中法高官会晤 北京盼法推动欧盟转变关税立场

11月3日，中国商务部长王文涛在上海与到访的法国外交部外贸部长级代表普里马会晤时表示，欧盟对华电动汽车反补贴调查严重阻碍中欧汽车产业合作，法国“应发挥积极作用，推动欧委会切实展现诚意”。普里马则表示，欧盟不会在白兰地关税问题上让步。

（德国之声中文网）王文涛说，虽然贸易政策问题属于欧委会权限，“但法国作为欧盟重要成员国，应发挥积极作用，推动欧委会切实展现诚意，与中方相向而行，尽快达成双方业界均可接受的解决方案。”

普里马(Sophie Primas)则回应表示不希望欧中当前的贸易紧张关系继续升级，并继续与中国进行贸易，“但不会在关键问题上屈服于压力”。她对王文涛强调，“农食产品是法国对华贸易重要领域，法方在中方对欧白兰地等产品发起的调查有重要关切。”法国准备“采取一切可能的技术和法律措施”，但“不希望事情发展到那种地步”。

在会晤后，普里马的办公室也发表一份声明称，法方将继续“捍卫更加公平的竞争”，后者能让所有人受益。声明同时也强调王文涛在会谈中也表示愿意考虑法国白兰地生产商的提议。

欧盟在今年10月投票决定对中国产电动汽车加征反补贴关税。作为反制措施，中国也启动了针对欧洲猪肉制品以及奶制品的反补贴调查，并且在10月启动了针对来自欧盟的白兰地酒的临时反倾销措施。作为白兰地酒的重要产地，法国认为中方的反倾销措施是“出于政治动机且不合理”。

王文涛则在与普里马的会晤中反驳说，“与欧盟在没有产业申请的情况下就贸然发起反补贴调查完全不同的是，中方开展的白兰地、猪肉和乳制品等三起贸易救济调查都是应国内产业申请依法发起，完全符合WTO规则和中国法律法规。”他同时也说，中方将继续严格依法依规开展调查，“保障包括法国在内的欧盟成员国企业合法权利，并基于事实和证据作出裁定。中方愿与欧委会共同寻求妥善解决方案。”

中国对白兰地下手 法国生产商艰难苦撑 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

法国担任今年进博会的主宾国

刚刚上任法国外交部外贸部长级代表不久的普里马此次前往上海，还将出席11月5日至10日举行的本年度中国国际进口博览会。法国是今年进博会的主宾国, 100余家法方企业参展，数量居欧盟国家首位。普里马11月4日表示，此行中国是传递“开放又坚定”之信号，“法国生产商和农民已经与中国合作了很长时间，希望这些双边关系能够继续存在并有所增强；……另一方面，我们坚定地支持在自由竞争之商业世界中以及在公平对等的条件下采取行动”。

目前，中欧双方仍在就中国产电动汽车反补贴关税问题继续协商。

（路透社、法新社等）

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