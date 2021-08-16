中正纪念堂蒋介石铜像将被移除 江启臣批做法如同“塔利班”

（德国之声中文网）今天（9月8日），台湾促进转型正义委员会（简称促转会）对外公布台北中正纪念堂转型方案。纪念堂今后将改作反省威权历史公园，堂体内前总统蒋介石铜像将被移除。促转会表示，希望能兼顾转型正义与铭记历史刻痕，且将公共空间还给民众。

2018年5月31日，促转会正式挂牌成，主要职能是“针对过去的威权独裁统治时期，规划和推动还原历史真相、开放政治档案、平复司法不公、促进社会和解、不当党产的处理及运用等工作”。

清除威权象征，并对保全、重建白色恐怖时期的“不义行为遗址”展开讨论是促转会的主要工作内容之一。对此，促进转型正义委员会便把中正纪念堂列为第一优先处置的任务。

台湾促转会代理主委叶虹灵今天对外表示，中正纪念堂转型方案，预计以“反省威权历史公园”为主轴，将园区变为历史教育素材，除了改造威权空间，也要重构纪念叙事，而针对园区内主要威权象征3大处置措施部分，建议大厅蒋介石铜像应予移除、堂体功能及外观应予改造，以及园区整体崇拜轴线应予破除。

叶主委还表示，未来得等中正纪念堂堂体的改造用途确定后，“中正纪念堂”名称才会有更名的问题，届时还将包括捷运站名与相关牵涉中正纪念堂名称等是否更动。

中正纪念堂位于台北市中正区，系中华民国政府为纪念已故前总统蒋中正而兴建，为众多纪念蒋中正的建筑中规模最大者，1980年落成以来即成为台北市中心重要地标与观光景点之一。

2007年3月2日，陈水扁政府时期的教育部将国立中正纪念堂管理处更名为“国立台湾民主纪念馆”。教育部卸下中正纪念堂匾额以及牌楼上的“大中至正”字样，引发争议。

2008年8月21日，马英九政府时期的行政院会议中，直接废止《国立台湾民主纪念馆组织规程》，同日恢复“国立中正纪念堂管理处”的组织编制。次年7月17日，文建会公告原国定古迹“台湾民主纪念馆”名称变更为“中正纪念堂”。三日后，中正纪念堂匾额重新挂回，但在大门口牌楼上的匾额题字仍维持“自由广场”，并未将原本的“大中至正”挂回。

中正纪念堂建筑本身隐含许多昔日国民党的意识形态，因此有些人希望拆除。2016年有独派人士沿着施工钢架爬上顶部空间并悬挂“挽联”，要求拆除中正纪念堂。近年来也不断发生特别是针对蒋中正铜像的破坏现象。

对于促转会今天公布的中正纪念堂转型方案，国民党前主席朱立伦表示，“促转会是清算斗争委员会”，打算把中正纪念堂转为转型正义纪念堂，“荒谬至极”。他还批评说，“民进党正在改写我们的历史，用文化台独洗脑下一代，忘记国民党才是真正爱中华民国、真正爱台湾”。

国民党主席江启臣更是怒批，“民进党不仅一党独大，还是公认的民选独裁，与其拆除铜像，不如自己先下台”。他说，促转会成立之后不知道做了什么，只留下了“东厂”的骂名，如果要拆铜像，蔡政府应该先拆自己的台，因为民进党自己就是权威独裁，促转会这些作为跟塔利班没两样，不喜欢的就炸掉，这并非转型正义的宗旨。

而民进党立委范云则称赞这是“促转会踏出的勇敢第一步”。她说：“民主国家的首都里面，有这么大一个威权领导者铜像，也代表转型正义没有好好被处理，台湾社会无法面对、理解，甚至化解两极化的对立冲突很可惜，促转会抛出这个球后，勇敢开始后，还是要回到这个面对蒋介石的威权历史，中正纪念堂的空间转型正义就能进行。”

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