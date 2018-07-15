中欧峰会登场 特朗普又开砲

(德国之声中文网) 欧盟周一(7/16)与中国举行年会。由于中国与欧洲同样受到美国贸易关税冲击，北京当局希望联美抗欧，预计将在会中提出共同抵制美国的讨论。

中国总理李克强将在北京接待欧洲理事会主席图斯克 (Donald Tusk)和欧盟委员会主席容克 (Jean-Claude Juncker )。中欧双方首次重新就长期投资条约谈判和双边市场准入进行讨论。

预计会后将公布一份间单的公报，肯定双方对多边贸易体系的承诺。过去在2016年和2017年的会议之后，领导人对此类联合声明并没有展现足够的共识。

今年的谈判在中美贸易争端加剧的背景下举行。中美双方虽然喊话要进行新一轮谈判，但至今未果。

欧洲特使表示，自去年开始，他们感受到中国迫切需要寻找「志同道合」的国家，共同反对特朗普的「美国优先」政策。

中国驻欧盟大使张明周日(7/15)在中国官媒人民日报的评论中表示，在「单边主义和贸易保护主义甚嚣尘上、大国经贸关係持续紧张」的背景下，中欧关係如何成为「稳定砝码」将是讨论焦点。

张说：「中欧作为两大稳定和负责任力量，在维护多边主义方面有着广泛共识，也有共同利益。」

欧盟作为世界上最大的贸易集团，虽然不贊成特朗普的关税措施，却同样关注中国贸易不公。对于中国要求其对美採强硬立场，欧盟并未随之起舞。

欧盟也对中国进一步开放市场的承诺持怀疑态度，担心中国试图分化欧盟，削弱欧盟在东欧的经济影响力。

儘管如此，欧洲官员表示，特朗普瞄准欧盟的关税政策，正好有机会证明中欧关係可以成为全球贸易的堡垒。

中国和欧盟预计将在会谈期间成立一个改革世界贸易组织的工作小组。

欧盟委员会发言人希纳斯 (Margaritis Schinas)周五表示，与中国的讨论将集中在「贸易和投资，致力于应对气候变化和投资洁淨能源，以及外国和安全问题，包括朝鲜半岛局势」。

希纳斯表示，双方领导人也将谈论如何共同致力维护伊朗核协议。

特朗普「敌人说」

特朗普周日接受CBS访问，被问到美国在世界上最大的竞争者时说，欧盟是美国的「敌人」。

他说：「我们有很多敌人。欧盟就是一个。他们在贸易上这样对我们。」

他还说俄罗斯「在某些层面上是敌人」，中国则是 「经济上的敌人」。

但他补充说自己并不是全以负面看待这些国家。「这不是说他们坏。不是这个意思。是说他们很有竞争力。」

欧盟则回应这样的说法对当前局势没有帮助。

欧盟委员会副主席提莫曼斯（Frans Timmermans）说：「称你的好朋友为敌人只会让你真正的敌人开心。」

他表示，「欧洲和美国在历史上相连，价值共享。欧洲不会放弃美国，一如美国未曾放弃欧洲。这就是朋友。」

欧洲理事会主席图斯克 (Donald Tusk)在推特上表示，「美国和欧盟是最好的朋友。谁说我们是敌人就是散布假新闻。」

特朗普在访问中也再次大肆批评德国，说德国与俄国签订天然气协定是「举白旗」投降。

夏立民/罗法 (路透社、法新社、德新社)