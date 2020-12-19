 中欧投资协议谈判年底前恐“破功” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2020

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时政风云

中欧投资协议谈判年底前恐“破功”

中国外交部发言人做出的最新表态一定程度打消了外界对于欧中即将达成且签署投资协定的期待。从2013年开始，双方就这一协定已经展开了35轮谈判。本月中旬中国商务部还曾对外表示，谈判取得重要进展。

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China

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欧中原定在2020年底前达成贸易协议，如今距离2020年结束剩不到一周，却传出谈判陷入僵局的消息，原因是中国在核能领域提出新要求。中国外交部则指出以上报道为假新闻。

欧盟与中国有望在年底前签订投资协议。此时，欧盟呼吁中国释放被关押的维权人士，强调中国法律明定被告有权取得公平审判。

长期以来，欧盟一直要求在中国获得更多的市场准入。为此与北京的拉锯战已进入最后阶段。如果欧盟和中国现在相互拉近距离，美国总统拜登会如何面对呢？

（德国之声中文网）周五（12月25日），中国外交部发言人在北京表示，中国将在维护好自身安全发展利益的前提下，按照自身的节奏开展对外谈判。

此前欧盟代表曾充满信心地表示，到今年年底，双方已经持续进行了7年的谈判可以结束并达成协议。截至12月底担任欧盟理事会轮值主席国的德国政府也曾努力促进达成该协议。欧洲企业期望该协议能让他们更便利地进入中国市场。

陷入僵局多年的投资保护协议谈判最近取得了相当大的进展。德国是欧盟国家中贸易量最大的对华出口国，德国借助谈判大力敦促北京废除强迫劳动制度。据内部人士透露，中国被要求执行联合国国际劳工组织的标准并采取有效步骤批准该联合国组织的相关标准。

此外，工作条件以及遵守国际劳工《公约》一直是双方达成协议的最大障碍之一。据驻北京的一位西方外交官称，中国要求对敏感基础设施领域的准入，如能源、水处理和公共事业等部门也是一个症结所在。

李京慧/洪沙 (路透社)

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