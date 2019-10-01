 中港学生对立频传 衝突蔓延外国校园 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.10.2019

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时政风云

中港学生对立频传 衝突蔓延外国校园

人权观察今年的一份报告说，中国学生有时会在教室里保持沉默，担心自己的评论会被其他学生报告给中国当局。人权观察把这种监控描述为中国政府破坏外国校园学术自由的其中一种方式。

Neuseeland Hong Kong Protest an der Uni in Auckland (Serena Lee)

在新西兰的奥克兰大学，校园里也有连侬墙

(德国之声中文网) 根据美联社报导，有美国大学校园中的香港学生说他们遭到来自中国大陆同学的排挤、威胁，甚至怀疑北京监视着他们。他们认为中国政府将伸手伸进美国校园威胁学术自由。

26岁的前香港立法会议员罗冠聪目前正在耶鲁大学亚洲研究所就读。他说:「即使许多中国学生就在这里学习，但有时他们都受到监视。他们在这个国家也无法自由思考和表达。」

罗冠聪提到，一位同学告诉他，其他在常春藤名校就读的中国人避免与他正面接触，担心会被回报到中国大使馆。这会让他们或他们在中国的家人受到压力。

罗冠聪在2016年赢得香港立法会选举前，是雨伞运动学运领袖。后来他因为宣誓问题被取消议员资格，还被判入狱。罗冠聪9月30日在中国使馆前组织了示威。

他说自己在8月到美国不久后就在网路上收到死亡威胁和霸凌，其中包括警告说，会有人持枪去耶鲁找他，甚至建议在美国的中国学生去殴打他。他也说自己曾受到侮辱，对方像中共一样称他为罪犯。也曾有耶鲁大学的中国学生把他的微信账号分享到群组，要大家跟他说hi。

无独有偶，在波士顿的艾默生学院就读的香港学生许颖婷（Frances Hui）4月在学生报上发表了一篇题为「我来自香港，而非中国」的专栏文章后，就面对来自中国大陆同班同学的威胁恐吓。

DW.COM

继上周澳洲昆士兰大学发生中国学生与香港学生因「反送中」集会发生肢体冲突后，新西兰的奥克兰大学7月29日也发生一起香港裔女学生为了防止连侬墙遭中国学生破坏，而被一名中国学生撞倒在地的事件。 (30.07.2019)

为响应香港的示威活动，居住柏林的香港人星期六下午（8月17日）于勃兰登堡门前举行了"反送中"集会，有数百人参与。同一天，柏林、汉堡和科隆都有内地青年举行"爱国爱港"示威活动。 (18.08.2019)

澳大利亚昆士兰大学上周爆发中国学生与挺「反送中」学生间的暴力冲突，而两国政府也就此做出回应。 本周，支持香港示威运动的学生再次于该校举办反中国影响力的和平集会，除了一名学生遭警方带走外，现场并未发生暴力冲突。 (31.07.2019)

人权观察中国部主任理查森（Sophie Richardson）说：「学校面对这些问题态度要非常清楚，也要制定应对政策。」

美国其他校园也出现这种现象。华盛顿的乔治敦大学有人对支持抗争的香港学生恶言相向。纽约哥伦比亚大学邀请民主派人士到校园演讲时，也有中国学生挥舞国旗示威。澳大利亚和新西兰的大学中，也有类似的衝突事件。

根据国际教育研究所的数据，在2017到18学年度，有超过36万名来自中国大陆的学生在美国就读大学，来自香港的则有7千名。

夏立民/罗法 (美联社)

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