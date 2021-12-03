中概股退市潮？中国证监会澄清

（德国之声中文网）美股中概股12月3日暴跌，多个分析称背后原因是美国2日通过了《外国公司问责法》的规定，更引发中概股退市的讨论，对此，中国中国证券监督管理委员会12月5日强调，有关中方推动在美中企退市的报导完全是「误解误读」，并称「一些境内企业正在积极与境内外监管机构沟通，推进赴美上市事宜」。

美国证券交易委员会（SEC）12月2日《外国公司问责法》，该法要求在美上市的外国公司必须提供审计底稿供美国检查，否则可能3年内被勒令退市。隔天12月3日（周五）中概股暴跌，蔚来汽车美国存托凭证(ADR)当日下跌12%，一周内累计下跌超过20%。理想汽车下跌16%，周内累计跌幅达到13%左右。被看作是中国网路龙头的阿里巴巴跌幅则超过8%。

针对《外国公司问责法》，中国证监会周日（5日）回答媒体提问表示，证监会与相关监管部门始终对企业选择境外上市地持开放态度，充分尊重企业依法合规自主选择上市地，并指出「中美双方在中概股审计监管领域一直在开展合作，也曾通过试点检查探索有效的合作方式，为双方打下了较好的合作基础」。

不过，中国证监会发言人也批评美国一些政治势力近年来把资本市场监管政治化，「无端打压在美上市中国企业，胁迫中国企业退市，这不仅有悖于市场经济的基本原则和法治理念，也损害了全球投资者利益和美国资本市场的国际地位」，并称这「是一种『多输』的做法，对谁都没有好处」。

另外，中国证监会也澄清，中国有关监管部门出台了一系列促进平台经济规范发展的政策措施，其主要目的是规制垄断行为，保护中小企业权益和数据安全丶个人信息安全等，因此，中国政府出台的相关政策，并非对特定行业或民营企业的打压，也与企业境外上市活动没有必然联系。

美国金瑞基金（KraneShares）首席投资官布兰登·埃亨（Brendan Ahern）在接受中国媒体《每日经济新闻》采访时表示，「尽管市场对SEC上周四通过的这项法案有很大的反应，但其实此次SEC通过的法案并没有什么新鲜的内容。

埃亨指出，SEC的行为是提醒投资者，其将执行《外国公司问责法》，而这将使「在美国上市的中国公司以及美国和全球的投资者置入了一个进退两难的境地。」美国国会去年通过了这项专门针对中国公司的法案。

根据这项法案，上市公司会计监督委员会（PCAOB）能够检查在美国市场上市的外国公司的审计情况，该法案还要求公司在其董事会中列出任何中国共产党员。然而，北京拒绝允许PCAOB检查在中国和香港注册的公司的审计工作。

事实上，美国政府自2002年起，就要求检查外国上市公司账目，但中国和香港是唯二不允许检查账目的地区。出於国家安全考虑，中国当局不愿意让海外监管机构检查当地的会计师事务所。而美国证券交易委员会的这项新规则，旨在确保在美国上市的外国公司，特别是中国的公司，遵守美国的规则。美国监管机构担心，缺乏美国监督会使投资者面临风险。

（综合报导）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。