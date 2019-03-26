中欧领导人巴黎四方会：“对手”是一种赞美

（德国之声中文网）四位领导人周二（3月26日）在巴黎爱丽舍宫举行了约一小时的会晤后，共同出席新闻发布会，传达出一致信息：欧盟与中国希望改革国际机构，进行更密切的合作。

按照德国总理默克尔的表述，这意味着对联合国安理会、国际货币基金组织、世界卫生组织、世界银行、世贸组织等进行必要的改革；落实巴黎气候保护协定；以及在20国集团（G20）层面上加强合作。

习近平与德国总理默克尔均强调，在国际合作中必须寻找让各方都能获益的解决方案。容克表示，希望在今年4月9日的欧盟-中国峰会上，双方能在计划中的投资协定以及中国向欧盟企业开放市场的问题上取得进展。习近平则承诺中国将进一步开放市场。

尊重"欧盟一体性"

德、法政府首脑、欧委会主席与中国领导人的"四方会谈"，是马克龙提议发起的。这一形式上还未有先例，被此间媒体解读为欧盟希望面对中国显示团结一致。

马克龙表示，尽管欧盟与中国存在意见分歧，但双方仍应继续合作。"我们希望建立一个新的多边合作的框架，一个更公平、更均衡的框架"，多边协作的基础是加强国际机构和国际协定。

习近平之前对法国进行了国事访问

同时马克龙也呼吁习近平尊重"欧盟的统一"。他说，欧盟希望自己的重要伙伴"尊重欧盟的一体性及其所秉承的价值观"。默克尔则表示，希望包括中国在内的国家在国际合作中体现更多的公平，尤其是贸易和对外投资方面。

一带一路与可持续发展

中国推动的"一带一路"基建项目目前是各方关注的焦点。三位欧洲领导人均表示，这一倡议确实可能对沿线国家的发展起到积极推动。但默克尔提醒中国应借鉴欧盟的经验，注重可持续发展。她说，"一带一路"是一个非常重要的项目，欧洲希望在其中发挥作用；而这一项目必须以公平对等为目标，但人们目前还不太容易看到这一点。

习近平则强调，不应该让不信任阻碍双方的共同发展。他表示，在国际矛盾和全球性挑战增多的当下，各国必须保持合作，中国和欧盟在诸多领域有着共同利益，应该同舟共济。

容克表示，欧盟和中国不应走上相互对抗的道路。针对此前欧盟对华政策《十点计划》将中国定义为"体制性对手"所引起的争议，容克试图消除疑虑。"我们是战略伙伴，也是竞争对手"，他解释说，在中国这样的表述可能不太受欢迎，但这其实不是负面的，"而是一种赞美"。

明年"全体峰会"

德国明年将主办中欧全体峰会

在记者会上，默克尔还宣布，明年9月将召开欧盟所有成员国与中国的领导人峰会。届时，担任欧盟轮值主席国的德国将邀请所有欧盟成员国和中国领导人举行一次"全体峰会"。

四位领导人在爱丽舍宫的会谈结束后，默克尔和习近平还举行了大约45分钟的单独会晤。德国政府发言人表示，两人此次"交流思想"的内容包括全球贸易、德中经济关系和投资等。此外，双边对话形式、以及中国与欧盟的关系也是会谈的话题。但发言人没有透露会谈的具体细节。