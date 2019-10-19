中欧展开双向投资协商 王毅: 协商过程一切顺利

(德国之声中文网) 根据法国外交部的消息，王毅周一与法国外长勒德里安 (Jean-Yves Le Drian) 进行会晤，据悉是谈论一些外交相关事宜。 法新社报导，王毅强调中国正在开放更多领域给外资，并承诺中国将持续开放市场，让中国与欧盟能因此成功签署双向投资协议。

王毅说：「我们对于这次协商的结果相当有自信，而协商过程也一切顺利。 在今年中欧峰会时，双方领袖都认为谈判能让中国与欧洲在年底针对投资协议达到很大的进展，并在2020年成功签署一份质量很高的协议。 」

此外，王毅在访谈中也暗示中国希望能与欧洲展开自由贸易谈判，并呼吁双方在短期内针对自由贸易的可行性展开研究。 他表示：「中国与欧洲是彼此最重要的经济与贸易伙伴。 」

尽管中国与美国正在试图为贸易战找出解套，但是双方持续超过一年的纠葛已经严重影响了中国的经济发展。 王毅指出，法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 预计11月4日到6日会出访中国，双方也预计在那段期间签署30到40份的协议。

王毅呼吁，中国与法国应该透过双边合作来展现两国对多边主义的支持，并在单边主义逐渐盛行的情况下，透过合作来突显联合国的重要性。 他说：「中法两国必须向国际社会展现我们遵守国际关系的原则，也会透过合作来捍卫世界的正义与和平。 」

中国欧盟商会: 外商投资法内容周全但缺少惩罚

此外，中国欧盟商会会长伍德克 (Joerg Wuttke) 10月18日表示，他认为中国新的外商投资法顾及到商会对中国投资环境的疑虑，而且也特别强调了防止强制技术转移的部分，加强对商业机密的保护。

如果这个法案在2020年1月正式施行的话，这些内容将替中美贸易战中的两大争端找出可能的解套。 中国欧盟商会已经在10月10日收到中国新外商投资法的条文内容，而中国欧盟商会被中国政府赋予20天的时间作出回复。

虽然欧盟商会肯定中国顾及该单位对投资环境的疑虑，但伍德克也提到该法目前没有任何惩罚性条款，可能代表法条内容仍不完整。 伍德克说，由于现在正处经济逆风期，所以中国政府更应该改善外国企业在中国的投资环境，才能使中国市场维持吸引力。

此外，外界也批评中国的外商投资法内容仍有模糊地带，这可能导致执行上的困难。 另外，外国企业在中国面临的主要挑战乃是来自国家控制，但是目前中国政府尚未针对此问题提出任何的改善措施。

杨威廉/罗法(综合报导)