中欧峰会柳暗花明: 开放市场与平等贸易

(德国之声中文网) 周二，中国与欧盟在峰会上达成共识，将加强双边贸易关系，并共同努力为外国投资者开放中国市场。

一个月前，在中美贸易战的大背景下，欧盟委员会批评北京的贸易措施不公平，并为北京贴上「系统性对手」的标签。

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峰会看点

在谈判的最后关头，北京与布鲁塞尔达成协议，签订了七页的联合声明，同意以下事项:

- 欧盟见证中国开放其经济，借用欧盟的措辞，便是致力于迈向更加「广泛」与「非歧视」的市场准入。

- 针对交出知识产权以交换市场准入许可的方面，双方同意不得强制转让技术。

- 双方将在中欧世贸组织改革联合工作组已建立之工作基础上，加紧旨在加强产业补贴国际规则的讨论。

欧洲企业的「平等待遇」

新华社报道，在回答关于市场准入的提问时，李克强指出，中欧双方一致同意打造公平竞争的营商环境，双方都应采取非歧视原则对待对方企业。

该报导引述李克强说，中国在今年6月将进一步缩减外资准入负面清单，采取「非禁即入」原则，为中外资企业提供一视同仁的服务和便利。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)盛赞中国签署联合声明是「突破」, 特别是北京承诺加强对产业补贴的规定。

图斯克说:「这是一个突破。 这是中国首次同意就关键的世贸组织改革同欧盟进行合作。 」

对中国影响力的担忧

欧盟越来越担心中国国有企业收购欧洲的关键资产，中国却没有相对开放其市场。

欧盟和美国的政客和企业批评中国强迫外国公司交出知识产权, 作为打进中国这个世界第二大经济体的交换条件。

北京多次向外国公司和投资者承诺开放其经济, 但批评人士表示, 中国并没有付出太多心思兑现承诺。

美国现在与中国打贸易战的同时，也像欧盟施压，要求他们挺身对抗中国。 最显著的例子是，鉴于华为与中国情报机构的联系，美国希望欧盟禁用华为的产品。

高风险谈判: 欧盟是中国最大的贸易伙伴, 欧盟与中国之间的双向贸易额每年在 5, 750亿欧元 (合 6, 480亿美元) 左右。 这对欧盟来说也事关重大, 因为中国是欧盟第二大贸易伙伴, 只是在美国之后才进入欧盟。

接下来会发生的事: 李总理将前往克罗地亚, 参加周四和周五在克罗地亚举行的另一個欧洲峰会, 举行所谓的「16+1峰会」。 这次会议给了中欧和东欧国家单独与北京会晤的机会, 此举招致了其他欧洲国家的批评，認為有分化欧盟之嫌。

罗法/楊威廉(美联社、法新社、路透社)