 中正纪念堂蒋介石铜像将被移除 江启臣批做法如同“塔利班” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中正纪念堂蒋介石铜像将被移除 江启臣批做法如同“塔利班”

台湾促进转型正义委员会对外公布台北中正纪念堂转型方案。依照转型方案，纪念堂今后将改作反省威权历史公园，堂体内蒋介石铜像将被移除。国民党主席江启臣怒批，“促转会这些作为跟塔利班没两样，不喜欢的就炸掉，这并非转型正义的宗旨”。

促进转型正义委员会把中正纪念堂列为第一优先处置的任务

促进转型正义委员会把中正纪念堂列为第一优先处置的任务

（德国之声中文网）今天（9月8日），台湾促进转型正义委员会（简称促转会）对外公布台北中正纪念堂转型方案。纪念堂今后将改作反省威权历史公园，堂体内前总统蒋介石铜像将被移除。促转会表示，希望能兼顾转型正义与铭记历史刻痕，且将公共空间还给民众。

2018年5月31日，促转会正式挂牌成，主要职能是“针对过去的威权独裁统治时期，规划和推动还原历史真相、开放政治档案、平复司法不公、促进社会和解、不当党产的处理及运用等工作”。

清除威权象征，并对保全、重建白色恐怖时期的“不义行为遗址”展开讨论是促转会的主要工作内容之一。对此，促进转型正义委员会便把中正纪念堂列为第一优先处置的任务。

台湾促转会代理主委叶虹灵今天对外表示，中正纪念堂转型方案，预计以“反省威权历史公园”为主轴，将园区变为历史教育素材，除了改造威权空间，也要重构纪念叙事，而针对园区内主要威权象征3大处置措施部分，建议大厅蒋介石铜像应予移除、堂体功能及外观应予改造，以及园区整体崇拜轴线应予破除。

叶主委还表示，未来得等中正纪念堂堂体的改造用途确定后，“中正纪念堂”名称才会有更名的问题，届时还将包括捷运站名与相关牵涉中正纪念堂名称等是否更动。

中正纪念堂位于台北市中正区，系中华民国政府为纪念已故前总统蒋中正而兴建，为众多纪念蒋中正的建筑中规模最大者，1980年落成以来即成为台北市中心重要地标与观光景点之一。

2007年3月2日，陈水扁政府时期的教育部将国立中正纪念堂管理处更名为“国立台湾民主纪念馆”。教育部卸下中正纪念堂匾额以及牌楼上的“大中至正”字样，引发争议。

马英九执政时期自由广场并未恢复最初“大中至正”匾额

马英九执政时期自由广场并未恢复最初“大中至正”匾额

2008年8月21日，马英九政府时期的行政院会议中，直接废止《国立台湾民主纪念馆组织规程》，同日恢复“国立中正纪念堂管理处”的组织编制。次年7月17日，文建会公告原国定古迹“台湾民主纪念馆”名称变更为“中正纪念堂”。三日后，中正纪念堂匾额重新挂回，但在大门口牌楼上的匾额题字仍维持“自由广场”，并未将原本的“大中至正”挂回。

中正纪念堂建筑本身隐含许多昔日国民党的意识形态，因此有些人希望拆除。2016年有独派人士沿着施工钢架爬上顶部空间并悬挂“挽联”，要求拆除中正纪念堂。近年来也不断发生特别是针对蒋中正铜像的破坏现象。

对于促转会今天公布的中正纪念堂转型方案，国民党前主席朱立伦表示，“促转会是清算斗争委员会”，打算把中正纪念堂转为转型正义纪念堂，“荒谬至极”。他还批评说，“民进党正在改写我们的历史，用文化台独洗脑下一代，忘记国民党才是真正爱中华民国、真正爱台湾”。

国民党主席江启臣更是怒批，“民进党不仅一党独大，还是公认的民选独裁，与其拆除铜像，不如自己先下台”。他说，促转会成立之后不知道做了什么，只留下了“东厂”的骂名，如果要拆铜像，蔡政府应该先拆自己的台，因为民进党自己就是权威独裁，促转会这些作为跟塔利班没两样，不喜欢的就炸掉，这并非转型正义的宗旨。

而民进党立委范云则称赞这是“促转会踏出的勇敢第一步”。她说：“民主国家的首都里面，有这么大一个威权领导者铜像，也代表转型正义没有好好被处理，台湾社会无法面对、理解，甚至化解两极化的对立冲突很可惜，促转会抛出这个球后，勇敢开始后，还是要回到这个面对蒋介石的威权历史，中正纪念堂的空间转型正义就能进行。”

观看视频 04:38

除罪以後﹕台灣政治受難者眼中的轉型正義

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

二二八纪念日 蒋介石棺柩被泼红漆

台湾抗议者周三向前国民党统治者蒋介石棺柩喷洒红色油漆。他们希望以此敦促政府尽快实施有关清除独裁时期象征物的计划。  

中正纪念堂蒋公铜像遭台独青年泼漆

台独青年再次向蒋公铜像泼漆。这次地点换到了中正纪念堂。随后他们召开记者会时遭到不同意见人士呛声。泼漆行动再次引起台湾社会争议。  

台立法院通过促转条例 各“中正”面临清除命运

台湾立法院三读通过“促进转型正义条例”。按照此条例，行政院将下设促进转型正义委员会，负责开放政治档案，清除权威象征、保存不义遗址等等。据报道，中正纪念堂铜像与建筑物可能成为首要目标。  

转型正义：德国经验台湾可用？

德国史学家马丁•萨布罗夫（Martin Sabrow）3月中在台湾发表一系列有关德国转型正义的演讲，同时对台湾的转型正义有一些观察。  

相关内容

Bildunterschrift:A campaign worker of Taiwan's leading opposition Kuomintang waves the party flag during a election rally in the northern city of Hsinchuang, 11 January 2008. Candidates in Taiwan made their final to woo supporters on the eve of parliamentary elections, with the party of President Chen Shui-bian trying to stave off an embarrassing defeat. AFP PHOTO/Patrick LIN (Photo credit should read PATRICK LIN/AFP/Getty Images)

国民党争取年轻世代支持 学者：两岸论述是最大挑战 16.08.2021

国民党日前举办「网红青年营」，希望强化网路声势，吸引年轻人认同，但有台湾网媒指出当天演讲冗长，缺少青年互动，遭国民党回应驳斥。作为台湾最大的在野党，在争取年轻人的支持上，最大挑战为何？

On May 10, President Tsai Ing-wen addressed the Alliance of Democracies (AoD) Foundation's fourth annual Copenhagen Democracy Summit by video. (Courtesy of Taiwan's Presidential Office) via Wen-Yee

疫情打击蔡英文信任度 专家：恐影响地方选举 08.06.2021

在台湾本土疫情持续延烧之际，总统蔡英文的信任度也自2019年11月以来首次低於50％。专家分析，这波疫情带来的政治效应，恐怕会延续至2022的地方选举。

The Economist Cover - The most dangerous place on Earth https://twitter.com/TheEconomist/status/1387753511446880261

台湾是“地球上最危险地区”？ 01.05.2021

《经济学人》杂志的最新封面文章称台湾是“地球上最危险的地方”，分析台海战争的后果并提出如何避免战争的建议。台湾朝野两党分别对此作出回应。

广告

媒体看中国

贺岩曾担任总理府外交政策顾问

德语媒体：默克尔失去了一位不会惹恼北京的战略家

德国新任驻华大使贺岩（Jan Hecker）突然辞世的消息在德国政界引发巨大震动。贺岩上任后希望继续加强德国和中国之间的交流与伙伴关系。德语媒体分析认为，他的去世不只让默克尔总理失去了一位亲信，同时还失去了一位不会想着惹恼北京的战略家。  