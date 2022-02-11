 中法合作推动亚、非、东欧基建项目 | 经济纵横 | DW | 27.02.2022

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经济纵横

中法合作推动亚、非、东欧基建项目

巴黎和北京已经同意在非洲、东南亚和东欧建设基础设施项目。然而这是否有助于让中国一直以来不透明的外国投资更加公开，或者仅仅是表面文章？

中国在非洲的投资量巨大，法国则相形见绌

中国在非洲的投资量巨大，法国则相形见绌

（德国之声中文网）法国和中国计划在非洲、东南亚和东欧共同建设价值超过17亿美元（19亿美元）的七个基础设施项目，使法国成为第一个与中国建立第三方市场政府间合作机制的国家。

支持者希望这会使中国的外国投资更加透明，但也有人怀疑，在与美国的冲突日益加剧的情况下，这可能只是让中国政府在颜面上更好看。

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中国通过新丝绸之路开发新的贸易路线，引发一些忧虑和批评。贝塔斯曼基金会发布的一项研究则得出结论，包括欧美在内的西方国家在沿线国家的投资总额超过中国。

借助新发起的"全球门户"倡议，欧盟希望能向非洲大陆注入1500亿资金。该计划的目标是，扩大欧盟的国际影响力，并同中国展开竞争。

三年一度的中非合作论坛于29日至30日间于塞内加尔召开，中非过去几年间加速合作，双边贸易额也稳健上升，然美国重回非洲及许多非洲国家背负的庞大债务，也成为中非合作的隐忧。

欧盟委员会周三（12月1日）在布鲁塞尔公布了3000亿欧元的全球基建投资计划。欧盟希望成为更有吸引力的投资合作方，有能力与中国的“一带一路”竞争。

在法国总统马克龙与中国领导人习近平最近的视频会晤后，两国于2月中旬签署了第三方市场合作第四轮示范项目清单。中国外交部发言人汪文彬在一份声明中说，该清单包括了基础设施、环境保护和新能源方面的项目。

中国国家发改委（NDRC）在一份新闻稿中指出：「法国企业在先进制造、环保、工程建设等行业具有独特优势；中国企业在基础设施建设、能源、装备制造、互联网等领域积累了丰富经验。双方企业具有各自优势和较强互补性，开展第三方市场合作潜力较大。」

新瓶装旧酒？

英国记者、学者和中国观察家雅克（Martin Jacques）说：「我认为这听起来非常有趣，法国可能是在做一些事。」但这有什么新鲜的吗？

「巴黎和北京多年来一直在讨论在第三国发展项目上的合作，某种程度上，这是法国不让中国在非洲单独行动的一种方式」，法国国际关系学院亚洲研究中心的中国研究负责人朱利安（Marc Julienne）告诉德国之声。朱利安补充说：「法国与美国结盟，而它的中国政策是『两条腿走路』：一条是在可能的情况下进行对话和合作，一条是在必须的情况下进行系统的竞争和反对。」

国际私营企业中心的宏兹（Eric K. Hontz）表示：「（中国）作为世界第二大经济体，在许多法语区都有大量投资，中国和法国理应在基础设施问题上寻求合作，我认为这并不标志着法国和美国之间关系的巨大转变，而是法国继续保持参与的一种方式。」。他补充：「我认为马克龙政府正试图通过对话和接触来驾驭非常棘手的领域。」

中西方争夺一席之地？

1990年，美国和欧洲公司在非洲拥有约85%的建筑合同。现在，西方公司经常必须与中国对手争夺非洲的业务。

世界银行预测，到2040年，非洲的基础设施支出需求每年将超过3000亿美元，大部分将由中国公司建造。根据德勤（Deloitte）公司的数据，2020年，非洲所有价值5000万美元以上的基础设施项目中，中国公司负责了31%，相较2013年的12%有所增加。反之，西方企业2020年度仅直接负责12%的项目，与2013年的37%相比下降不少。

欧盟全球门户倡议也旨在促进对非洲的投资

欧盟全球门户倡议也旨在促进对非洲的投资

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）最近公布了一项1720亿美元的非洲投资计划，这是「欧盟全球门户倡议」的一部分。至2027年，该计划将为世界各地的公共和私人基础设施项目提供高达3400亿美元的投资，此计划被认是为了与中国「一带一路」抗衡。

根据联合国贸发会议的数据，就非洲的外国直接投资存量而言，2019年，荷兰是非洲大陆最大的投资者（外国直接投资存量为670亿美元），其次是英国（660亿美元）、法国（650亿美元）和中国（440亿美元），美国则以430亿美元排在第五位。

中国在非洲的外国直接投资存量从2003年的4.9亿美元增长到2020年的434亿美元。与此同时，法国自2001年以来在非洲失去了近一半的市场份额，从12%下降到7%。法国影响力的衰退在非洲法语区最为明显，法国对非洲大陆的出口只占法国每年出口量的百分之五。

项目招标是否公开透明？

分析家们担忧的问题是，这些项目是否会让他们公开的目标对象有机会参与、招标过程是否透明以及环境和劳动法是否会得到遵守等。

宏兹总结道：「商业环境非常复杂，让法国公司作为这些项目的合作伙伴，可能会让中国在某些方面降低投资风险，同时，如果与法国投资者或在市场上长期存在的公司进行投资，会更加让人觉得可以信赖。」

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