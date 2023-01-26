中港書禁嚴，台灣會成為華文出版新基地嗎？

（德國之聲中文網）《香港國安法》實施後，香港的出版審查日益收緊，過去3年間有許多香港創作者轉至台灣，發表作品甚至開設出版社。部分輿論認為，相較於香港嚴峻的政治氛圍，台灣的自由環境將促使台灣成為新的華語「創作天堂」，取代香港，成為中國敏感議題的「全球出版新基地」。

DW訪問了3位在台灣經營出版社及書店的中國大陸及香港人——來自中國東北的「八旗文化」總編輯富察延賀、香港文人暨「二〇四六」出版社總編輯鄧小樺，以及獨立書店「飛地」創辦人張潔平。他們在台灣書業發展的年資與方向各異，從不同角度分享了台灣書業市場的自由與限制，以及對全球華語出版趨勢的看法。

中港出版寒冬，華語創作者缺乏出口

2023年台北國際書展

2023年台北國際書展本週開展，囊括歐美、日韓等海內外多國出版商。香港作家、詩人鄧小樺3日也乘書展之勢，宣布在台成立「二〇四六」出版社。

2023年台北國際書展

擔任二〇四六總編輯的鄧小樺1日表示，2020年後香港出版業的疑慮增加、處處是模糊的紅線。除了來自官方的出版審查，以及創作者、出版商因為害怕越線而主動進行的自我審查外，還有書店、讀者為免惹禍上身而不敢買賣敏感議題書籍的「市場審查」。

對此，富察延賀（筆名富察）表達了類似的觀察。富察是滿洲富察氏後人、13年前隨家族來台並擔任八旗出版社總編輯後，出版了許多觀察中國時政、挑戰傳統中國史觀及民族概念的書籍。

他表示，八旗的出版品，約有八成都帶有中國官方不能接受的史觀、視角和解釋，無法在大陸銷售。早年中港環境較為開放的時候，這類敏感的題材「有些在香港跟大陸市場賣得可能非常好」，但自2018年起，中國大陸的書商就無法再進口八旗的出版品，近幾年香港的書店也不敢賣了，這些「禁書」因而無法再透過香港市場的灰色地帶，以旅客攜帶的方式流往中國大陸。

針對香港出版審查收緊的情況，2022年在台灣創辦獨立書店「飛地」的張潔平也表達了擔憂。張潔平是中國大陸的媒體人，此前曾長居香港，她在台北經營的書店經常舉辦台灣、香港議題的講座活動。

張潔平舉中國大陸經典禁書《紅太陽是怎樣升起的》為例，表示「香港以前在華文出版界扮演很特別的角色，除了對香港自己的書寫之外，中國大陸無法出版的題材通常都是在香港先出，再被其他的人看到」。

「所以現在香港這環境一旦沒有了以後，這類題材就沒有發酵的地方了，我不知道以後香港題材會不會也進入這個狀況？」她說，在這樣的狀況下，不論是中國大陸或香港的敏感議題，若失去發表的舞台，「我覺得會讓中國也好、香港也好，因為政治原因被壓抑的華語創作者更難找到出口。」

中港創作者、書業赴台發展

富察表示，台灣自由的社會、政治氛圍，使其在全球華文圈獨具優勢。鄧小樺也認為，可以批評人和政府、可以「犯禁」的台灣是「全球華文出版的最前線」，加上香港如今的出版環境嚴峻，促使許多港人轉往環境相對自由的台灣發表創作、開出版社，她自己亦是其一。

鄧小樺表示，二〇四六成立的目的，是香港精神與文化的「興亡存繼」，未來規劃以小說、文藝等出版品，依次服務台灣、香港、全球離散港人、全球華語使用者等消費族群，以台灣為據點、向全球讀者擴散。

不同於香港色彩濃厚的二〇四六，八旗主要服務的是台灣本地的市場。富察告訴DW，八旗以「外部視角，在地思考」為宗旨，出版顛覆主流史觀及詮釋的「中國觀察」題材，與台灣近10年「轉型成本土化認同和尋找自己」的社會氛圍、讀者需求一拍即合，吸引了一批台灣本地的消費族群。

然而富察也坦言，八旗的讀者是一批小而分眾的族群，比起市面上的主流、暢銷內容，八旗出版的部分題材，「確實也受到了市場的懲罰」。

富察說：「台灣當然在出版上是自由的，但是台灣有很多歷史，或者是地理的、島嶼的侷限。島嶼本身天然就有封閉氣質，所以台灣本身確實就有島嶼的一些思考的限制」，台灣大多數的讀者還是相對關心本地相關的題材。

2022年在台灣創辦獨立書店「飛地」的張潔平也有類似的觀察。

作為接觸台灣書業市場的第一線人員，她表示：「要在台灣出香港題材的出版人一定會面對的問題是，香港作為一個議題，就跟任何議題一樣，一定會退潮的。現在也差不多、基本上完全退潮了吧？（距2019年的香港反修例運動已經）3年了，儘管香港和台灣共享面對中國的經歷和困境，但這麼重的社會議題讀者也不是非常關注。」

張潔平舉自家書店為例，「飛地」的香港色彩鮮明，上門的台灣讀者已經是對台灣以外的題材相對感興趣的族群，但即使如此，「飛地的香港書櫃基本上，主要還是香港人在買。台灣人除非能找到一些飲食啊、城市散步啊⋯⋯比較生活面向的（題材）」，否則不太會跨出平常的閱讀習慣。

對此，鄧小樺則認為關於香港的想像，不見得台灣讀者就沒有興趣，即使題材與台灣本地不直接相關，但正如亞洲人也會關注二戰集中營、猶太人等議題，希望二〇四六的出版品能跨越「地域」，跟台灣以及世界各地的讀者起共鳴。

她說：「你可能沒有在2019年的香港街頭，但是可能你對一種為理想付出生命的熱血有感應，或者你對被壓迫這件事情有反應⋯⋯一個跟你完全不同的他者的生命情境、一種熱血、一種反抗、或者一種流離失所的離散狀態，這些都可以喚醒你的興趣嗎？我們就是想問台灣台灣讀者這個問題。」

台灣書業無暇顧及中港議題

對於台灣的自由環境，會否促成台灣成為全球華文出版的新基地，張潔平並不樂觀：「（台灣）有自由的條件，不見得就會成為中心，那也要看有沒有足夠的讀者。」

「台灣的出版物大部分都是本地讀者在消費，這會倒過來決定這裡的出版社的出版導向，一定是本地讀者愛看的題材。」她說，市場機制會決定直接出版的內容以及出版社的存續，而讀者喜好、出版市場很難擺脫地域性，港人來台開出版社，「即使不求大賣、至少也要求個不虧，但台灣讀者買單嗎？」

張潔平認為，過去十年，台灣的出版業產值每年都在萎縮，疫情後更是雪上加霜。若以八旗和二〇四六為例，雖然前者已經經營出一個不大卻忠實的讀者群，後者日後會朝怎樣的方向營運，現在也言之過早；但就台灣整體書業而言，找出原本讀者感興趣的議題都來不及了，並沒有餘裕去開拓中港議題等小眾、不一定能夠能賺錢的題材。

至於海外全球華文市場，則需要考量這些散落世界各地的讀者「是不是能被台灣的出版社觸及到」。張潔平說，「電子書平台其實也還沒有真正做到這一點」，實體書則需考量流通到全球讀者手中的成本，要接觸如此分散的市場，也許「書」並不是最適合的載體。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。