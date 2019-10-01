中港学生对立频传 衝突蔓延外国校园

(德国之声中文网) 根据美联社报导，有美国大学校园中的香港学生说他们遭到来自中国大陆同学的排挤、威胁，甚至怀疑北京监视着他们。他们认为中国政府将伸手伸进美国校园威胁学术自由。

26岁的前香港立法会议员罗冠聪目前正在耶鲁大学亚洲研究所就读。他说:「即使许多中国学生就在这里学习，但有时他们都受到监视。他们在这个国家也无法自由思考和表达。」

罗冠聪提到，一位同学告诉他，其他在常春藤名校就读的中国人避免与他正面接触，担心会被回报到中国大使馆。这会让他们或他们在中国的家人受到压力。

罗冠聪在2016年赢得香港立法会选举前，是雨伞运动学运领袖。后来他因为宣誓问题被取消议员资格，还被判入狱。罗冠聪9月30日在中国使馆前组织了示威。

他说自己在8月到美国不久后就在网路上收到死亡威胁和霸凌，其中包括警告说，会有人持枪去耶鲁找他，甚至建议在美国的中国学生去殴打他。他也说自己曾受到侮辱，对方像中共一样称他为罪犯。也曾有耶鲁大学的中国学生把他的微信账号分享到群组，要大家跟他说hi。

无独有偶，在波士顿的艾默生学院就读的香港学生许颖婷（Frances Hui）4月在学生报上发表了一篇题为「我来自香港，而非中国」的专栏文章后，就面对来自中国大陆同班同学的威胁恐吓。

人权观察中国部主任理查森（Sophie Richardson）说：「学校面对这些问题态度要非常清楚，也要制定应对政策。」

美国其他校园也出现这种现象。华盛顿的乔治敦大学有人对支持抗争的香港学生恶言相向。纽约哥伦比亚大学邀请民主派人士到校园演讲时，也有中国学生挥舞国旗示威。澳大利亚和新西兰的大学中，也有类似的衝突事件。

根据国际教育研究所的数据，在2017到18学年度，有超过36万名来自中国大陆的学生在美国就读大学，来自香港的则有7千名。

夏立民/罗法 (美联社)