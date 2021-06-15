中法齐声“无核泄漏”，何缘找美国求救？

（德国之声中文网）美国媒体CNN关于中国广东台山核电厂出现核泄漏的报导引发了外界高度关注。周三（6月16日），中国核安全局相关负责人接受《澎湃新闻》的采访时透露，台山核电厂1号机组共有60000多根燃料棒，目前推算，约有5根左右燃料棒表层破损，占比小于0.01％，远低于设计中的最大破损0.25％的比例。

这名负责人还说，所谓的“泄漏”是指，1号机组运行过程中监测到反应堆一迴路冷却剂的放射性活度上升，但其比例仍然在规格书规定的允许稳定运行的范围内，因此，“核电厂运行安全是有保障的”。

在回答CNN称台山核电厂发生放射性泄漏事故是否属实时，中国核安局负责人说，“一迴路放射性水平增高与放射性泄漏事故是完全不同的两回事。一迴路在反应堆内部，只要作为放射性包容屏障的反应堆冷却剂系统压力边界和安全壳密封性均满足要求，就不存在向环境泄漏放射性的问题，而这两道实体屏障是安全的。目前，台山核电厂周边辐射环境监测结果显示核电厂周边辐射环境水平未见异常，处于本底水平，也表明没有任何泄漏发生。”

他还驳斥了CNN提到中国核安全局批准了提高台山核电厂核辐射上限，称中国核安局批准的是台山核电厂一迴路冷却剂“惰性气体放射性比活度的相关限值”，“这个限值用于运行管理，与核电厂外辐射检测无关，CNN报导中概念是错误的。”

据法新社报导，本周早些时候，法国电力（EDF）也表示，台山核电厂1号机组的气体中放射含量升高归咎于燃料棒的涂层出现问题。法国电力说，去年10月已得到燃料棒涂层有瑕疵的通知，但惰性气体浓度升高是上周六才得知的。法国电力是台山核电厂技术承建方法马通（Framatome）的大股东。

台山核电厂有1号核2号两个核电机组，均由法马通公司设计，中法合资运行。

中国外交部周二在例行新闻会上对CNN的报导做出回应，称“核电站周边辐射环境水平未见异常，安全是有保障的。”他还说，“迄今为止中国核电站保持着良好的运行记录，未发生影响环境和公众健康的事件。”

法马通必须得到美国许可

路透社就台山核电采访生活在美国的华裔核专家李宁（音）说，CNN的报导有“无事生非”之嫌，他说，期望世界任何地方的核项目的燃料棒涂层 “零故障 ”是不现实的。

李宁说，媒体 “往往不愿意从正确的角度来看待风险”，他说，燃煤电厂比核电站排放更多的放射性物质。他认为，媒体的做法实际上“扼杀了西方的核工业”。

至于台山核电厂的母公司中广核电集团上了美国制裁的“实体清单”，李宁解释道，这意味着在美国有业务的法马通公司将需要美国政府的豁免，才可以帮助自己参股的中广核子公司解决技术问题。



全球利用核能最多的国家



(综合报道)



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