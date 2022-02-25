 中欧4月举办峰会 望舒缓紧张关系 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2022

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时政风云

中欧4月举办峰会 望舒缓紧张关系

欧盟将于4月1日与中国举行峰会，望能借此机会化解两者之间的紧张情势。中国商务部长对双方开展务实合作表示肯定，并期许双方推进中欧投资协定批准生效进程。

Belgien l Online-Gipfel zum Investitionsabkommen zwischen EU und China

欧盟和中国皆是彼此的重要贸易伙伴

（德国之声中文网）负责贸易事务的欧委会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周一（2月28日）表示，欧盟将于4月1日与中国举行峰会，试图化解两者之间日益紧张的关系。他向欧洲议会贸易委员会表示：「我们正处于与中国关系复杂的阶段，这是众所周知的事。」一位欧盟官员表示，这次峰会可能会以视频的形式，而非亲自到场。

一些议题须以最高政治级别处理

东布罗夫斯基斯提到了先前与中国达成的《中欧投资协定》，该协议在北京对一些欧盟议员实施制裁后，批准程序停滞不前。这位欧委会副主席表示：「很明显，其中一些议题必须以最高政治级别处理，以了解我们能在多大程度上协调和改善我们的合作。」

欧盟认为中国在某些领域是一个战略对手，但在应对气候变化等领域是一个合作伙伴。

东布罗夫斯基斯没有说峰会议程是否会提及俄罗斯对乌克兰的入侵，但他承认，中俄在冲突中可能出现更紧密的结盟：「事实上，有迹象表明它正在发生」。

双方可加强沟通，促进良性竞争

中国商务部长王文涛今天（3月1日）称：「中欧之间的历史文化、社会制度、发展阶段不同，有一些分歧、有一些差异并不奇怪，双方可以加强沟通，促进良性的竞争。」他指出：「中国的发展对欧盟来说是机遇，不是挑战，更不是有些人鼓噪的『威胁』。我们认为，中欧的合作大于竞争。」

除此之外，王文涛也提到：「双方可以在抗疫、绿色、数字、金融、科技等方面开展务实合作，推进中欧投资协定批准生效进程，持续为中欧关系注入稳定性和正能量。」他也称：「双方可以在一些多边框架下加强协调合作，比如在G20、联合国、世贸组织，推动落实全球发展倡议，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，共同推动世贸组织改革朝着正确的方向发展。」

（路透社、中国国新办）

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