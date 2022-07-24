中港足球暌违三年后在日本决战

（德国之声中文网）7月27日，位于日本中部爱知县的丰田竞技场，高温32度下，中国与香港的足球队在东亚杯足球赛睽违3年再度交手。在经过90分钟的热战后，最后中国靠着下半场香港防守上出现清球失误，由谭龙在禁区补射一球入网，终场以1比0力克香港。

这场比赛双方有来有往，特别是香港队15次射门，比中国队的6次硬是多出2倍以上，双方控球率几乎不相上下。香港队阵中射手安永佳（Matthew Elliot Wing Kai Orr）门前多次起脚，但均未能破网。

在防守方面，包括梁冠聪的门前救球，劳烈斯（Vasudeva Das Lilley Nunez）的头顶攻门等，都展现一定程度的攻击素质。但因为香港后防后来的暂时失守，中国队进了宝贵的一球。

这场于下午举行的比赛，聚集了4000多名观众，但是多数球迷是为了等待晚上的日本队与韩国队的「宿敌对决」，中港球迷寥寥无几。但其实，中国队与香港队的比赛，也是一种另类的「宿敌对决」。虽然隶属同一个国家，但对此却有着不一样的认同。

数位香港球迷声嘶力竭

位于南边席上的座位，香港有不到10名的球迷，他们声嘶力竭地高喊「We Are Hong Kong」，并且站在栏杆边尽情地跳跃，展示香港旗。

「香港当地很久都没办法看比赛，（能来）特别兴奋。换了总教练后的踢球模式也完全不同，愿意去进攻，整体看上去很兴奋」。来自日本九州，30岁的Ken，来日本工作一年半，专门存钱从九州来到中部爱知县支持港队。 Ken举起「香港劲秋」的加油毛巾并高喊这四个字，并称这就是「香港精神」。

「我刚刚放学就赶快来，我在香港就很支持港队，所以在日本有机会一定要来」。从东京搭车过来，穿着香港队球衣的30岁Denial，在现场公布今天先发球员时，一个人不断高呼每个香港球员的粤语名字，相当响亮。 「香港队加油，永远支持你们」。

现场也有来自名古屋，年纪约50岁的Catherine，带着小孩来支持香港队，她说「香港队很少有机会来这边，听到消息后就一定要过来」。

国安法实施下首场中港战

三年前的2019年12月，韩国南部海港城市釜山也曾举办东亚杯，当时笔者也曾前往现场采访。从地铁站出来，当时就可看到许多港队球迷在外高声呼喊，除了「香港加油」等口号外，其中也有现在在香港已经列为禁止用语的「光复香港、时代革命」。

当时的香港球迷「半游行」去釜山亚运会主竞技场，并且持续高呼口号。也许是韩国官方有收到消息，因此香港球迷所携带的标语跟加油用具一度被韩国工作人员认为是「有危险」而挡下，双方一度爆发口角。其中还有一名香港球迷高呼「别忘记你们国家30多年前也是禁止言论自由的」，让韩方人员一度沉默。

然而后来，香港在2020年通过国安法后，包括在实施「国歌法」后，任何在场内对中国国歌的倒喝采都会被视为是「不爱国」，并且触犯法律。因此，2019年的釜山中港战，应该是至今最后一场还能现场听到嘘声的比赛。

对于三年来的变化，这次来现场的香港球迷也较为低调，Ken表示「确实这几年（气氛）变得很不同了，毕竟也很久没有去现场，可能要先找回（加油）感觉」。

Denial则说：「这三年也有疫情，都没什么比赛，很难说具体有什么变化」至于国安法与国歌法实施，他则认为「基本在香港就一定有影响，在国外的话就不知道啰，毕竟每个人有每个人的想法」。而事实上，当义勇军进行曲演奏起来时，一位未受访的香港球迷也是对笔者双手一摊，略显无奈。

联想到俄罗斯被踢出世界杯

足球被认为是现代世界中的「代理战争」，从这次的俄乌战争也可看出端倪。从战争一开始，当时准备与俄罗斯进行世界杯足球资格赛的波兰，立刻就提出拒绝与俄罗斯比赛，抗议其入侵行径，随后多个国家相继效法，后来国际足总更是直接禁止俄罗斯参赛。

俄罗斯除了面临无球可踢外，乌克兰也在资格赛踢得愈来愈好，一度踢赢苏格兰，最后才在最后一席名额争夺中输给威尔斯。当时，乌克兰已经凝聚不少各国球迷支持。

同样的情形也发生在香港身上，当年反送中发生后不久，台湾和香港足球队就在旺角大球场举办友谊赛，当时香港球迷对台湾的国旗国歌鼓掌、再对义勇军进行曲报以嘘声，随后12月的东亚杯，香港球迷再度不远千里前往韩国加油。

2021年东京奥运期间，只要有香港选手表现优良，许多香港人都会聚集在商场大肆庆祝，同时也有人疑似在商场对中国选手倒喝采而遭到检举，类似的事件曾多次发生。

东亚杯首场比赛开始时，有多名香港球员并未举手放胸前致意并开口唱歌，惹来许多中国球迷批评。虽然香港目前实施严格的言论限制，但也许在年底的世界杯，或是未来的体育赛事，中港在体育上类似的意识形态对抗仍会持续。

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