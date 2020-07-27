中欧经贸对话 有望年内达成投资协定

（德国之声中文网）本周二（7月28日），欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）、欧盟贸易委员霍根（Phil Hogan）与中国国务院副总理刘鹤以视频会议形式共同主持了第八次中欧经贸高层对话。

北京高调赞扬

中国商务部的新闻发布称，本次主题为"开启后疫情时代中欧合作新局面，引领全球经济稳健复苏增长" 的会谈中，双方就共同抗击新冠肺炎疫情、全球经济治理、产业链供应链安全、中欧投资协定谈判、扩大市场开放、数字经济、金融和税务等领域合作进行了讨论。

中方称，会谈中，双方承诺进一步相互开放市场，为双方企业提供公平、非歧视的贸易投资环境。为推动全球经济恢复性增长，双方将采取有效措施，保证贸易物流畅通，保障上下游工业品和原材料供应，促进投资项目正常运营，维护产业链供应链安全稳定。

新华社、《人民日报》等多家中国官媒均报道了此次会谈，并将其称为"振奋人心"的消息，盛赞"在当前充满不确定性的大背景下，这样的对话太珍贵了"。中国商务部的新闻稿也强调，双方认为，在全球新冠肺炎疫情和世界经济受到严重冲击的特殊背景下，中欧举行经贸高层对话意义重大。

中国商务部表示，双方充分肯定中欧投资协定谈判特别是就公平竞争议题取得的重大进展，将继续加强督导，加快推进剩余问题的讨论，按照领导人确定的目标在年内完成谈判，达成高水平投资协定。

根据中国商务部会谈纪要，双方达成的共识还包括支持中国"一带一路"倡议同欧盟欧亚互联互通战略对接，积极推进中欧互联互通和第三方市场务实合作。

欧盟要求中方落实改革

欧盟委员会的官网上也发布了相关消息。其中东布罗夫斯基斯称，在当前危机下，欧盟必须要和包括中国在内的全球伙伴合作，同时也指出，也必须关注欧盟公司在华得到平等的机会这样的症结问题。

霍根表示，"欧盟与中国之间的双边关系、贸易关系必须基于互惠和公平竞争的重要原则，并基于清晰且可预测的规则。今天，我呼吁中国对多边体系及其规则进行认真的改革，消除阻碍欧洲投资者……进入中国市场的现有壁垒"。

在今年下半年德国欧盟轮值主席国任期内，与中国的投资协定谈判是欧盟的一大重要议程。此前有分析指有关谈判遇到分歧和困难。

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