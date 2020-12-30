中欧领袖赞扬投资协议 专家谨慎看待

(德国之声中文网) 在欧盟与中国30日完成投资协议的谈判后，欧盟委员会主席冯德莱恩 (Ursula von der Leyen) 在推特上发文表示，双方针对投资协议进行谈判是为了促成更平衡的贸易与商业机会。

她在推文中写道：「欧洲是全球最大的单一市场，我们为了企业开放市场，但同时我们也将互惠丶公平的竞争环境与价值作为基准。今天，欧盟与中国原则上完成了投资协议的谈判。」

同一天，中国官媒新华社也报导，中国国家主席习近平表示，双方如期实现年内完成中欧投资协定谈判的预期目标，「达成了一份平衡丶高水平丶互利共赢的投资协定」。习近平称，投资协议「展现了中方推进高水平对外开放的决心和信心，将为中欧相互投资提供更大的市场准入丶更高水平的营商环境丶更有力的制度保障丶更光明的合作前景」。

他也说，中国致力于构建新发展格局，将为欧洲和世界提供更多市场机遇丶创造更大合作空间，希望欧方坚持自由贸易和多边主义，为中国投资者提供开放丶公平丶非歧视的营商环境。习近平为未来中欧合作列出了五个优先领域：协调抗疫行动丶共促经济复苏丶对接发展战略丶加快绿色发展与推动多边合作。

法国总统马克龙也在推特上针对欧中投资协议发表声明，表示近年来中国与欧盟的关系有待加强，而欧中投资协议将使更多欧洲企业进入中国市场。他写道：「欧洲和中国之间的对话在过去几年中得到了加强，变得更加平衡。双方仍继续努力朝这个方向努力。」

外界如何评断欧中投资协议

在中国与欧盟多位领导人出面赞许这项投资协议的同时，全球不少专家与学者却对这项协议的内容提出诸多质疑跟批评。

美国华府智库布鲁金斯学会中国战略计划主任杜如松 (Rush Doshi) 在推特上发文表示，虽然中欧双方签署协议的举动似乎显示当外交风险大时，中国会避免使用「战狼外交」的策略与他国交涉，但这份协议也为各国是否能以盟友合作的方式面对中国带来的经济挑战带来更多的问题。

法国智库蒙田研究所 (Institut Montaigne) 亚洲计画主任杜懋之 (Mathieu Duchatel) 也在推特上发文表示，整体来看，中国在这次的投资协议谈判中，再次成功的运用市场准入丶开放贸易部门与在政治上有所斩获来成功与欧盟达成协议。

不过杜懋之也分析，欧盟在这份协议中将面临的主要风险是，他们接受了中国在这份协议中所许下的诺言，却未能在政治议题上让中国做出非常强而有力的承诺。对中国来说，杜懋之认为这份协议将成为以後欧盟用来审视中国在排碳量丶强迫劳动与强迫技术转移等敏感议题上的依据。但这样的风险从中国习惯的外交政策上来看，是可以接受的风险。



在中国与欧盟30日完成投资协议的谈判后，双方仍需要时间确定协议的最终内容，并将协议送到欧洲议会表决同意。

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