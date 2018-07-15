中欧峰会 欧吁中美俄联手防贸易混乱

(德国之声中文网) 欧盟周一(16/7)与中国在北京举行年度峰会。欧洲理事会主席图斯克 (Donald Tusk) 和欧盟委员会主席容克 (Jean-Claude Juncker)，在北京与中国总理李克强会面。

双方会后发表措词相对温和的联合公报，重申支持自由贸易、促进多边主义，以及共同维护以规则为基础的国际秩序。这次是继2015年以后，中欧再度发表公报，前两年双方因南海问题而无法达成共识。他们这次亦同意扩大市场准入和加快双边投资协定谈判。

欧﹕中美俄应合作避免冲突混乱

今年峰会正值中美贸易战，而且和美俄领导人会晤在同一天举行，外界都关注世界几大经济体的互动，尤其中欧会否联手抗美。

图斯克呼吁，中、美、俄三国携手为日益紧张的国际贸易局势降温，警告要避免陷入剧烈冲突和混乱之中。「这是欧洲和中国的共同责任，但与此同时，美国和俄罗斯也请勿摧毁它（国际贸易秩序），而是要改善它。不要开打贸易战，以致其转变为激烈冲突。」他补充﹕「我们还有时间防止冲突和混乱发生。」

李克强在联合记者会上，被问及中国是否利用这次峰会与欧盟结盟对抗美国，他称中美争议是两国之间的事，要由北京和华盛顿来解决。「我们的峰会并非指向任何第三方国家。」他重申中国希望解决争端﹕「中国不想与美国打贸易战，没有任何一方是赢家。」

欧吁改革WTO 李克强和应

世界贸易组织(WTO)改革也是峰会焦点之一，特朗普政府早前多次批评世贸规则过时。早前有分析预计，中国和欧盟会在会谈期间成立一个改革世贸组织的工作小组。

图斯克说，世界需要贸易改革而非冲突﹕「所以我呼吁中国联同特朗普和普京，启动世贸组织的彻底改革。」但他没有明言所指的是何种改革。法国总统马克龙五月时也曾经提出就检讨世贸组织展开对话。

李克强则表示，中国支持改革世贸组织﹕「我们同意捍卫自由贸易，而欧盟和中国是两大稳定力量。」他多次批评，美国向中国商品开徵关税违反世贸规则，强调中国会与欧盟共同捍卫自由贸易秩序。

在中欧峰会的同一天，中国也公布了最新的经济数据--第二季经济增长率有6.7%，按季轻微下跌0.1个百分点。中国统计局发言人警告﹕「中美贸易磨擦是由美国单方面挑起的，这将会冲击中美经济。在全球经济高度融合、生产链全球化之下，很多国家也会受到影响。」

中欧关係又爱又恨

拥有28个成员国的欧盟是全球最大的贸易集团，也是中国第二大贸易伙伴。 早前，中方领导人曾经向德、法等欧洲国家招手组建联盟抵抗美国，但最终无功而还。

事实上，虽然欧洲领袖一再批评特朗普的关税措施，但却与美国同样不满中国贸易不公和壁垒政策。欧盟上月发表报告指，北京去年向新进口货品和投资设置的壁垒冠绝全球。不少欧盟企业抱怨它们被禁止收购中国资产，但中国企业在欧洲却全无限制，对此中方该如何回应，李克强峰会后并没有任何表示。

欧盟也对中国进一步开放市场的承诺持怀疑态度，担心中国试图分化欧盟，削弱欧盟在东欧的经济影响力。儘管如此，欧洲官员表示，特朗普瞄准欧盟的关税政策，正好有机会证明中欧关係可以成为全球贸易的堡垒。

在峰会开始之前，中国驻欧盟大使张明周日(15/7)在中国官媒《人民日报》刊登评论，表示在「单边主义和贸易保护主义甚嚣尘上、大国经贸关係持续紧张」的背景下，中欧关係如何成为「稳定砝码」是会谈焦点。

特朗普「敌人说」

特朗普周日(15/7)接受CBS访问，被问到美国在世界上最大的竞争者时说，欧盟是美国的「敌人」。

他说：「我们有很多敌人。欧盟就是一个。他们在贸易上这样对我们。」他还说俄罗斯「在某些层面上是敌人」，中国则是 「经济上的敌人」。

但他补充说自己并不是全以负面看待这些国家。「这不是说他们坏。不是这个意思。是说他们很有竞争力。」

欧盟则回应这样的说法对当前局势没有帮助。欧盟委员会副主席提莫曼斯（Frans Timmermans）说：「称你的好朋友为敌人只会让你真正的敌人开心。欧洲和美国在历史上相连，价值共享。欧洲不会放弃美国，一如美国未曾放弃欧洲。这就是朋友。」

欧洲理事会主席图斯克 (Donald Tusk) 在推特上表示，「美国和欧盟是最好的朋友。谁说我们是敌人就是散布假新闻。」

特朗普在访问中也再次大肆批评德国，说德国与俄国签订天然气协定是「举白旗」投降。

李芊 / 夏立民 / 罗法 (路透社、法新社、德新社、美联社)