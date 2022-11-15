中法领导人巴厘会晤: 乌克兰冲突亟需缓和

（德国之声中文网）本周二（11月15日），在印尼巴厘岛出席G20领导人峰会的中国国家主席习近平和法国总统马克龙在峰会开幕前举行面对面会晤。中国外交部在峰会举行前便对外通报了中法两国领导人会在巴厘岛会面。这一场会晤在习拜会的次日举行。法新社报道说，会晤持续了近一个小时。

法国总统府昨天对媒体表示，马克龙会在与习近平见面时表达，就入侵乌克兰的问题向俄罗斯“施压”符合北京的 “利益”。“你我的利益一致，都是向俄罗斯施加压力，敦促它回到谈判桌并尊重国际法。”

路透社指出，目前并没有迹象显示出北京方面会在俄乌战争的问题上改变立场。

法国总统府在会晤结束之后发表的声明中指出：“（马克龙）总统对俄罗斯选择在乌克兰继续这场战争深表关切。”马克龙在会晤中表示：“这场冲突的后果已经超出了欧洲的边界，法国和中国应通过密切合作加以克服。”

法国总统府表示，双方领导人都同意乌克兰冲突亟需缓和，并重申了他们对防止使用核武器的立场。

中国外交部发表的新闻稿中称，习近平强调，中方在乌克兰危机上的立场明确一贯，主张停火、止战、和谈。国际社会应为此创造条件，中方也将继续以自己的方式发挥建设性作用。

在中方的会后声明中，习近平强调，“当前，世界进入新的动荡变革期。作为世界多极化格局中的两支重要力量，中法、中欧应该坚持独立自主、开放合作的精神，推动双边关系在正确轨道上行稳致远，为世界注入稳定性和正能量”。习近平强调，“中国坚定不移推进高水平对外开放，努力推进中国式现代化，将为包括法国在内的世界各国提供新机遇”。他呼吁，“希望法方为中国企业在法国发展提供更加公平、公正、非歧视的营商环境”。

中国外交部发表的新闻稿中，马克龙回应表示：“法方秉持独立外交，反对阵营对抗。面对当前动荡国际形势，法方希望同中方继续秉持相互尊重、平等互惠精神，密切高层往来对话，深化经贸、航空、民用核能等领域合作，欢迎中国企业赴法国开展合作。”

德国总理肖尔茨任内首度访华

今年11月4日，德国总理肖尔茨抵达中国访问，成为中共二十大召开后首位来访的欧洲领导人。据路透社报道，德国政府内部消息人士称，法国总统马克龙曾向肖尔茨提议“一起去中国”，称这样可以向中国展现“欧盟团结”，但遭到拒绝。

一周前，法国驻华大使罗梁（Laurent Bili）在上海第五届进博会上表示，马克龙也有访华的意愿，但现在访华的时机“和法国时间不合”。罗梁表示，马克龙今年年内可能无法访华，但法国方面正在为此积极筹备，希望以后有机会实现。

（路透社、法新社等）

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