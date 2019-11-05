中法领导人高调支持气候保护

(德国之声中文网) 正在北京访问的法国总统马克龙与中国国家主席习近平周三(11月6日)共同发布了《中法生物多样性保护和气候变化北京倡议》，表示"坚决支持《巴黎协定》，认为这是一个不可逆转的进程，是在气候问题上采取强有力行动的标尺"。

就在本周，美国方面刚刚宣布正式启动为期一年的《巴黎协定》退出程序。特朗普总统认为，这份限制温室气体排放的多边协议过多约束美国的工业。与此同时，气候学者则认为，全球各国必须迅速行动，才能避免气候变化带来的严重后果；非政府组织"环球生态基金会"(UEF)11月5日发布报告指出，2015年签署的《巴黎协定》中所规定的各国减排义务，即便能够不打折扣地被执行，也不足以实现将全球增温幅度控制在2摄氏度以下的目标。

今年六月，在大阪G20峰会上，法国、中国、联合国曾举行过一次气候变化三方会议，表示要为气候保护注入新的动力。在周三发布的《北京倡议》中，中法两国也呼吁所有国家"在可持续发展背景下，通报或更新国家自主贡献，确保其较此前更具进步性，体现各自最高雄心水平"。

巨额经济合作协议

除了有关气候保护的倡议，习近平和马克龙还共同发布了《中法关系行动计划》，其中同样强调了对《巴黎气候协定》的支持。两国还表示，将在能源转型、低碳技术、可持续发展等相关领域扩大合作。

《中法关系行动计划》也提到了中国的"一带一路"倡议，表示将促进"一带一路"与欧盟的"欧亚互联互通战略"相对接。中法两国承诺，"在基础设施融资方面遵循现有国际准则、标准和项目受益国的法律，同时要考虑受益国的政策和国别情况，确保发展融资的可持续性"。这一表态，显然是在回应外界针对中国通过"一带一路"将受援国引入债务陷阱的指控。

随同马克龙此次访华的还有一个庞大的法国经济代表团。据中国政府方面披露，访问期间，两国总共签署了价值150亿美元的经济协议，涵盖了航空航天、核能、应急管理、文化遗产、农业、工业、自然保护、金融、三方合作等众多领域。

习近平与马克龙的会晤中，也提到了两国要加强"核能基础和高新技术联合研发，落实好航空、航天等领域达成的新合作"，还强调要扩大双向贸易和投资。习近平更是表示，"中方愿根据市场需求，进口更多优质安全的法国农食产品，开展农业全方位合作"。马克龙则说，法方对中国企业赴法合作持开放态度，不会针对中国企业关上市场大门。

敏感议题是否谈？

在马克龙启程访问中国前，法国官员曾经表示，马克龙不会回避香港、新疆等"禁忌话题"。不过，在两名元首共同发布的《中法关系行动计划》中，只是简单地提到了"两国强调根据《联合国宪章》宗旨和原则促进和保护人权和基本自由对于各国发展的重要性；双方重申在平等和相互尊重的基础上继续开展中欧人权对话与交流具有重要意义"。

至于马克龙是否在闭门会谈中与中方高层谈及敏感议题，外界暂时无法获知。

文山/叶宣(路透社、新华社、法新社)