中梵续约时限再至 北京有建交与否主动权?

2024夏秋之交，国际和海外中文媒体不乏对中共政坛的报导与分析——特别是围绕年度北戴河会议和党魁习近平的街谈巷议更可谓是五花八门：从中风、逼宫到政变……无奇不有。在众多有关中国的新闻中，台湾在欧洲仅存的邦交国梵蒂冈正在低调但积极地推进与北京方面关系的消息，似乎并未吸引很多眼球。

（德国之声中文网）多少了解一些梵蒂冈与北京关系的人都会了解，梵中关系长期以来最大的分歧点就是“神权”和“主权”之争的问题——即中国大陆境内教区划分和主教任免权或“祝圣权”的最终归属问题。

从罗马天主教教廷和教旨角度来看，教宗依照天主教教义作为圣彼得在人间的代表，必须拥有对各国各级主教的祝圣权或任命权——这是神权。然而，从北京的角度来看，中共政府必须拥有对境内各宗教组织的绝对领导权，包括祝圣权——这是主权。

自从梵中2018年9月首度签署为期两年的《主教任命临时协议》迄今，尽管已历经2020和2022两次续约，但是围绕神权和主权的核心争执仍未解决。

或许正是因为有极大的争议性，梵中双方迄今都未正式公布双方签署的临时协议文本具体内容，只是选择了“一份协议、各自诠释”的某种灰色地带操作方式以求维系关系。

近来随着续约时限临近，梵蒂冈一方面继续拒绝公布协议具体内容，却一方面坚称，“协议规定教宗对中国主教有任命权”；然而，北京2023和2024年屡次三番自行任命上海和汕头等教区的主教之后，教廷最终被迫后续认可的事实，让教宗和梵蒂冈领导层再度受到巨大批评压力。

香港荣休枢机主教陈日君就曾多次在媒体上高调公开表态，批评教廷不顾神权底线与中共妥协的做法。除他之外，还有很多各国天主教组织和个人也对梵蒂冈不顾牺牲祝圣权与中共政权谈判的做法表示不满。

陈日君：希望教宗重新考虑对华政策 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

一位曾长期任职于梵蒂冈的不愿透露姓名的欧洲某国议会议员在接受DW记者访问时表示，他认为现任教宗方济各正在“牺牲教廷利益”，“不惜一切代价”寻求与北京的关系升级。

这位议员还指出，梵蒂冈国务卿帕罗林最近在频频对中国示好是就释放出“爱国与爱教不矛盾，只有爱国才能爱教”等讯号，这是教廷对中国“屈膝”，寻求维系一个“不平等协议”。

台北静观其变

就在梵蒂冈与北京之间频繁接触、你来我往之时，与梵蒂冈仍保持邦交关系的台湾则只有静观其变的选项。

据熟悉梵台关系的一位台湾外交人士说，从台北角度看，梵蒂冈为与北京建交可以“出卖台湾利益”早已是一个公开的秘密。

据他观察，如今面对教廷为促成关系升级而不断作出的让步，反而好像是北京方面在最终决策方面似乎仍犹豫不决。

这位外交人士说，目前教廷与北京关系是否能够升级甚至“建交”的最大障碍并不是谈判条件、主教任命等琐事，反而是中南海最高决策者是否敢于或愿意放开“地下教会”转正的这个口子，“招惹是非”，“增加不稳定因素”。

他说，“地下教会”转正并不是简单一个教众和神职人员名份改变以及新教区边界划分和管理等具体问题，而是中共二十届三中全会之后在进一步强化“统一领导、统一指挥”的党领导一切的大背景下，中南海决策者是否愿意面对这么多复杂民情状况和是否能拿出最后决心的问题。

梵蒂冈的“软硬两手”

在多方批评声中，也有资深分析人指出，教廷在连续遭遇中方“破坏”临时协议的挑战之后仍然坚持推进谈判的主要推动力，可能来自于现任教宗方济各的个人意志与决断。这种分析认为，面对巨大批评和压力，教廷仍然“忍辱负重”，最终追求的应该远远超过简单的续签临时协议。

意大利资深梵蒂冈事务专家，知名教廷事务记者和灵克大学教授斯奇亚瓦奇（Piero Schiavazzi）在接受访问时表示，他认为教宗为最终实现与中国关系正常化，正在放弃和软化很多长期以来一直被视为“原则性”的立场，以及不断打破常规与惯例。

不过，他也同时指出，不应认为教廷在一味“示弱”，因为教廷正施展“软硬两手”外交策略，以求在梵中关系方面取得突破。

斯奇亚瓦奇解释说，所谓“软”，指的是教廷可能会选择在谈判期间，就祝圣程序、以及未来中国各教区边界划分等具体问题上作出一系列让步或灵活性选择，甚至会未来提出任命一位中国爱国教会主教为梵蒂冈枢机主教的交换条件，以换取北京在续签临时协议之后，可能会同意教廷将代办处从香港迁往北京，以及最终进一步促成永久性双边关系正常化。

他指出，在容让的“软”同时，教廷在当下美中全力对抗和全球影响力争夺战中，也觉察到有可以“硬”的地方——为梵中关系破局作地缘政治文章。

斯奇亚瓦奇分析说，教廷在美中对抗中寻求中间路线应可增加外交施力点。因为，梵中关系一旦实现正常化，将在全球十数亿教民中产生难以估量的影响。

他还举例说，一旦有中国爱国教会的主教成为枢机主教并进入梵蒂冈圣座决策圈，那么在教廷面前美中关系就“平等”了——双方都有自己的枢机主教，“华盛顿一定不会高兴见到这种改变”。

斯奇亚瓦奇补充说，不要忘记罗马天主教教廷也是个有千年权斗和权谋历史的地方，对人间各种尔虞我诈、阳奉阴违、利益交易并不陌生。

面对来自各国天主教保守派激烈批评声音，梵蒂冈外长加拉格尔大主教最近也多次在媒体面前表示，梵中临时协议还有很多“可以改进的空间”。

尽管如此，加拉格尔最近在访问菲律宾期间仍对当地天主教媒体表示，“看好梵中能够成功续约”。他在接受菲律宾媒体EWTN采访时说，“我们的目标当然是达成尽可能最好的协议，但是也要明白对方的底线在哪里。”

另外，梵蒂冈国务卿帕罗林6月也曾在宗座城市大学回答记者提问时表示过，正在“努力寻找实施协议的最佳程序，并希望在年底前续签 ”。

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