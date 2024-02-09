中港股市兔年大跌 龍年的前景如何？

（德國之聲中文網）在美國和日本股市看漲之際，持續創下新低的中港股市引發投資人的不滿，也令各界對於中國經濟前景的更加擔憂。而在北京推出一連串改革和救市策略下，中國股市在農曆新年休市前，創下了一年來最高的單週表現。不過，這樣的策略能否有效提振股民對於中國股市和經濟的信心，仍有待觀察。

路透社報導，由於市場監管機構的領導高層發生變動，加上北京在農曆新年休市前採取的一系列支持措施，中國股市週四（2月8日）迎來一年多來表現最好的一週。藍籌股滬深300指數在週四，也是農曆新年前的最後一個交易日，收盤上漲 0.6%至3364.93 點，單週漲幅達到5.8%，是2022年11月以來最強勁的單週表現。

不過，在整體經濟方面，中國本週發布的物價指數，凸顯了中國監管機構在疫後復甦中欲穩定市場時所面臨的挑戰。

根據週四公佈的數據顯示， 1月的中國消費者物價指數（CPI）出現14年來最大跌幅，而生產者物價指數（PPI）也出現下降，顯示全球第二大經濟體的復甦仍不穩定。

紐約梅隆銀行投資管理公司亞洲宏觀和投資策略主管米特拉（Aninda Mitra）表示：「（中國）政府在應對通貨緊縮壓力方面仍然落後。」

米特拉另指：「（中國）需要更果斷地轉向更大規模的財政寬鬆政策，以支持家庭和消費者，同時配合中國人民銀行維持較低借貸成本。但若缺乏此類措施，中國長期宏觀前景日本化的風險就會越來越大。」

英國奧布里資本管理公司（Aubrey Capital Management）的投資組合經理布魯伊斯（Rob Brewis）表示：「北京似乎已經注意到（先前）股市的大幅下跌。」

而針對中國政府本週任命了新的中國證監會主席吳清，對股市的效果會如何，布魯伊斯說，在投資界看到一些政策之前，「不會影響經濟或房地產市場」，但「很可能會引發股市反彈。」

悲慘的兔年

隨著農曆「兔年」的結束，香港恆生指數在過去一年下跌了28%，為農曆年度史上的最大跌幅。此外，由於對中國經濟困境的擔憂，中國政府干預市場所造成的股市反彈效果正在減弱。

自2023年1月22日農曆「兔年」開始日起算，香港恆生指數過去一年共計下跌了28%，而前一年是史上第四差的農曆年度表現。香港恆生指數在2011年曾下跌16%，1987年下跌8.8%，但在1999年曾一年上漲70%，1975年更是一年飆漲了76%。

匯豐晉信基金管理公司在一份報告中表示，香港股市表現不佳表明「除了經濟基本面和企業盈利前景之外，還面臨其他一些不利因素，例如美國利率政策和地緣政治風險」 。

而1991年7月創建的中國上證綜合指數，則以12%的年度跌幅結束了「兔年」。雖然跌幅亦低於2011年的17%，但1999年上證指數的年度漲幅曾高達41%。

在中國股市遭受巨額損失，美國和日本股市卻創歷史新高之際，香港《南華早報》報導，此一現象已引發分析師反省。而隨著經濟趨勢推動美國和中國股市走上截然不同的道路，分析師表示，中國需要解決系統性問題並放鬆資本管制，以改變方向並成為「金融超級大國」，這是中國領導人習近平多次提出的目標 。

救市策略有用嗎？

據《華爾街日報》統計，過去三年來，中國上證指數下跌了21%以上，估值也相應下降。上證的本益比平均下降至目前的10.4倍，低於過去10年平均的12.5倍。

路透社報導，中國政府今年為保衛股市而採取的一系列監管措施，例如暫停券商借入股票進行借貸、限制保證金借貸和其他衍生品，甚至讓交易所停止對沖基金拋售，但這些舉措幾乎沒有起到任何作用。

彭博社分析，中國為阻止股市暴跌所做的努力，讓人回想起2015年。當時北京採取了嚴厲措施來阻止股市崩盤。但投資人認為，這次的問題更加根深蒂固。

不過，在經歷了近一年來最糟糕的一週後，有分析師向《華爾街日報》表示，現在的中國股市可能終於「觸底」了。美國投資研究公司Fundstrat研究主管李湯姆（Tom Lee）和技術策略主管牛頓（Mark Newton）等分析師在給客戶的報告中也表示，中國股市本周可能已觸底。

英國《金融時報》則引述法國興業銀行亞洲股票策略主管本西姆拉（Frank Benzimra）的看法表示，中國股市最近的上漲，激發了一些歐洲機構投資者客戶的興趣。

然而，本西姆拉也認為：「從技術角度來看，我們可能會看到（中國股市）一些反彈，特別是政策制定者採取了眾多金融舉措，來恢復市場信心」，「但這並沒有解決（中國）經濟的根本性問題。」

（綜合報導）

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