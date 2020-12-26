中欧投资协议面临“难产” 美国扮演什么角色？

（德国之声中文网）欧盟和中国曾表示希望在年底之前就欧中投资协议达成一致，而随着2020年剩下的日子屈指可数，这份协议达成的前景似乎也越来越不确定。此前德国媒体大多着重于分析谈判中存在的分歧，比如公平竞争，市场准入等。但是近日美媒的一些报道则指向协议“难产”背后的另一个原因：候任美国总统拜登为此“踩了刹车”。



在这样一个新冠疫情肆虐的动荡之年，欧盟对于中国的态度本来就经历了不少转变，同时各成员国之间在对华政策上也存在诸多分歧。《华盛顿邮报》记者Emily Rauhala上周撰文指出，中国和德国在致力于推动协议的达成，因为这将会使得中国和欧盟互相之间的投资变得更加容易。“但是在大西洋两岸都存在质疑的声音，那就是欧盟现在与北京深化合作关系，是否是一个恰当的时机。”

北京寻求在拜登上台之前制造“既成事实”？

对于欧洲人来说，特朗普的四年任期给跨大西洋关系造成了严重的损伤。而中美之间的贸易战和政治对峙，也使欧盟处于两边为难的尴尬境地。美国大选的结果改变了这一局面，因为当选的拜登早已许诺，要在上任之后积极修复美欧关系，并且希望与盟友形成“统一战线”，共同应对中国。



有关投资协议的谈判从2014年就开始了，而在德国今年下半年任欧盟轮值主席期间，谈判进程得以加快。这也是为什么柏林方面希望在年底，也就是德国轮值主席任期结束之前，能够敲定这份协议的原因之一。



《华盛顿邮报》记者Emily Rauhala还分析指出，在拜登当选美国总统之后，北京也看到了推动这一协议的紧迫性。他们希望赶在拜登上台之前就达成协议。而这正是寻求“联欧抗中”的拜登团队所不希望看到的结果。

从“即将达成”到“面临破功”的转折

起到关键“刹车”作用的举动，就包括拜登指定的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）的一条推文。他于12月22日转发了路透社当日发布的一则有关“中国和欧盟有意在年底之前达成投资协议”的新闻，在转发时写道：“拜登-哈里斯政府将会十分欢迎及早与我们的欧洲伙伴开展磋商，讨论我们对于中国经济行为的共同担忧。”





《纽约时报》也报道了拜登团队向欧洲施压导致中欧投资协议陷入停滞的消息。该报指出，一份126页的协议草案已经在一周多以前送给各成员国传阅，待解决的只是一些具体的措辞问题。但是最后几轮的谈判中，针对中国的批评声音越来越多。



据了解谈判情况的人士对媒体透露，欧盟贸易专员东布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）原定与12月22日与中国副总理刘鹤之间的会谈临时取消。欧盟各成员国原定在22日会议中讨论中欧投资协定的议程也被删除。



12月23日，法国贸易部长里斯特（Franck Riester）表示，如果中国不在解决强迫劳动的问题上有所作为，那么法国就拒绝支持该协议。



而在两天之后，中国外交部发言人的表态似乎也暗示协议难以在短时间内达成。汪文斌在25日的例行记者会上说，“中国将在维护好自身安全发展利益的前提下，按照自身节奏开展对外谈判”。他强调，“协定的达成需双方共同努力、相向而行”。

不该在这个时候“奖励”中国？

事实上，欧盟和中国在很多问题上仍然难以“相向而行”。习近平担任国家领导人之后的中国变得“威权”色彩更加浓重。在欧盟内部，批评北京人权纪录的声音越来越多，对于中国在国际事务中日益咄咄逼人的态度也越来越不满。但是对于如何应对这样一个日益强硬的中国，各成员国之间并没有多少共识。



支持与中国签订投资协议的声音强调，这将是推进中欧关系向前迈进的务实一步。比如中国欧盟商会主席武特克(Jörg Wuttke)日前在接受德国之声采访时指出，如果“两大地区经济体能在这个贸易战的时代达成共识”，将是具有重要象征意义的事件。他相信，投资协议将会给欧洲带来裨益，有助于在欧洲本地创造更多的就业岗位。



武特克认为，这份协议是欧盟与中国两方之间的事情，应该把它和美欧关系分开来看。“我相信我们会和拜登政府有很多的沟通，因为我们有很多共同的担忧，但是我们也应该单独地看待这份协议。这是一件必须要完成的事情，宜早不宜迟。”



而反对者则认为，在这个时间点上给北京“奖励”实属不明智，尤其是考虑到美国的因素。欧洲智库欧洲外交政策研究委员会的亚洲项目主任厄特尔（Janka Oertel）指出：“经历了这一年中国在全世界的糟糕行为之后，（如果签署协议）这将会释放一个奇怪的信号。”她反对所谓“务实”的说法：“在这个关键的时候，和中国一起做这样的事情，并不是什么日常业务往来。”



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