中植集团陷债務危機「严重资不抵债」

（德国之声中文网）中国的资产管理巨头--中植企业集团于11月22日向投资者发出一封道歉信。信中承认该公司「严重资不抵债」，负债总额约为4200亿至4600亿元人民币，已是中植集团总资产约2000亿元人民币的两倍以上。

此消息有可能再度引发对中国房地产债务危机蔓延至广泛的金融领域的担忧。路透社称，中植集团目前没有回应其置评请求。

难以填补的「大坑」

中植集团业务范围从采矿到资产管理，其陷入困境的迹象最早出现在今年7月，当时中植集团旗下信托公司--中融信托拖欠了数十款投资产品的款项兑付。

中植集团在其11月22日发布的道歉信中说：「由于集团资产集中于债权和股权投资，存续时间长，清收难度大，预计可回收金额低，流动性枯竭，资产减值情况严重。」

信中写道：「初步尽调显示，集团已严重资不抵债，存在重大持续经营风险，短期内可用于兑付债务的资源远低于整体债务规模。」

道歉信也向投资者承诺：「将严格遵守法律规定，积极配合并敦促中介机构进一步深化清产核资工作，分准确查清资产债务具体情况，将集团所有资产、权益，公平公正地用于投资者权益的保障。」

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



影子银行业的主要参与者

中植集团是中国达3万亿美元规模的影子银行业的主要参与者。影子银行指的是提供与传统商业银行相似金融服务的非银行中介机构。

在中国，与影子银行相关的财富管理机构通常在商业银行监管规则之外运作，主要将出售给散户投资者的理财产品收益转往房地产开发商和其他行业。

然而，自2020年以来，中国债台高筑的房地产业一直受到流动性紧缩的影响。 2021年底起，中国房地产开发商的违约行为导致经济增长受阻，并引发全球市场震荡。因此，尽管一些分析师预计监管机构将介入以阻止更广泛的影响，大众对于经济近一步恶化的担忧仍可能重现。

烂尾别墅的新主人

涉房地产子公司面临高违约风险

澳新银行高级中国策略师邢兆鹏（音）表示，中植旗下中融信托的基础资产主要与房地产相关，违约风险较高。他表示：「由于房地产行业陷入困境，该公司无法收回资金，因此其资产出现了大幅折损。」

在中国打击影子银行和房地产市场低迷的压力下，中植集团过去几年一直在出售其控制的一些上市公司的股权，并缩小业务规模。

经济研究机构佳富龙洲（Gavekal Dragonomics）的中国研究副主任贝多尔（Christopher Beddor）说：「如果有任何迹象表明中植的问题正在扩大，几乎能肯定金融监管机构会积极干预。」他补充，信托业只占整个金融体系的5%左右，因此出现问题不一定会带来严重威胁。

不过，贝多尔表示投资者获得全额偿还投资的机会微乎其微，「如果官员们愿意，他们当然可以让散户投资者获得全额赔偿，但这会使他们基本上背弃了多年来试图打破政府隐性担保的努力，我猜他们不会这样做。」

（路透社）

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