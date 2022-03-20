 中港通關：長者疫苗接種率成隱憂？ | 科技环境 | DW | 06.01.2023

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科技环境

中港通關：長者疫苗接種率成隱憂？

中國於1月8日開放邊境，並同步與香港通關，首階段每天逾十萬人可獲配額來往兩地。此時正值中國疫情高峰，有人擔心香港首當其衝，急急趕往施打復必泰疫苗，也有長者堅持一針不打。香港現有數十萬長者從未接種新冠疫苗，專家認為接種率以及疫苗選項，都可能為香港帶來潛在風險。

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