中法外交衝突升级 「战狼」被召见

(德国之声中文网) 法国外交部长勒德里安 (Jean-Yves Le Drian)周一 (3月22日）在推特上表示，无法接受中国驻法使馆在官方推特账号多次侮辱和威胁法国议员和学者，已经要求召见中国驻法大使，并「提醒他要注意」。

他也在另一则推文强调，法中关系中，不容许有人侮辱和企图恐吓民选代表和研究人员。他说：「我们捍卫那些体现言论自由和民主的人。始终如一。」

对此，中国驻法使馆回应大使卢沙野22日有行程，23日会至法国外交部针对与欧盟制裁和与台湾有关的问题 「向法方提出交涉」。早前该使馆表示，欧盟的制裁是基于谎言和误导，是对中国内政的干涉。

而法国外交部则回应，将召见中国大使，抗议中国外交部制裁包括法国籍欧洲议会议员格鲁克斯曼 (Raphaël Glucksmann) 在内的多名欧盟公民的决定。

格鲁克斯曼向来敢言，他表示「受到暴君制裁是一种荣誉」，而对于中国驻法大使馆的一系列推文，他则说：「如果我们的领导人还有一点尊严和国家意识就应该立即召集大使，并强调『如果你继续撒野，就直接回中国 』。」

法国外交部发言人范德穆尔 (Agnes von der Muhll)在每日简报中告诉记者，中国不该通过攻击学术自由、言论自由和基本民主自由来回应欧盟的合理关切，这也不会促进与欧盟27国的对话。

中国使馆：不搞“羔羊外交”

中国驻法使馆官方推特账号3月19日将法国战略研究基金会的学者邦达兹(Antoine Bondaz)称为“小流氓”(Petite frappe)，在法国舆论激起轩然大波。中国使馆辱骂邦达兹的起因是：后者为法国国会参议员李察(Alain Richard)不顾中方反对计划访问台湾叫好，并且在推特上挑衅中国大使馆说：“给你和你的妖魔们一个大大的吻。”





中国使馆的回骂，立刻在法国舆论引起了激烈反应，许多媒体、政界要人都指责中国使馆以及中国大使卢沙野“话风粗野”，认为这是中国又一次搞“战狼外交”的例证。

两天后的3月21日，中国驻法使馆再次“火力全开”，在使馆官网、推特账号上用中文与法文刊登了一篇题为“关于言论自由的民主讨论”的文章，指责“某位学者不甘寂寞，哗众取宠，偏离正常的讨论问题轨道，对中国使馆进行各种挑衅”在先，因此“他有挑衅中国使馆的自由，我们也有回击他的自由。”文章还认为邦达兹根本算不上学者，而是一个“意识形态喷子”，用“petite frappe”一词回应他的挑衅推文“也是为了避免与他纠缠”。

中国驻法使馆认为，“小流氓”一词体现了中方对邦达兹的“蔑视，而非侮辱”，还揶揄说“在法国不是连上帝都可以亵渎吗？”文章甚至还为“战狼外交”辩护，强调“如果中国的国家利益和形象受到威胁和损害，我们的外交官就要冲上去拼命守护。”“如果真有‘战狼’的话，那是因为‘疯狗’太多太凶，包括一些披着学术和媒体外衣的‘疯狗’对中国疯狂撕咬。”“羔羊外交……的时代已经一去不复返了。”

中国驻法大使卢沙野早在2019年任驻加拿大大使期间，他就曾公开表示，加拿大方面要求中国当局释放两名加拿大籍囚犯“体现了白人至上的思维”。转任中国驻法大使后，他在香港问题、新冠疫情等议题上也多次抨击法国以及欧盟的立场，指责其“虚伪”。

邹宗翰/杨威廉/文山/叶宣/(法新社、路透社等)

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