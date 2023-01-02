 中港即将开放通关 港人忙打疫苗买备用药 | 科技环境 | DW | 06.01.2023

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科技环境

中港即将开放通关 港人忙打疫苗买备用药

中港将于本周日开放边境，一些香港人担心疫情再起，忙着接种疫苗和购买药品。不过，也有些需要往返两地的人对开放边境表示欢迎。

香港与中国大陆的边境即将重新开放，两地之间的航班也将大幅增加

香港与中国大陆的边境即将重新开放，两地之间的航班也将大幅增加

（德国之声中文网）经历三年疫情后，中国大陆将在周日（1月8日）向香港开放边境。香港特首李家超周四宣布，1月8日起将启动香港与中国首阶段通关。开放首阶段采取配额制，「北上南下」每日配额各6万，亦即从香港前往中国大陆和从中国大陆前往香港每天各有6万个名额。李家超说，首阶段将开放七个出入境口岸，包括深圳湾、文锦渡及落马洲口岸等三个目前正在运作的口岸。

鉴于中国目前大规模的感染潮，香港一些人对重新开放边境感到焦虑。现在，香港的疫苗接种中心前排起长队，民众们希望尽快接种新冠疫苗，其中许多人接种的是第四针。几周前疫苗接种中心还相当空旷，但现在疫苗接种预约已经排到2月。

接种疫苗者倍增 药品缺货

香港与中国大陆的边境即将重新开放，部分香港人担心会出现新一波感染潮。 24岁的Coco Chan向德广联（ARD）记者表示：「我是少数几个还没有确诊过的人，几天前我接种了第四针疫苗，使用的是BioNTech公司在香港提供的最新疫苗，我希望我（在开放后）不会被传染。」她说，她的朋友们也会采取防疫措施并且事先购买备用药品。

75岁的Annie Au说：「我目前在药店买不到退烧药和止痛药，唯一的选择是直接从医生那里获得，我在那里排了很久的队。现在药店是空的，因为大家都在恐慌性地买药。」与香港其他大多数人一样，她已经接种了四剂疫苗。香港当局表示，本周接种第四针疫苗的人数比前一周增加了一倍以上。

许多家庭因疫情久久无法团聚

许多家庭因疫情久久无法团聚

通勤者表示欢迎

不过，也有人感到高兴，因为他们终于可以再次见到家人和朋友，许多需要通勤的人已经与他们的家庭分隔两地好长一段时间。来自中国大陆，正在香港学习的Lexie Yang就是个例子。他向记者表示：「我认为边境开放是件好事，因为这样我可以回家，我的家人也可以来香港看我。我们也规划好了两星期后的春节计划，家人会来看我，然后我们计划去其他国家旅行。」

近三年来，中国严格的清零政策使得从香港前往中国大陆成为一件几乎不可能的事。只有少数几架飞往中国大陆的班机，机票也非常昂贵。如果想从走陆路从深圳进入中国，须先在网上抽签，每天只有2000个名额。另外，来自香港的旅客也必须在酒店接受隔离，而这些酒店名额也是有限制的。

根据香港政府公布的政策，周日开放通关后，旅客不必再接受隔离，只需要出示48小时核酸检测阴性结果。香港和澳门之间的渡轮将再次运营，而且会有更多的航班。香港的国泰航空公司已经表示，飞往中国大陆的航班将增加一倍以上。

（德广联）

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