦察机的安全，迫使其返回基地。

澳洲新總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese ）和工黨政府的上台，重燃了包含中國政府在內，許多人認為可以改善中澳關係的契機，但中澳貿易戰會結束嗎？

澳大利亞工黨新政府上台10天至今，中澳關係似乎有逐漸解凍的趨勢，中方也頻頻對新政府釋出善意。但雙方之間的主要問題，包含貿易制裁和過去的外交衝突等，可能就此化解嗎？

新冠肺炎疫情下，中澳持续交锋。澳洲提出对病毒展开国际性的独立调查，中国以经济抵制威胁，但澳洲表明不会屈服。

对澳大利亚大麦加征关税、主要牛肉商发出禁令之后，中国文化旅游部本周五表示，因种族歧视显著增加，提醒国民切勿前往澳大利亚。澳大利亚反驳指出，这种说法缺乏事实根据。

中国本周一宣布，将对澳大利亚大麦征收80.5%的关税。而此前不久，北京刚刚禁止澳大利亚数家企业向中方出口牛肉。该举措可能导致中澳关系进一步紧张。

肖千在演讲中说：“当今世界正经历百年未有之大变局，国际政治经济格局正在经历深刻复杂变化，不稳定不确定因素明显增加，对世界各国的发展与合作带来严峻挑战。中澳关系也处在新的发展关口，面临许多挑战，更存在巨大机遇。”

他说：“中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益和共同愿望，也有利于亚太地区和平稳定、发展繁荣。只要双方把握正确发展方向，秉持相互尊重、互利共赢原则，加强对话沟通，妥善处理分歧，中澳关系一定会迎来更加光明的前景。”

澳大利亚广播公司（ABC）报道指出，新冠疫情爆发后，澳大利亚前任总理莫里森领导的政府要求对新冠病毒来源进行独立调查，中国便在政治层面上与澳大利亚政府停止接触，并对澳大利亚价值数十亿澳元的对华出口商品实施了贸易制裁。

在新加坡香格里拉对话会上，澳大利亚国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）与中国国防部长魏凤和举行了一个多小时的会谈。马尔斯将这次会谈称为改善双边关系迈出的“重要的第一步”。

不过澳大利亚广播公司引述该前国防事务官丹尼斯·理查森（Dennis Richardson ）的看法说，澳中两国的关系距离正常化依然长路漫漫。

在接受澳大利亚广播公司访问时，理查森说，他认为工党领导的新政府不会带着自由党在位十年所积累的“藤壶、伤痕和包袱”行进，政府更迭为澳中关系改善带来了机会。藤壶是一种海洋生物，经常大量吸附在海龟等海洋动物或船舶底部，增加航行阻力。 

澳洲战略政策研究所（ASPI）高级分析师马尔科姆·戴维斯（Malcolm Davis）在接受美联社采访时也认为，不应该过分夸大澳中国防部长会晤的意义。

他说：“这并不意味着两国关系就恢复到2015年以前的水平了，那时候两国关系还算不错。”

中国国防部长魏凤和。

中国国防部长魏凤和。

今年5月23日，中国国务院总理李克强致电阿尔巴尼斯（Anthony Albanese），祝贺他就任澳大利亚联邦政府总理。

外界将这一做法看作是中国寻求重启两国关系。

阿尔巴尼斯的回应是，他呼吁中国通过取消近年来对澳大利亚价值数十亿美元的一系列出口产品（包括煤炭、葡萄酒、大麦、牛肉和海产品）设置的官方和非官方贸易壁垒来显示诚意。

悉尼麦考瑞大学研究中国对外政策的专家季北慈(Bates Gill)推测中国不会取消对澳大利亚的贸易制裁。

他说：“澳大利亚必须以接受中国提出的要求作为代价，不过目前的政策不会允许（澳大利亚政府）这么做。”

今年1月中国新任驻澳大利亚大使肖千到任以来，与前任成竞业相比显得声调更为温和。2020年4月，澳大利亚开始游说各国在世界卫生组织外就新冠病毒COVID-19来源展开独立调查，随后中国驻澳大使成竞业警告澳大利亚此举会降低中国前往澳洲留学旅游和购买农产品兴趣。5月中国开始对澳洲实施制裁。

（美联社、ABC）

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