中欧联合公报欠惊喜？欧盟向三巨头喊话

(德国之声中文网) 7月16日，欧盟与中国在北京举行年度峰会。欧洲理事会主席图斯克 (Donald Tusk) 和欧盟委员会主席容克 (Jean-Claude Juncker)，与中国总理李克强会面。

联合公报趋温和 聚焦投资协定

双方会后发表措词相对温和的联合公报，重申支持自由贸易、促进多边主义，共同维护以法规为基础的国际秩序。这次是继2015年以后再度发表公报，前两年双方因南海问题而无法达成共识。

聯合公報也觸及全球鋼材產能過剩、氣候變化、再生能源、人權議題，以至敍利亞和阿富汗問題。

另外，中歐首次在投資協定談判中加入市場准入優惠，此協定未來會是雙方最優先處理的議題。

圖斯克﹕「只要中國想開放，她就能做到，她知道如何開放。」他隨後在另一場商界活動上說﹕「我們需要的是公平公正的多邊規則，歐盟是開放的，但並不幼稚。」

李克强﹕中欧峰会非针对第三方

今年峰会正值中美贸易战，外界尤其关注中欧会否「联手抗美」。

图斯克呼吁，中、美、俄三国携手为日益紧张的国际贸易局势降温，警告要避免陷入剧烈冲突和混乱之中。「这是欧洲和中国的共同责任，但与此同时，美国和俄罗斯也请勿摧毁它（国际贸易秩序），而是要改善它。」他补充﹕「我们还有时间防止冲突和混乱发生。」

李克强在联合记者会上，被问及中国是否利用这次峰会与欧盟结盟对抗美国，他称中美争议是两国之间的事，要由北京和华盛顿来解决。「我们的峰会并非针对第三方国家。」他重申中国想解决争端﹕「中国不想与美国打贸易战，没有任何一方是赢家。」

吁中美俄推WTO改革

中欧在此次会谈期间，同意成立改革世界贸易组织(WTO)的工作小组。

图斯克说，世界需要贸易改革而非冲突﹕「所以我呼吁中国联同特朗普和普京，启动世贸组织的彻底改革。」他希望，世贸组织改革后能够打击强迫技术转移和国家补贴等问题。

李克强则表示，中国支持改革世贸组织﹕「我们同意捍卫自由贸易，而欧盟和中国是两大稳定力量。」他多次批评，美国向中国商品开徵关税违反世贸规则。

中欧关係又爱又恨？

拥有28个成员国的欧盟是全球最大的贸易集团，也是中国第二大贸易伙伴。 早前，中方领导人曾经向德、法等欧洲国家招手组建联盟抵抗美国，但最终无功而还。

事实上，虽然欧洲领袖一再批评特朗普的关税措施，但却与美国同样不满中国贸易不公和壁垒政策。欧盟上月发表报告指，北京去年向新进口货品和投资设置的壁垒冠绝全球。不少欧盟企业抱怨它们被禁止收购中国资产，但中国企业在欧洲却全无限制，对此中方该如何回应，李克强并没有任何表示。

欧盟也对中国进一步开放市场的承诺持怀疑态度，担心中国试图分化欧盟，削弱欧盟在东欧的经济影响力。儘管如此，欧洲官员表示，特朗普瞄准欧盟的关税政策，正好有机会证明中欧关係可以成为全球贸易的堡垒。

在峰会开始之前，中国驻欧盟大使张明周日(15/7)在中国官媒《人民日报》刊登评论，表示在「单边主义和贸易保护主义甚嚣尘上、大国经贸关係持续紧张」的背景下，中欧关係如何成为「稳定砝码」是会谈焦点。

特朗普「敌人说」

特朗普周日(15/7)接受CBS访问，被问到美国在世界上最大的竞争者时说，欧盟是美国的「敌人」。

他说：「我们有很多敌人。欧盟就是一个。他们在贸易上这样对我们。」他还说俄罗斯「在某些层面上是敌人」，中国则是 「经济上的敌人」。

但他补充说自己并不是全以负面看待这些国家。「这不是说他们坏。不是这个意思。是说他们很有竞争力。」

欧盟则回应这样的说法对当前局势没有帮助。欧盟委员会副主席提莫曼斯（Frans Timmermans）说：「称你的好朋友为敌人只会让你真正的敌人开心。欧洲和美国在历史上相连，价值共享。欧洲不会放弃美国，一如美国未曾放弃欧洲。这就是朋友。」

欧洲理事会主席图斯克 (Donald Tusk) 在推特上表示，「美国和欧盟是最好的朋友。谁说我们是敌人就是散布假新闻。」

特朗普在访问中也再次大肆批评德国，说德国与俄国签订天然气协定是「举白旗」投降。

李芊 / 夏立民 / 罗法 (路透社、法新社、德新社、美联社)