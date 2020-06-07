中欧商会信心调查: 疫情凸显中国现有问题

(德国之声中文网)2020年6月10日，北京—中国欧盟商会携手与罗兰贝格咨询公司共同发布《中国欧盟商会商业信心调查2020》。

中国欧盟商会调查发现，在疫情爆发以前，在中国经营的欧洲企业在2019年就已经感受到「中国经济发展速度的放缓」，而且他们认为这对企业经营的影响甚至比中美贸易战和全球经济放缓更严重，相当于欧洲企业在中国经营的最大障碍。

中国欧盟商会表示，现在要判断是否看到中国经济的快速复苏有点为时过早。中国的经济与世界经济密切相连，中国的经济也不只是会受到中国国内情势影响，也会受到全球情势影响。罗兰贝格咨询公司代表、全球管委会联席总裁戴璞(Denis Depoux)说:「现在，在有可能爆发第二波、甚至第三波疫情的情况下，就算中国国内的情况非常好，供应链以及需求都仍然有可能受到影响。」

此外，据调查显示，运输、物流配送、汽车、化工和石油 企业在 2019 年已经是降幅最大的产业，而这些行业目前受到疫情的打击又是最为严重。尤其是汽车这种拥有许多零件、特别倚赖全球分工的产业，受到的冲击格外严重: 报告引用德国汽车行业协会在 3 月进行的第二次调查发现，随着疫情从中国扩展到欧洲，全球汽车供应链依然处于瘫痪状态。由于许多在欧洲的汽车制造企业关闭工厂，生产几乎完全停止，中国汽车生产的重启速度不如预期。

国有企业改革无感

针对中国国有企业的改革，半数的受访者认为在2020年，政府将以牺牲私营企业–不论是不是外籍企业—为代价，来让国有企业获取新的发展机遇。认同此猜测的受访企业同比增长7%。在全球疫情爆发的不稳定环境下，政府愈发将国有企业作为实现经济稳定的保证和支柱。

新冠病毒：哪些行业已经受创 德国总理在武汉 2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 少有的情况 一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

新冠病毒：哪些行业已经受创 跟不上病毒 不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 零售商和餐饮业 肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没时间看球 和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

新冠病毒：哪些行业已经受创 汽车生产商尤其受威胁 汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没人躲得过 在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

新冠病毒：哪些行业已经受创 本田倍加小心 日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

新冠病毒：哪些行业已经受创 缺补给 疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

新冠病毒：哪些行业已经受创 中国人足不出户 在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

新冠病毒：哪些行业已经受创 有备无患 在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。



商会在声明中将中国国有企业在经济中扮演特殊角色的现象称为「一个经济，两种系统」: 一方面，随着中国的市场力量越来越大，政府所采取的现代监管机制也更贴近国际标准；可另一方面，经济的关键领域仍由国有企业巨头把控，一些私营企业被束缚，或甚至被迫退出市场。

中国欧盟商会副主席夏澜(Charlotte Roule)强调: 「国有企业所导致的市场扭曲情况必须被有意义的改善。」她强调，在疫情之下，国有企业对市场的影响可能进一步扩大，因为在动荡时期，政 府视国企为作稳定之源，因而导致更多本应流向民营企业的资源流向国有企业。

说好的加大开放市场呢？

记者会上，各区商会代表包括北京、南京、上海、沈阳、天津、中西部与南部代表不约而同表示，提高透明度、增加对话与沟通是他们期盼的重要事项。

当询问欧洲企业「在中国内地经营面临的三大监管问题是什么？」模糊不明的法律法规、不可预测的立法以及执法中的自由裁量是最多人选择的回答。

商会区域代表在分享与企业主对话的情况时，呈现了各地欧洲企业在中国经济中因难以进入市场而遭遇挫折感，并且期望中国当局在实施政策之前能够更好的与企业对话、咨询。

报告显示，虽然中国自2019年7月颁布实施最新的《外商投资准入特别管理措施（负 面清单）》以及自由贸易区的外资准入负面清单，但大多数受访者并未明显感受到市场准入有所改善，同意其行业的市场准入有所改善的受访者比例只比去年增加1%。金融服务和环保等行业属于例外，这两个行业从近期的政策放宽中受益最大，感受到市场开放的比例分别为 64% 和 59%。

但是各区域商会代表也表示，值得庆幸的是，商会仍然能够扮演企业与中国政府之间的沟通桥梁，协助传达企业的意见。南京商会主席韦伯(Bernard Weber)说，有企业对商会的功能表达感谢，但是仍然希望中国政府更加透明，提高欧洲企业参与政策研拟的讨论过程。