 中港足球暌违三年后在日本决战 | 足坛体坛 | DW | 27.07.2022

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足坛体坛

中港足球暌违三年后在日本决战

本来是东亚足球赛中一场普通的赛事，只不过对垒双方一个是中国，另一个香港。记者到现场观看了比赛，以及《国安法》、《国歌条例》实施后出现的变化。

Hongkong Fussball Champoinchip China vs Hongkong - Fan vom Team Hongkong

观众席上的香港队球迷

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体育方面，香港队的表现并不算太差。但是球场内一再发生针对中国的抗议，让这个前英国殖民地的足球未来存疑。

7月26日，香港击剑选手张家朗为香港夺得暌违25年来的奥运金牌，然而香港民众在商场观看直播时，对颁奖乐播放中国国歌表达不满。香港警方接获投诉展开调查。

香港警方周三对示威者发射胡椒弹，并在市中心拘捕了数十人。亲民主派的抗议者要表达对国歌法的反对，认为香港立法会正在审议讨论的该法将不尊重中国国歌的行为刑事犯罪化。泛民派的公民党主席杨岳桥在接受德国之声电视新闻采访时表示，国歌法会破坏香港的自治。

（德国之声中文网）7月27日，位于日本中部爱知县的丰田竞技场，高温32度下，中国与香港的足球队在东亚杯足球赛睽违3年再度交手。在经过90分钟的热战后，最后中国靠着下半场香港防守上出现清球失误，由谭龙在禁区补射一球入网，终场以1比0力克香港。

这场比赛双方有来有往，特别是香港队15次射门，比中国队的6次硬是多出2倍以上，双方控球率几乎不相上下。香港队阵中射手安永佳（Matthew Elliot Wing Kai Orr）门前多次起脚，但均未能破网。

在防守方面，包括梁冠聪的门前救球，劳烈斯（Vasudeva Das Lilley Nunez）的头顶攻门等，都展现一定程度的攻击素质。但因为香港后防后来的暂时失守，中国队进了宝贵的一球。

这场于下午举行的比赛，聚集了4000多名观众，但是多数球迷是为了等待晚上的日本队与韩国队的「宿敌对决」，中港球迷寥寥无几。但其实，中国队与香港队的比赛，也是一种另类的「宿敌对决」。虽然隶属同一个国家，但对此却有着不一样的认同。

Hongkong Fussball Champoinchip China vs Hongkong - Fan vom Team Hongkong

“香港队加油”

数位香港球迷声嘶力竭

位于南边席上的座位，香港有不到10名的球迷，他们声嘶力竭地高喊「We Are Hong Kong」，并且站在栏杆边尽情地跳跃，展示香港旗。

「香港当地很久都没办法看比赛，（能来）特别兴奋。换了总教练后的踢球模式也完全不同，愿意去进攻，整体看上去很兴奋」。来自日本九州，30岁的Ken，来日本工作一年半，专门存钱从九州来到中部爱知县支持港队。 Ken举起「香港劲秋」的加油毛巾并高喊这四个字，并称这就是「香港精神」。

「我刚刚放学就赶快来，我在香港就很支持港队，所以在日本有机会一定要来」。从东京搭车过来，穿着香港队球衣的30岁Denial，在现场公布今天先发球员时，一个人不断高呼每个香港球员的粤语名字，相当响亮。 「香港队加油，永远支持你们」。

现场也有来自名古屋，年纪约50岁的Catherine，带着小孩来支持香港队，她说「香港队很少有机会来这边，听到消息后就一定要过来」。

国安法实施下首场中港战

三年前的2019年12月，韩国南部海港城市釜山也曾举办东亚杯，当时笔者也曾前往现场采访。从地铁站出来，当时就可看到许多港队球迷在外高声呼喊，除了「香港加油」等口号外，其中也有现在在香港已经列为禁止用语的「光复香港、时代革命」。

当时的香港球迷「半游行」去釜山亚运会主竞技场，并且持续高呼口号。也许是韩国官方有收到消息，因此香港球迷所携带的标语跟加油用具一度被韩国工作人员认为是「有危险」而挡下，双方一度爆发口角。其中还有一名香港球迷高呼「别忘记你们国家30多年前也是禁止言论自由的」，让韩方人员一度沉默。

然而后来，香港在2020年通过国安法后，包括在实施「国歌法」后，任何在场内对中国国歌的倒喝采都会被视为是「不爱国」，并且触犯法律。因此，2019年的釜山中港战，应该是至今最后一场还能现场听到嘘声的比赛。

对于三年来的变化，这次来现场的香港球迷也较为低调，Ken表示「确实这几年（气氛）变得很不同了，毕竟也很久没有去现场，可能要先找回（加油）感觉」。

Denial则说：「这三年也有疫情，都没什么比赛，很难说具体有什么变化」至于国安法与国歌法实施，他则认为「基本在香港就一定有影响，在国外的话就不知道啰，毕竟每个人有每个人的想法」。而事实上，当义勇军进行曲演奏起来时，一位未受访的香港球迷也是对笔者双手一摊，略显无奈。

Fußball | World Cup Qualifikation | Wales - Ukraine

世界杯外围赛上，乌克兰不敌威尔士，但观众支持乌克兰

联想到俄罗斯被踢出世界杯

足球被认为是现代世界中的「代理战争」，从这次的俄乌战争也可看出端倪。从战争一开始，当时准备与俄罗斯进行世界杯足球资格赛的波兰，立刻就提出拒绝与俄罗斯比赛，抗议其入侵行径，随后多个国家相继效法，后来国际足总更是直接禁止俄罗斯参赛。

俄罗斯除了面临无球可踢外，乌克兰也在资格赛踢得愈来愈好，一度踢赢苏格兰，最后才在最后一席名额争夺中输给威尔斯。当时，乌克兰已经凝聚不少各国球迷支持。

同样的情形也发生在香港身上，当年反送中发生后不久，台湾和香港足球队就在旺角大球场举办友谊赛，当时香港球迷对台湾的国旗国歌鼓掌、再对义勇军进行曲报以嘘声，随后12月的东亚杯，香港球迷再度不远千里前往韩国加油。

2021年东京奥运期间，只要有香港选手表现优良，许多香港人都会聚集在商场大肆庆祝，同时也有人疑似在商场对中国选手倒喝采而遭到检举，类似的事件曾多次发生。

东亚杯首场比赛开始时，有多名香港球员并未举手放胸前致意并开口唱歌，惹来许多中国球迷批评。虽然香港目前实施严格的言论限制，但也许在年底的世界杯，或是未来的体育赛事，中港在体育上类似的意识形态对抗仍会持续。

 

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