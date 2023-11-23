中植集团陷债務危機「严重资不抵债」

资产管理公司中植集团在给投资者的道歉信中提到，目前该公司负债总额已是总资产的两倍以上，「存在重大持续经营风险」。面对这样的债务「大坑」，分析师预期金融监管机构将积极干预。
（德国之声中文网）中国的资产管理巨头--中植企业集团于11月22日向投资者发出一封道歉信。信中承认该公司「严重资不抵债」，负债总额约为4200亿至4600亿元人民币，已是中植集团总资产约2000亿元人民币的两倍以上。
此消息有可能再度引发对中国房地产债务危机蔓延至广泛的金融领域的担忧。路透社称，中植集团目前没有回应其置评请求。
中植集团业务范围从采矿到资产管理，其陷入困境的迹象最早出现在今年7月，当时中植集团旗下信托公司--中融信托拖欠了数十款投资产品的款项兑付。
中植集团在其11月22日发布的道歉信中说：「由于集团资产集中于债权和股权投资，存续时间长，清收难度大，预计可回收金额低，流动性枯竭，资产减值情况严重。」
信中写道：「初步尽调显示，集团已严重资不抵债，存在重大持续经营风险，短期内可用于兑付债务的资源远低于整体债务规模。」
道歉信也向投资者承诺：「将严格遵守法律规定，积极配合并敦促中介机构进一步深化清产核资工作，分准确查清资产债务具体情况，将集团所有资产、权益，公平公正地用于投资者权益的保障。」
中植集团是中国达3万亿美元规模的影子银行业的主要参与者。影子银行指的是提供与传统商业银行相似金融服务的非银行中介机构。
在中国，与影子银行相关的财富管理机构通常在商业银行监管规则之外运作，主要将出售给散户投资者的理财产品收益转往房地产开发商和其他行业。
然而，自2020年以来，中国债台高筑的房地产业一直受到流动性紧缩的影响。 2021年底起，中国房地产开发商的违约行为导致经济增长受阻，并引发全球市场震荡。因此，尽管一些分析师预计监管机构将介入以阻止更广泛的影响，大众对于经济近一步恶化的担忧仍可能重现。
澳新银行高级中国策略师邢兆鹏（音）表示，中植旗下中融信托的基础资产主要与房地产相关，违约风险较高。他表示：「由于房地产行业陷入困境，该公司无法收回资金，因此其资产出现了大幅折损。」
在中国打击影子银行和房地产市场低迷的压力下，中植集团过去几年一直在出售其控制的一些上市公司的股权，并缩小业务规模。
经济研究机构佳富龙洲（Gavekal Dragonomics）的中国研究副主任贝多尔（Christopher Beddor）说：「如果有任何迹象表明中植的问题正在扩大，几乎能肯定金融监管机构会积极干预。」他补充，信托业只占整个金融体系的5%左右，因此出现问题不一定会带来严重威胁。
不过，贝多尔表示投资者获得全额偿还投资的机会微乎其微，「如果官员们愿意，他们当然可以让散户投资者获得全额赔偿，但这会使他们基本上背弃了多年来试图打破政府隐性担保的努力，我猜他们不会这样做。」
（路透社）
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