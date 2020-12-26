 中欧投资协议面临“难产” 美国扮演什么角色？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2020

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时政风云

中欧投资协议面临“难产” 美国扮演什么角色？

随着新年的临近，中欧之间在年底前达成投资协议的目标似乎也越来越难实现。多家美媒近日分析指出，拜登团队不希望欧盟在美国新政府上任之前和中国达成协议，为此“踩了刹车”。

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, president-elect

拜登不希望欧盟在他上任之前和中国签署投资协议？

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长期以来，欧盟一直要求在中国获得更多的市场准入。为此与北京的拉锯战已进入最后阶段。如果欧盟和中国现在相互拉近距离，美国总统拜登会如何面对呢？

中国外交部发言人做出的最新表态一定程度打消了外界对于欧中即将达成且签署投资协定的期待。从2013年开始，双方就这一协定已经展开了35轮谈判。本月中旬中国商务部还曾对外表示，谈判取得重要进展。

欧中原定在2020年底前达成贸易协议，如今距离2020年结束剩不到一周，却传出谈判陷入僵局的消息，原因是中国在核能领域提出新要求。中国外交部则指出以上报道为假新闻。

在华欧洲企业对年底前达成中欧投资协定充满期待。一些欧洲议员和人权组织关心新疆强制劳动问题，拜登政府则顾虑该协定影响美国和欧洲联手抗中。

（德国之声中文网）欧盟和中国曾表示希望在年底之前就欧中投资协议达成一致，而随着2020年剩下的日子屈指可数，这份协议达成的前景似乎也越来越不确定。此前德国媒体大多着重于分析谈判中存在的分歧，比如公平竞争，市场准入等。但是近日美媒的一些报道则指向协议“难产”背后的另一个原因：候任美国总统拜登为此“踩了刹车”。

在这样一个新冠疫情肆虐的动荡之年，欧盟对于中国的态度本来就经历了不少转变，同时各成员国之间在对华政策上也存在诸多分歧。《华盛顿邮报》记者Emily Rauhala上周撰文指出，中国和德国在致力于推动协议的达成，因为这将会使得中国和欧盟互相之间的投资变得更加容易。“但是在大西洋两岸都存在质疑的声音，那就是欧盟现在与北京深化合作关系，是否是一个恰当的时机。”

北京寻求在拜登上台之前制造“既成事实”？

对于欧洲人来说，特朗普的四年任期给跨大西洋关系造成了严重的损伤。而中美之间的贸易战和政治对峙，也使欧盟处于两边为难的尴尬境地。美国大选的结果改变了这一局面，因为当选的拜登早已许诺，要在上任之后积极修复美欧关系，并且希望与盟友形成“统一战线”，共同应对中国。

有关投资协议的谈判从2014年就开始了，而在德国今年下半年任欧盟轮值主席期间，谈判进程得以加快。这也是为什么柏林方面希望在年底，也就是德国轮值主席任期结束之前，能够敲定这份协议的原因之一。

《华盛顿邮报》记者Emily Rauhala还分析指出，在拜登当选美国总统之后，北京也看到了推动这一协议的紧迫性。他们希望赶在拜登上台之前就达成协议。而这正是寻求“联欧抗中”的拜登团队所不希望看到的结果。

从“即将达成”到“面临破功”的转折

起到关键“刹车”作用的举动，就包括拜登指定的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）的一条推文。他于12月22日转发了路透社当日发布的一则有关“中国和欧盟有意在年底之前达成投资协议”的新闻，在转发时写道：“拜登-哈里斯政府将会十分欢迎及早与我们的欧洲伙伴开展磋商，讨论我们对于中国经济行为的共同担忧。”



 《纽约时报》也报道了拜登团队向欧洲施压导致中欧投资协议陷入停滞的消息。该报指出，一份126页的协议草案已经在一周多以前送给各成员国传阅，待解决的只是一些具体的措辞问题。但是最后几轮的谈判中，针对中国的批评声音越来越多。

据了解谈判情况的人士对媒体透露，欧盟贸易专员东布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）原定与12月22日与中国副总理刘鹤之间的会谈临时取消。欧盟各成员国原定在22日会议中讨论中欧投资协定的议程也被删除。

12月23日，法国贸易部长里斯特（Franck Riester）表示，如果中国不在解决强迫劳动的问题上有所作为，那么法国就拒绝支持该协议。

而在两天之后，中国外交部发言人的表态似乎也暗示协议难以在短时间内达成。汪文斌在25日的例行记者会上说，“中国将在维护好自身安全发展利益的前提下，按照自身节奏开展对外谈判”。他强调，“协定的达成需双方共同努力、相向而行”。

不该在这个时候“奖励”中国？

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen China und der EU

事实上，欧盟和中国在很多问题上仍然难以“相向而行”。习近平担任国家领导人之后的中国变得“威权”色彩更加浓重。在欧盟内部，批评北京人权纪录的声音越来越多，对于中国在国际事务中日益咄咄逼人的态度也越来越不满。但是对于如何应对这样一个日益强硬的中国，各成员国之间并没有多少共识。

支持与中国签订投资协议的声音强调，这将是推进中欧关系向前迈进的务实一步。比如中国欧盟商会主席武特克(Jörg Wuttke)日前在接受德国之声采访时指出，如果“两大地区经济体能在这个贸易战的时代达成共识”，将是具有重要象征意义的事件。他相信，投资协议将会给欧洲带来裨益，有助于在欧洲本地创造更多的就业岗位。

武特克认为，这份协议是欧盟与中国两方之间的事情，应该把它和美欧关系分开来看。“我相信我们会和拜登政府有很多的沟通，因为我们有很多共同的担忧，但是我们也应该单独地看待这份协议。这是一件必须要完成的事情，宜早不宜迟。”

而反对者则认为，在这个时间点上给北京“奖励”实属不明智，尤其是考虑到美国的因素。欧洲智库欧洲外交政策研究委员会的亚洲项目主任厄特尔（Janka Oertel）指出：“经历了这一年中国在全世界的糟糕行为之后，（如果签署协议）这将会释放一个奇怪的信号。”她反对所谓“务实”的说法：“在这个关键的时候，和中国一起做这样的事情，并不是什么日常业务往来。”

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