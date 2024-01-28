中泰将互免签证 泰国热会再来?

(德国之声中文网）据中国央视新闻消息，中泰两国政府1月28日在曼谷举行关于互免持普通护照人员签证的协定签约仪式。该协定将从2024年3月1日起生效。

法新社报道说，正在访问泰国的中国外长王毅1月28日当天与泰国副总理兼外长班比（Parnpree Bahiddha-Nukara）分别代表中泰两国签署互免签证的协议。尽管中泰两国周日并未公布签证安排的具体细节，但本月早些时候，泰国官员曾表示，该协议将允许持有效护照的两国公民免签证入境对方国家并停留最长30日。

今非昔比

在新冠疫情在全球爆发前的2019年，泰国接待了创纪录的3900万人次外国游客。中国是当年泰国最大的旅游客源国，共有近1100万人次的中国游客到泰国旅游，占其海外游客总数的四分之一以上。按照当时的规定，中国游客入境泰国需提前办理电子落地签证。

为促进疫情后的旅游业复苏，去年9月13日，泰国总理赛塔·他威信宣布，自2023年9月25日至2024年2月29日期间，中国公民持护照和旅行证入境泰国可以免签，停留不超过30天。

据泰国国家旅游局称，泰国自2023年9月25日起对中国游客实施为期约5个月的免签政策后，中国游客人数有明显增长。在该政策实施之前，泰国日均中国游客基本为8000-9000人次。2023年9-12月，泰国的中国游客人数累计130.78万人次，日均超过1万人次。不过，整体而言，赴泰国的中国游客人次远未达到泰国方面的预期。泰国旅游与体育部长素达万今年1月初表示，泰国去年接待超过2800万人次的外国游客，五大游客来源国是马来西亚（456万人次）、中国（352万人次）、韩国（166万人次）、印度（162万人次）和俄罗斯（148万人次）。

旅游业是泰国的主要收入来源

旅游业是泰国的主要收入来源。然而，去年有关有游客在泰国遭到绑架，并被贩卖至边境地区从事诈骗活动的传言让泰国复苏旅游业的努力倍受打击。泰国旅行社联合会主席曾表示，社媒上的负面传言是造成游客人数下滑的原因之一，并强调这些犯罪事件并不是在泰国发生的。去年年初，泰国驻华使馆发表声明，向游客保证有关当局将 "采取措施确保游客安全"。不过，去年10月3日，曼谷知名购物中心暹罗百丽宫发生枪击案，导致一名中国游客丧生。该事件也影响了致泰国等东南亚国家的形象。

除安全考虑外，新冠疫情后廉价航班的短缺，以及中国经济放缓也是泰国不再像以往那样受到中国游客青睐的重要原因。

从去年12月1日起，中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚等六国持普通护照人员试行单方面免签政策，但泰国没有包含在内。泰国总理赛塔领导的政府因此在国内招致批评。今年1月2日，赛塔就在首都曼谷宣布，泰国将自2024年3月1日起对中国公民实施永久免签政策。

王毅：中泰一家亲

泰国政府2024年的目标是接待3500万名外国游客。泰旅局预计，2024年全年赴泰外国游客人数排名前5的依次是中国、马来西亚、印度、俄罗斯及韩国，其中来自中国的游客预期人次为800万。据泰旅局提供的最新旅游数据：2024年1月1日-25日，外国游客赴泰国达到241.9万人次，其中，中国赴泰游客约为38万人次。

据中国外交部1月28日发布的消息，中共中央政治局委员、外交部长王毅在曼谷同泰国副总理兼外长班比举行年度磋商。王毅表示，中泰一家亲，是好邻居、好朋友、好伙伴。该声明提出“中方愿以构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体为主线，加强各领域务实合作，不断赋予两国关系新的时代内涵”。声明还提到，"加强执法安全合作，采取切实措施保障双方游客安全，共同打击网赌电诈等跨国犯罪，维护地区国家安全稳定。"

中国一段时间来也在通过一系列放宽外籍人员签证措施促进旅游业及国际商贸合作等。截至目前，中国已与超过20个国家实现全面互免签证。1月25日，中国宣布和新加坡签署互免持普通护照人员签证协定，从今年2月9日起，中国和新加坡双方持普通护照人员可免签入境对方国家停留不超过30日。

(综合报道）

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