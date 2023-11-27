 中植集團爆雷後遭查 多名高層被捕 | 经济纵横 | DW | 27.11.2023

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经济纵横

中植集團爆雷後遭查 多名高層被捕

北京警方週末披露，已對負債累累的中國資產管理巨頭「中植系」公司多位重要人物展開調查。有外媒認為，類似的處理方法讓人想起先前的恆大集團。

2023年8月一位男子路過中植集團位於北京的辦公室前（資料照）

2023年8月一位男子路過中植集團位於北京的辦公室前（資料照）

（德國之聲中文網）先前被披露出已有重大債務問題的中國資產管理公司巨頭——中植集團——已經被中國當局展開刑事調查，警方也對多位嫌犯展開「刑事強制措施」，但目前並不清楚這些人的罪名，也不清楚後續的處理方針。

11月25日晚間，北京市公安局朝陽分局發布「情況通報」，表示近期依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，並對解某某等多名犯罪嫌疑人，採取了「刑事強制措施」。為了全面釐清案情、全力「追贓挽損」，北京警方也呼籲投資人報案、並配合警方取證。

彭博社報導，幾天前，這家影子銀行巨頭才剛剛表示，其資產負債表存在364億美元的缺口

中植集團創始人解直錕於2021年去世，但他的幾位親屬目前擔任該公司高層。因此「解某某」很可能指的是其中一位親屬。

警方聲明沒有詳細說明這些措施的內容或他們可能犯下的罪行。報導認為，用來描述這種情況的法律術語，與中國恆大集團董事長許家印案件中的法律術語類似。恆大集團曾在9月表示，許家印涉嫌犯罪。

根據中國的《刑事訴訟法》，警方的強制措施可以採取多種形式，包括傳喚、取保候審、監視居住、拘留和逮捕。這些措施可由警察、法院或檢察官執行。

中植沒有立即回覆路透社置評請求的電子郵件，也沒有接聽路透社的來電。

彭博社報導認為，北京警方對中植的處理方式，很像恆大案，圖為2021年9月恆大在深圳的辦公室（資料照）

彭博社報導認為，北京警方對中植的處理方式，很像恆大案，圖為2021年9月恆大在深圳的辦公室（資料照）

影子銀行重要的參與者

中植在11月22日發布一封公開信向投資者道歉，稱其總負債約為人民幣4200億元（合580億美元）至人民幣4600億元（合640億美元），而總資產估計為人民幣2000億元，明顯資不抵債。

中植集團是中國最大的民營資產管理公司之一，也是中國達3兆美元規模的影子銀行業的主要參與者。影子銀行指的是，提供與傳統商業銀行相似金融服務的非銀行中介機構。

在中國，與影子銀行相關的財富管理機構通常在商業銀行監管規則之外運作，主要將出售給散戶投資者的理財產品收益，轉往房地產開發商和其他行業。

然而，自2020年以來，中國債台高築的房地產業一直受到流動性緊縮的影響。 2021年底起，中國房地產開發商的違約行為導致經濟增長受阻，並引發全球市場震盪。因此，儘管一些分析師預計監管機構將介入以阻止更廣泛的影響，大眾對於經濟進一步惡化的擔憂仍可能重現。

在中國打擊影子銀行和房地產市場低迷的壓力下，中植集團過去幾年一直在出售其控制的一些上市公司的股權，並縮小業務規模

中國的影子銀行和房地產業近期都陷入低迷，圖為2023年8月，碧桂園在北京的一個工地（資料照）

中國的影子銀行和房地產業近期都陷入低迷，圖為2023年8月，碧桂園在北京的一個工地（資料照）

（彭博社、路透社等）

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