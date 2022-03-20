中港通關：長者疫苗接種率成隱憂？

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中國於1月8日開放邊境，並同步與香港通關，首階段每天逾十萬人可獲配額來往兩地。此時正值中國疫情高峰，有人擔心香港首當其衝，急急趕往施打復必泰疫苗，也有長者堅持一針不打。香港現有數十萬長者從未接種新冠疫苗，專家認為接種率以及疫苗選項，都可能為香港帶來潛在風險。
踏入2023年，澳門雖然宣布放寬防疫措施迎接遊客，但近期中國本土疫情呈現多點散發、外溢仍未完全阻斷，使得防控形勢嚴峻複雜。旅遊業是澳門主要的經濟產業，其中以博彩業、飲食及文化遺產等最著名，現在面臨嚴峻考驗。
中港将于本周日开放边境，一些香港人担心疫情再起，忙着接种疫苗和购买药品。不过，也有些需要往返两地的人对开放边境表示欢迎。
中國疫情海嘯尚未平息，卻有專家指出，在與世界衛生組織簡報前夕，中國官媒試圖透過報導淡化染疫後的疾病風險。外界還對中國疫情管控提出那些質疑？中方如何回應？
中国工程院在其官网上披露，12月15日至1月4日之间，总共有20名工程院院士逝世；一个月内死亡人数比往常一年多。北京的一名医生对《南华早报》透露，当前爆发式疫情让医院没有空余床位去保障院士的优先医疗待遇。
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