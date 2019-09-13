中概股命运难测 美中资本战要开打？

（德国之声中文网）上周五，彭博社援引三名消息人士称，特朗普政府正在考虑采取措施，让在美股上市的中国公司退市。其中两人表示，这将是限制美国对中国公司投资的一部分。另一人表示，这是出于特朗普政府对这些公司活动的安全忧虑。消息传出，美国三大指数周五下跌，市值隔夜蒸发2822亿美元。在美国上市的中概股也集体暴跌，蒸发436亿美元，其中阿里巴巴市值蒸发最多，为235亿美元。

据Wind咨询统计，截至9月28日，在美上市的中国企业累计226家，市值总计高达1.55万亿美元，其中90%以上是民营企业。

周六，彭博社援引美国财政部发言人莫妮卡·克劳利（Monica Crowley）的一份回应邮件声明称，"当前，美国政府未考虑阻止中国企业在美国证券交易所上市"。

纳斯达克股票交易所也称，当前没有计划阻止中国企业上市。不过，路透社有报道说，纳斯达克正收紧限制，放缓审批速度，以打击中国小企业新股发行（IPO）。

不过，本周一，有关美国可能限制中国公司进入美国资本市场的消息仍导致中国股市收跌近1%，至近一个月最低点。从明天起（10月1日），中国内地股市将因国庆节休市7天。

中方：强行将中美关系脱钩将引发金融市场动荡

周一当天，有记者在中国外交部例行记者会问道，对特朗普正在讨论措施限制美国投资流入中国市场的报道，美国财政部发言人回应说，政府当前并未考虑禁止中国公司在美国上市，中方对此有何评论；如果美方确实对投资流入中国设限，中方有何反应。中国外交部发言人耿爽表示，"我们注意到了相关报道，也注意到了美国财政部发言人做出的回应。中美经贸合作以及中美财经合作的本质是互利共赢的，搞极限施压，甚至企图强行地将中美关系脱钩，势必损害中美两国企业和民众利益，引发金融市场动荡，进而危及国际贸易和世界经济的增长。这不符合国际社会的共同利益。"

今年6月，美国国会两党议员已引入一项法案，旨在加强对在美国上市的中国公司的监管。法案要求这些中国公司接受监管，包括接受审计。未能达到要求的公司将被从美国证券交易所除名。

据报道，伦敦伊诺多经济公司（Enodo Economics）当时就提出了有关"美中经济脱钩"的说法，指出由于国会的这些倡议，在美中贸易战和技术战之后，还会增加资本战。

纳瓦罗：一半以上不准确或错误

白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗（Peter Navarro)本周一在接受CNBC采访时谈及彭博社有关特朗普政府考虑将中国公司从美国证券交易所摘牌的报道。他说，他读得比文章写得更仔细。 "超过一半的内容非常不准确或者就是错误的"，他说。不过，纳瓦罗避免对报告中的任何具体内容提出异议。