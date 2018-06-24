中正纪念堂蒋公铜像遭台独青年泼漆

(德国之声中文网) 台湾独派青年20日上午在中正纪念堂泼漆，强调「让象徵受难者鲜血的红漆，再次遍满这个仍然坐落在中华民国统治权力核心的荒谬圣殿。」

台湾独派青年前往中正纪念堂，拉白布条，用台语呼喊「去除中国权威，建立台湾共和」，并拿着装填红色油漆的鸡蛋，扔向蒋公铜像，再将整桶红漆泼洒在阶梯，现场驻卫警见状立即要求遊客离去，随即报案。

泼漆青年也被证实参与今年228大溪慈湖蒋介石陵寝泼漆行动。独派青年与支持台独人士随后在桃园地方法院召开记者会，抗议前次行动遭拘提和起诉。记者会开始没多久，警方就无预警出现逮人。现场一度陷入混乱。记者会间，不同意见民众也在街头与台独团体发生语言冲突。

大溪泼漆事件将20日下午2点20分于桃园地方法院进行第一次开庭。发起行动的青年透过脸书专页「FETN蛮番岛屿社」发表声明，抗议蒋介石陵寝被回復原状，独派青年却被拘提和起诉。他们重申，「执政党应尽速进行《促进转型正义条例》中『清除威权象徵、保存不义遗址』的政治工程」，也说「台湾人民对于中华民国殖民统治的反抗不会停止。」

独派青年并提出4项诉求，「彻底清除威权遗绪，停止以台湾资源供奉独裁者」、「废除两蒋文化园区，威权遗绪不是观光资源」、「言论自由不是中华民国的赏赐，是台湾人民的基本人权」、「终止中华民国统治建立新国家，台湾人民反抗殖民者无罪」。

夏立民/罗法 (综合报导)